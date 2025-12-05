Reacția lui Răzvan Burleanu după ce a aflat posibilii adversari ai României la Cupa Mondială 2026

Aflat la Washington DC, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a salutat repartizarea tricolorilor în Grupa D, în cazul unei calificări la Cupa Mondială din 2026.

„Este o tragere la sorţi care ne şi motivează şi ne provoacă enorm. Ne dorim să ne calificăm la turneul final, să scriem un nou capitol în istoria fotbalului românesc şi să reprezentăm cu mândrie România la cea mai complexă ediţie a Cupei Mondiale până acum”, a declarat Burleanu, conform frf.ro, citată de News.ro.

Selecţionerul Mircea Lucescu nu a fost prezent la tragerea la sorţi din cauza faptului că are două operaţii la şold, iar drumul până la Washingtong DC ar fi fost unul lung şi dificil.

România va înfrunta Paraguay, Australia şi SUA în Grupa D, dacă se va califica la CM.

Tricolorii încă pot obţine calificarea dacă înving Turcia, în 26 martie 2026, şi apoi învingătoarea dintre Slovacia şi Kosovo, în 31 martie 2026. Ambele jocuri din play-off, disputate într-o singură manşă, vor avea loc în deplasare.

