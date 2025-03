România a început preliminariile pentru CM 2026 cu o înfrângere acasă, în fața Bosniei. „Un duş rece pe care sper să nu îl regretăm”

Reprezentativa României a fost învinsă, vineri seară, pe Arena Naţională, cu scorul de 1-0 (1-0), de selecţionata din Bosnia şi Herţegovina, în prima etapă a grupei H a preliminariilor europene pentru Cupa Mondială din 2026.

Oaspeţii au avut prima ocazie a partidei de pe Arena Naţională, prin Demirovic, în minutul 2, iar golul a picat în poarta lui Niţă, în minutul 14, când Kolasinac a fost omul cu assistul, iar Armin Gigovic a deschis scorul, relatează News.ro.

Denis Drăguş a ratat prima ocazie importantă pentru tricolori, în minutul 26, când a şutat pe lângă poartă, iar acelaşi jucător nu a reuşit să înscrie din careul mic, în al treilea minut de prelungire din prima parte.

Repriza secundă a adus şi primul şut pe poartă al României, Răzvan Marin trimiţând periculos pentru Vasilj, în minutul 47. După numai şase miute, mingea a căzut pe mâna lui Tahirovic, în careul bosniac, însă după verificarea VAR arbitrul Makkelie nu a acordat nimic.

Drăguş a mai ratat odată în minutul 57 şi până la final tricolorii nu au fost capabili să mai pună în pericol poarta lui Vasilj. Mai mult, în minutul 90+7 Bazdar a scăpat singur cu Niţă, dar a trimis peste poartă.

Bosnia s-a impus meritat la Bucureşti, scor 1-0, şi tricolorii păşesc cu stângul în calificările pentru Cupa Mondială 2026.

ROMÂNIA: Niţă – A. Raţiu, M. Popescu, Burcă, Bancu – R. Marin (Al. Mitriţă 74), M. Marin (Şut 69), Stanciu – Man (Moruţan 80), Fl. Tănase (I. Hagi 46), Drăguş (Alibec 80).

Selecționer: Mircea Lucescu

BOSNIA: Vasilj – Malic (Bicakcic 87), Radeljic, Barisic, Kolasinac – Tahirovic (Burnic 77), Sunjic, Gigovic (Memic 62) – Demirovic, Dzeko (Bazdar 46), Dedic (Saric 77).

Selecționer: Sergej Barbarez

Cartonaşe galbene: Fl. Niţă 42, Stanciu 55, Şut 81, I. Hagi 90+6 / Gigovic 18, Malic 63, Vasilj 65

Arbitri: Danny Makkelie - Hessel Steegstra, Jan de Vries

Arbitri VAR: Rob Dieperink - Jeroen Manschot (toţi din Ţările de Jos)

România – Bosnia 0-1. Gică Popescu: Este un duş rece pe care sper să nu îl regretăm

Fostul internaţional Gheorghe Popescu a declarat, după meciul României cu Bosnia, scor 0-1, că acest rezultat este “un duş rece” pe care speră “să nu îl regretăm”.

„Dezamăgiţi suntem cu toţii, însă sunt mai mult surprins de maniera în are a început jocul. Bosniacii au fost mult mai curajoşi decât noi. O primă repriză unde ne-au dominat. Cu toate acestea nu cred c- am făcut un meci atât de rău încât să pierdem. Am avut ocazii. Este un duş rece pe care sper să nu îl regretăm. Am încredere în continuare în acest grup de jucători. Eu nu cred că acesta este potenţialul echipei naţionale”, a spus Popescu la Antena 1. „Cristi Balaj mi-a zis că a fost penalty la faza din repriza a doua”, a adăugat el.

Editor : Liviu Cojan