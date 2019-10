Rennes - CFR Cluj, primul meci al unei echipe românești, transmis în 4K

Mult așteptatul meci dintre Rennes și CFR Cluj va fi transmis la Digi Sport 1 și Digi 4K, joi, 24 octombrie, de la ora 22:00. În premieră, pentru fanii sportului rege, meciul va fi transmis și pe Digi 4K, fiind astfel primul meci al unei echipe românești care poate fi văzut și în format ultra-HD.

Partida va fi comentată de jurnaliștii George Dobre şi Ionuţ Angheluţă. Discuțiile dinaintea meciului și concluziile întâlnirii dintre cele două echipe îi vor aduce în studioul Euro Fotbal pe Ilie Dumitrescu, Radu Paraschivescu şi Gabi Balint, alături de realizatorul Digi Sport, Vali Moraru.

Săptămână plină pentru iubitorii sportului-rege

În afara meciului dintre Rennes şi CFR Cluj, cele patru canale Digi Sport vor transmite joi, în direct, și alte meciuri din cadrul celei de-a treia runde din Europa League. Digi Sport 1 va transmite săptămâna aceasta și două meciuri importante din Liga 1: confruntarea dintre Hermannstadt și FCSB, de sâmbătă, de la 20:30, dar și pe cea dintre Dinamo și Viitorul, disputată duminică, de la 20:30. Meciurile pot fi văzute live și pe Digi Online, pe teritoriul României.

Programul transmisiunilor UEFA Europa League, 24 octombrie:

Partizan vs. Manchester United - ora 20:00, Digi Sport 2

Roma vs. Borussia Mönchengladbach - ora 20:00, Digi Sport 3

Ludogorets vs. Espanyol - ora 20:00, Digi Sport 4

Rennes vs. CFR Cluj - ora 22:00, Digi Sport 1 și Digi 4K

Celtic vs. Lazio - ora 22:00, Digi Sport 2

Arsenal vs. Guimaraes - ora 22:00, Digi Sport 3

Sevilla vs. Dudelange - ora 22:00, Digi Sport 4

