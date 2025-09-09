Live TV

România a învins San Marino în preliminariile EURO 2027 U21. Clasamentul este condus de Finlanda

Echipa naţională U21 a României a dispus marţi seara, în deplasare, scor 2-0, de echipa naţională U21 a statului San Marino, în grupa A a calificărilor pentru Euro 2027 U21.

Primul gol al meciului de la Serravalle a fost înscris de Lorenzo Biliboc, în minutul 11, iar în minutul 87 Atanas Trică a marcat golul desprinderii tricolorilor. România s-a impus cu 2-0 în San Marino şi a reuşit prima victorie în grupa A.

ROMÂNIA: Lefter – Strata (Ţuţu 83), Duţu, M. Tudose, K. Ciubotaru – Boţogan (Vulturar 72) – Biliboc, Szimionaş, Radaslavescu (Vermeşan 72), Al. Musi (R. Pop 59) – Burnete (A. Trică 59).
Selecționer: Costin Curelea

În clasament conduce Finlanda, cu 6 puncte, urmată de Spania, cu 6 puncte, şi de România, cu 4 puncte. Kosovo are un singur punct, în timp ce San Marino şi Cipru sunt fără punct câştigat.

