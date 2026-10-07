Live TV

România a coborât 6 locuri în clasamentul FIFA după înfrângerile din Liga Naţiunilor

Data publicării:
romania suedia clasament profimedia-1140816580
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

România a coborât 6 poziţii şi ocupă locul 58, cu 1428.88 puncte, în clasamentul FIFA dat publicităţii miercuri, după primele patru etape ale grupelor Ligii Naţiunilor.

S-au luat în calcul la clasamentul anunţat miercuri înfrângerile tricolorilor din Liga Naţiunilor: 1-2 şi 0-1 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia şi 0-6 cu Polonia.

Polonezii ocupă locul 37 în clasamentul FIFA, cu 1514.58 puncte, după o coborâre de un loc. Suedia este pe 34, cu 1543.80 puncte, după o urcare de trei poziţii, şi Bosnia este pe 57, cu 1429.32 puncte, după o urcare de patru locuri, scrie News.ro.

Top 3 este neschimbat faţă de luna iulie: 1. Spania, 2. Argentina, 3. Franţa. În top 10, singura care a urcat este Portugalia (de pe 7 pe 5), devansând Maroc şi Brazilia.

Următorul clasament FIFA va fi publicat la 18 noiembrie.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Asistent maternal în România. Foto Getty Images
1
Jobul plătit de stat pe care îl poți face în propria locuință. Ce salariu poți primi și...
eurovision 2027 burgas ESC_Burgas2027_City_16x9-fill_size=1600x900
2
Încă o țară anunță că se retrage de la Eurovision 2027: „Nu vom vedea drapelul nostru pe...
INSTANT_CONSULTARI_PSD_65_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Stenograme din ședința greilor PSD. Grindeanu: „Profil de premier de tip Cioloș”. Dîncu...
donald trump profimedia
4
„Să distrugă Los Angeles sau San Diego. Este un preț mic”. Trump, declarații uluitoare...
Far-Right Israelis Protest Outside UK Consulate In East Jerusalem
5
Tensiuni între Regatul Unit și Israel. Londra ar putea expulza zeci de diplomați dacă va...
Selecționerul a fost dat afară și înlocuitorul a fost ales: Edi Iordănescu!
Digi Sport
Selecționerul a fost dat afară și înlocuitorul a fost ales: Edi Iordănescu!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Messi
„Ultimul tango.” Sfârşitul unei ere: Messi a jucat meciul de retragere de la naţionala Argentinei
Lionel Messi
Mesajul emoționant postat de Lionel Messi înainte de ultimul meci pentru Argentina: „Plec în pace. Am dat totul”
romania - suedia profimedia-1140800698
Nicio revanșă. România a fost învinsă de Suedia și la București, în Liga Națiunilor
nationala tricolori
Schimbarea de regulament a UEFA care avantajează România: „Tricolorii” nu retrogradează direct nici dacă pierd toate meciurile
gica hagi face declaratii
Fotbal: Gică Hagi, despre meciul Polonia - România de vineri: „Sunt două echipe rănite, ambele îşi doresc să câştige”
Recomandările redacţiei
Russia attacks civilian ship in Black Sea for 3rd time
Noile atacuri cu drone pun la încercare securitatea Mării Negre. Un...
2026-10-05-3845
Luca Niculescu se întâlnește joi cu partidele pentru stabilirea...
Nicusor Dan catedrala mantuirii neamului 5
Nicuşor Dan, la Biserica Palatului Cotroceni: E important să avem tot...
Record-Breaking MSPO 2026 Opens In Poland Amid Historic Defense Expansion, Kielce - 08 Sep 2026
A încercat Trump să destrame guvernul Poloniei? Întâlnire „informală”...
Ultimele știri
Mirabela Grădinaru a vizitat Secţia de Terapie Intensivă nou-născuţi de la Spitalul Marie Curie
Trump, prima reacție după moartea angajatei unui institut de ciumă din Rusia
Maricarmen, femeia de 87 de ani a cărei evacuare din locuință a dus la proteste și alegeri anticipate în Spania, a murit
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Prințul George, prințesa Charlotte și prințul Louis au alte nume la școală. Cum sunt strigați copiii lui...
Cancan
Cristina Mărie, prietena de familie a lui Culiță Sterp, a murit la doar 37 de ani. Boala RARĂ de care suferea
Fanatik.ro
Bombă! Cerut de fani înapoi la naționala României, Edi Iordănescu e favorit să preia o altă reprezentativă...
editiadedimineata.ro
China își crește influența în Grecia prin intermediul influencerilor
Fanatik.ro
Cristiano Ronaldo și-a luat inima în dinți și i-a scris lui Messi după retragerea de la națională! Ce mesaj...
Adevărul
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, au dat statul în judecată după ce au fost despăgubiți cu 5 lei/mp pentru...
Playtech
Ce studii are Irina Tănase și unde lucrează în prezent. Fosta parteneră a lui Liviu Dragnea pare că s-a mutat...
Digi FM
Boris Becker, tandru cu soția cu 22 de ani mai tânără. Lilian, superbă în costum de baie, la mai puțin de un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: ”Mbappe a decis să plece de la Real” și și-a ales următoarea echipă! Cel mai scump...
Pro FM
Cum arată viața lui Cheloo departe de București. S-a retras la Breaza de aproape 20 de ani: "N-aș vrea să mă...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Vin Diesel, fotografie rară cu fiica sa de 11 ani. Ce spune actorul despre rolul de tată: „Mă completează”
Adevarul
Orașul din România unde metrul pătrat de apartament a trecut de 3.000 de euro. Cât de mare este diferența...
Newsweek
Un pensionar obligă Casa de Pensii să îi recunoască 7 ani munciți în grupa a II-a. Ce bani în plus va primi?
Digi FM
Angelina Jolie și-a vândut casa din LA. Unde și-ar dori să trăiască și cine este vedeta care a cumpărat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum s-a schimbat viața unei tinere după ce a ales să nu mai folosească telefonul zece zile: „Am simțit cum mă...
Digi Animal World
Cățelul tău mușcă atunci când vă jucați? Greșeala pe care o fac mulți stăpâni fără să-și dea seama
Film Now
Cum arată Sigourney Weaver în 2026 la 77 de ani. Azi este ziua ei
UTV
Bărbatul care a mers pe jos în jurul lumii s-a întors în țara natală. Călătoria sa a început în 1998