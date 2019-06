Reacții după victoria spectaculoasă a României la meciul cu Croația din debutul la EURO U21

Victorie spectaculoasă pentru naţionala de tineret a României, la debutul Campionatului European de Fotbal Under 21 (EURO U21). Tricolorii au câştigat cu 4 la 1 în faţa Croaţiei. George Puşcaş a deschis scorul din penalty, Ianis Hagi a marcat şi el, sub ochii tatălui, iar în repriza a doua, un alt jucător de la Viitorul Constanţa, Tudor Băluţă, a spulberat emoţiile. Golul al patrulea al României a venit în ultimul minut de joc de la Adrian Petre. Atât lovitura de la 11 metri, cât şi ultima reuşită au fost acordate după consultarea sistemului VAR. Reprezentativa sub 21 de ani a ţării noastre va înfrunta peste trei zile Anglia, iar în ultimul meci din grupă va întâlni Franţa.

EURO U21 2019. ROMÂNIA-CROAȚIA: 4-1. Mirel Rădoi: Nici nu îndrăzneam să mă gândesc la un asemenea scor, nici nu visam

Selecţionerul Mirel Rădoi a declarat, marţi, că nu visa ca echipa naţională de tineret să învingă la scor reprezentativa Croaţiei.

„Sincer, nici nu îndrăzneam să mă gândesc la un asemenea scor, nici nu visam. Mă bucur pentru băieţi, pentru atmosferă, pentru că ne-am simţit ca acasă. Important e că i-am făcut fericiţi pe românii care au fost la meci şi pe românii care au fost în faţa televizoarelor. Mă bucur că s-a creat această emulaţie cu naţionala de tineret şi suntem urmaţi peste tot de români. Asta înseamnă că prin fiecare prezenţă la meci contează determinarea pe care o arată băieţii, chiar şi dacă nu este un rezultat pozitiv. Cred că va fi mult mai dificil cu Anglia, cu tot respectul pentru Croaţia, Anglia are un ritm mult mai bun de joc şi va fi un meci dificil. În seara asta ne vom bucura de această primă victorie, prima victorie pentru România la un Campionat European de tineret şi vom începe să vorbim de mâine despre Anglia”, a spus Mirel Rădoi, la TVR, citat de News.ro.

Ianis Hagi: Suntem fericiţi că am început cu dreptul, era important pentru moral

„Mă aşteptam la forţa atacului nostru, dar nu ştiam că dăm patru goluri, însă în apărare ne-am făcut treaba. Suntem fericiţi că am început cu dreptul, era important pentru moralul nostru, să avem un avantaj, să fim la mâna noastră”, a declarat Ianis Hagi la TVR1, la finalul meciului, scrie Mediafax.

El a vorbit şi despre sfatul venit din partea selecţionerului Mirel Rădoi: „90 de minute, asta ni s-a transmis de pe margine. În fotbalul mare trebuie să joci 90 de minute, 120 de minute, depinde cât ţine meciul, pentru că fotbalul este imprevizibil, nu ştii cum se întoarce şi trebuie să fii constant. Ne bucurăm că am început bine, am fost la mâna noastră de la începutul jocului. Am ştiut să stăm la jumătate, am ştiut să facem presiune de sus, un joc colectiv extraordinar”, a comentat Iansi Hagi.

Primul gol a fost marcat în minutul 9, atunci când George Puşcaş a transformat o lovitură de la 11 metri în urma unui henţ al croaţilor. „George era primul pe listă, ştiam că el a scos penalty-ul, l-am întrebat, după a luat mingea, a bătut şi mă bucur că a marcat. atacanţii asta trebuie să facă, să marcheze, echipa trebuie să munceacă pentru ei şi ei să marcheze. Aşa a făcut şi Petre”, a povestit Ianis Hagi.

Tânărul Hagi a vorbit și despre clipele de aşteptare din cauza VAR-ului: „Stai să te gândeşti dacă e sau nu e. Eram sigur că e penalty, că am văzut când a dat în mână. Cu Petre s-a stat mai mult, dar e bine că s-a validat golul. Sunt emoţii, dar când vezi faza dinainte e altfel. Ştiam că va da gol”.

George Puşcaş: Este un rezultat istoric, vrem să demonstrăm că generaţia asta vrea să meargă cât mai departe posibil

Atacantul George Puşcaş a declarat, marţi seară, că naţionala de tineret a României a reuşit un rezultat istoric la Campionatul European, după victoria, scor 4-1, cu echipa Croaţia. El a mulţumit fanilor prezenţi la Serravale, despre care a spus că au fost al „12-lea jucător”.

„A fost foarte cald, mă bucur că am reuşit să jucăm cum am făcut-o, sunt obosit, dar avem două zile să ne punem la punct. Este un rezultat istoric, prima victorie la Campionatul European de tineret, vrem să demonstrăm că generaţia asta vrea să meargă cât mai departe posibil. Mulţumim fanilor că au fost alături de noi, pe o astfel de căldură, aţi fost al 12-lea jucător, sper să fiţi iar alături de noi, împreună suntem România”, a declarat Puşcaş la TVR, citat de News.ro.

Victoria tineretului a venit la 25 de ani de la România - Columbia de la CM. Gică Hagi: „Destiny”

Naţionala de tineret a câştigat meciul cu Croaţia de la Euro 2019, scor 4-1, la 25 de ani de la victoria echipei conduse în teren de Gheorghe Hagi, în faţa Columbiei (scor 3-1), la Cupa Mondială din SUA. Rugat să comenteze această situaţie, Gheorghe Hagi a răspuns scurt: „Destiny!” (destin).

„Au jucat bine, meritele sunt ale lor, ale tuturor celor care au muncit acolo. Bravo lor! Ne-au făcut fericiţi, aşa cum am zis. E bine că au câştigat şi sperăm să fie în continuare la fel. Nu am mai vorbit în ultimele zile, pentru că acum vorbeşte el (n.r. - Ianis Hagi) şi ceilalţi pe teren. Ne trebuie echilibru şi să vină celelalte meciuri. Când munceşti bine, totul se construieşte. Băluţă a învăţat să dribleze de la maică-sa şi de la taică-su, de la Popescu, de la Academie. Destiny (n.r. - despre faptul că meciul s-a jucat la 25 de ani după România - Columbia). Probabil că e ceva care arată bine şi să sperăm să fie în continuare frumos”, a declarat Gheorghe Hagi, citat de News.ro.

Gheorghe Popescu: Un rezultat cum nu-l speram, dar trebuie să fim atenţi, să rămânem cu picioarele pe pământ

Fostul internaţional Gheorghe Popescu, actual preşedinte al FC Viitorul, a declarat, marţi seară, că victoria României cu naţionala Croaţiei, scor 4-1, de la CE de tineret, este extraordinară, subliniind însă că jucătorii trebuie să rămână cu „picioarele pe pământ”.

„Nu se putea mai bine, un rezultat cum nu-l speram. Trebuie să fim atenţi, să rămânem cu picioarele pe pământ. Evoluţia lor ne face să credem că putem ajunge în semifinale. Dar de mâine la muncă, va fi foarte dificil cu Anglia”, a spus Gică Popescu.

Cosmin Contra: Băluţă a fost cel mai bun jucător din echipa noastră

Selecţionerul naţionalei de seniori, Cosmin Contra, a remarcat soliditatea axului central al reprezentativei de tineret şi l-a considerat pe Tudor Băluţă cel mai bun jucător al „tricolorilor mici”, în meciul cu Croaţia, relatează News.ro

„O victorie foarte importantă pentru moralul băieţilor, jocul a dat satisfacţie în multe momente, au fost şi momente în care au suferit, dar era normal cu o echipă foarte puternică. Sunt fericit pentru victoria băieţilor. Au fost zece minute extraordinare, cu cele două goluri marcate, echipa a fost agresivă, planul gândit de Mirel a dat roade, după care am suferit câteva minute, la acel 2-1, dar am trecut cu bine şi la pauză s-au făcut unele ajustări la nivel de mişcări şi am mai marcat două goluri, care sunt foarte importante pentru o eventuală calificare în semifinale. Planul tactic a funcţionat foarte bine şi i-a surprins, ei jucând un 4-3-3, Mirel i-a surprins prin mişcarea lui Dennis Man între linii, prin mişcarea permanentă a lui Ianis Hagi în spatele lui Puşcaş, Puşcaş a cerut întotdeauna mingea în adâncime, i-a făcut pe cei doi fundaşţi centrali să lărgească echipa şi acolo au primit şi Man, şi Ianis şi pentru mine imperiali au fost şi cei doi mijlocaşi centrali, şi cei doi fundaşi. Tudor Băluţă a făcut un meci extraordinar din punct de vedre tactic, atât pe fază defensivă, cât şi pe faza ofensivă, Cicâldău, la fel. Axul central al echipei, cu Radu în poartă, cei doi fundaşi centrali, cei doi mijlocaşi şi Puşcaş, inclusiv Ianis, chiar dacă nu a avut realizări foarte multe, s-a zbătut, a alergat, a încercat întotdeauna să primească în poziţie de a se întoarce şi de a ataca poarta adversă, a încercat să verticalizeze. Pentru mine, personal, Băluţă a fost cel mai bun jucător din echipa noastră”, a declarat Contra, la Digi Sport.

Ce scrie presa din Croația

Presa de la Zagreb a admis că România a fost superioară Croaţiei, în meciul de debut de la turneul final din Italia şi San Marino. Această înfrângere le-a turnat plumb în ghete lui Vlasic&Co, care rămân doar cu şanse teoretice la calificarea din grupă, relatează digisport.ro.

„România a meritat să câştige. Înfrângerea este foarte urâtă şi are toate caracteristicile unei adevărate catastrofe. Românii au fost mai buni, dar nu chiar atât de buni pe cât o arată scorul. Băieţii noştri sunt departe de semifinale după această înfrângere, chiar dacă şanse mai exisă. Trebuie să credem, de ce nu?”, au scris ziariştii de la sportske.jutarnji.hr.