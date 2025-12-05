Live TV

Reacția lui Răzvan Burleanu după ce a aflat posibilii adversari ai României la Cupa Mondială 2026

Data actualizării: Data publicării:
razvan burleanu
Răzvan Burleanu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Aflat la Washington DC, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a salutat repartizarea tricolorilor în Grupa D, în cazul unei calificări la Cupa Mondială din 2026.

„Este o tragere la sorţi care ne şi motivează şi ne provoacă enorm. Ne dorim să ne calificăm la turneul final, să scriem un nou capitol în istoria fotbalului românesc şi să reprezentăm cu mândrie România la cea mai complexă ediţie a Cupei Mondiale până acum”, a declarat Burleanu, conform frf.ro, citată de News.ro.

Selecţionerul Mircea Lucescu nu a fost prezent la tragerea la sorţi din cauza faptului că are două operaţii la şold, iar drumul până la Washingtong DC ar fi fost unul lung şi dificil.

România va înfrunta Paraguay, Australia şi SUA în Grupa D, dacă se va califica la CM.

Tricolorii încă pot obţine calificarea dacă înving Turcia, în 26 martie 2026, şi apoi învingătoarea dintre Slovacia şi Kosovo, în 31 martie 2026. Ambele jocuri din play-off, disputate într-o singură manşă, vor avea loc în deplasare.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
isw
1
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin...
Culoarea anului 2026. Foto Pantone
2
Care este culoarea anului 2026: Ce semnificație are nuanța aleasă, conform Institutului...
BUCURESTI - GDS - PREMIU - VICTOR REBENGIUC - 1 APR 2025
3
Victor Rebengiuc: „Refuz ca numele meu să fie acordat unei străzi”. Motivul invocat de...
tanczos barna
4
Tanczos Barna, despre criza apei din Prahova: Dorel ajunge în funcţie de conducere din ce...
diana buzoianu in birou
5
Diana Buzoianu: Șeful de la ESZ m-a amenințat cu sindicatele dacă mă ating de el, spune...
A început scandalul: FIFA ar fi încălcat regulamentul la tragerea grupelor pentru Cupa Mondială!
Digi Sport
A început scandalul: FIFA ar fi încălcat regulamentul la tragerea grupelor pentru Cupa Mondială!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
cupa mondiala la fotbal
Grupele Cupei Mondiale 2026: România ar putea juca cu Statele Unite dacă trece de play-off. Ce echipe mai sunt în grupă
Bucharest, Romania - January 24, 2024: Details with a Romanian army soldier holding an AK 47 assault rifle during a military ceremony at the Monument
Guvernul a adoptat ordonanța pentru dezvoltarea industriei de apărare. România are acces la investiții de peste 16,6 miliarde de euro
Hervis se retrage din România
Hervis se retrage din România. „Piața s-a îndepărtat de activitatea noastră de bază”
Digi 24_2025_12_05_11_33_52
Cum îşi comunică România atuurile. Bogdan Enoiu: „Cu cât o țară e mai depărtată de noi, cu atâta imaginea noastră e mai bună”
Female teacher conducting English lesson online
România, în topul mondial la competențe în limba engleză. Ce țară din UE conduce clasamentul
Recomandările redacţiei
PRAHOVA - CAMPINA - APA POTABILA - 01 DEC 2025
Furnizarea apei se reia treptat în Prahova, dar nu pentru consum...
sed guv oana gheorghiu
Guvernul a stabilit primele 17 companii care intră în procesul de...
Cod galben de vânt puternic la munte și temperaturi record de 18 grade în sud-estul țării. Cum va fi vremea în weekend
Efectele activității ciclonilor din trei mări asupra României: Vremea...
masina de politie
Magistraţii şi familiile lor vor avea asigurată protecție din partea...
Ultimele știri
Norvegia comandă submarine şi rachete cu rază lungă de acţiune, după „intensificarea activităţii forţelor ruse” în regiune
Guvernul spaniol nu exclude posibilitatea unei scurgeri accidentale din laborator a virsului care provoacă pesta porcină africană
Suedia taie ajutoare pentru cinci țări, pentru a ajuta Ucraina. „Banii trebuie să vină de undeva. Este prioritatea noastră”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mireasă supărată după ce proaspăta cumnată a furat toată atenția la nuntă. Ce a spus tuturor invitaților...
Cancan
Ultimele imagini cu Rodica Stănescu înainte să moară! Se transformare radical de dragul iubitului...
Fanatik.ro
Dumitru Dragomir a aruncat bomba în direct! A anunțat cine iese primar general al Bucureștiului
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
Fotbalistul celebru care a recunoscut că ”discută” cu iubita unui alt sportiv. Dezvăluirea bizară făcută de...
Adevărul
Cum este lăudat un restaurant românesc din Olanda în presa locală. Preparatul care i-a impresionat pe...
Playtech
Temperatura pe care să nu o setezi niciodată la centrala termică. Are cel mai mare consum și îți umflă...
Digi FM
Fiica secretă a lui Vladimir Putin, confruntată pe străzile din Paris de un jurnalist ucrainean: „Îmi pare...
Digi Sport
"Mi-e scârbă!" Au văzut ce a făcut FIFA la tragerea la sorți pentru Cupa Mondială: "Absolut dezgustător"
Pro FM
Kelly Osbourne a izbucnit în plâns în primul interviu TV după moartea lui Ozzy: "N-am simțit niciodată ceva...
Film Now
Kim Cattrall și Russell Thomas s-au căsătorit în Londra. Și-au dorit o ceremonie discretă și au avut doar 12...
Adevarul
Cum se infiltrează agenții ruși în apropierea bazelor militare și infrastructurii critice din țări NATO
Newsweek
În ce localități s-a dat deja bonusul de 400 lei la pensie? Când iau ceilalți? Care pensionari nu primesc bani
Digi FM
Halle Berry surprinde cu o rară declarație politică: "Nu ar trebui să fie următorul nostru președinte, zic și...
Digi World
Beneficiile murăturilor pentru sănătate și când e bine să le eviți. Varza murată, castraveții și gogonelele...
Digi Animal World
Momentul când un pui de focă dă buzna într-un pub din Noua Zeelandă. Angajații au crezut inițial că e un câine
Film Now
A fost făcută publică înregistrarea apelului la Urgențe în cazul Tara Reid. Apelantul, disperat: „Nu poate...
UTV
De ce este Theo Rose atât de slabă. Artista explică motivul din spatele siluetei și spune cu ce se confruntă