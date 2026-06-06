Live TV

România a învins Ţara Galilor, într-un meci amical jucat pe stadionul Steaua, primul acasă de la revenirea lui Hagi la naţională

Data publicării:
suporteri ai echipei romaniei, pe stadion
Foto: FRF.ro

Reprezentativa României a învins, sâmbătă seară, pe stadionul Steaua, cu scorul de 2-1, selecţionata Ţării Galilor, într-un meci de pregătire, primul acasă de la revenirea lui Gheorghe Hagi la conducerea tehnică a naţionalei.

Peste 20.000 de fani au venit pe Stadionul Steaua pentru primul meci pe teren propriu al selecţionerului Gică Hagi în noul mandat la naţionala României. Iar tricolorii au controlat prima parte a amicalului cu Ţara Galilor, chiar dacă prima ocazie a aparţinut oaspeţilor, Hindrich intervenind bine la şutul lui Brennan Johnson, în minutul 14.

Elevii lui Hagi au replicat prin şuturile lui Tudor Băluţă (min. 22) şi Dragomir (min.23), pentru ca în minutul 25 Louis Munteanu să plece spre poartă din poziţie regulamentară şi să înscrie la vinclu, însă arbitrul a anulat golul după semnalizarea eronată a tuşierului. Repriza s-a încheiat cu lovitura liberă, trimisă pe lângă poartă de Stanciu.

La pauză, Hagi a efectuat cinci modificări, care s-au dovedit de bun augur.

Adrian Rus a centrat pentru Borza, a urmat o pasă la Olaru şi acesta a trimis în careu, lui Coman, care a preluat şi a înscris frumos, la colţul lung, deschizând scorul.

Oaspeţii au egalat în minutul 64, când Daniel James a centrat peste toată apărarea noastră, iar David Brooks, nemarcat, a trimis în poartă.

Târnovanu a scos cu un reflex excelent în minutul 76, la lovitura de cap a lui Koumas.

Tricolorii au reacţionat prin ocazia lui Drăguş, din minutul 78, şut la colţul scurt scos de portarul Ward.  Din cornerul rezultat, David Matei a centrat în careu, iar Adrian Rus a înscris cu o lovitură de cap. Era minutul 79 şi atacurile românilor nu s-au oprit, David Matei lovind bara în minutul 84. Ward a intervenit la şutul lui Drăguş din minutul 85 şi la lovitura de cap a lui Rus. Fundaşul Craiovei a scos apoi din faţa porţii goale la şutul lui Koumas, apoi Târnovanu a fost făcut KO de un şut receptat direct în faţă, însă şi-a revenit şi România – Ţara Galilor s-a terminat 2-1, prima victorie a lui Hagi în noul mandat de selecţioner.

ROMÂNIA: Hindrich (Târnovanu 46) – Sorescu (Strata 46), Burcă (Ad. Rus 46), M. Ilie (M. Popescu 64), Eissat (Borza 46) – Stanciu (D. Matei 70), T. Băluţă (Coubiş 64), V. Dragomir – Olaru (Cîrjan 64), L. Munteanu (Drăguş 64), Baiaram (Fl. Coman 46).
Selecționer: Gică Hagi

ŢARA GALILOR: Ward – Kai Andrews (Mepham 71), Rodon, Norrington-Davies (Connor Roberts 60), Neco Williams (Kpakio 88) – Sheehan, Ampadu, Broadhead (David Brooks 60) – Daniel James (Sorba Thomas 71), Kieffer Moore (Koumas 60), Brennan Johnson (Congreve 71).
Selecționer: Craig Bellamy

Cartonaşe galbene: Ad. Rus 87 / Brooks 79

Arbitru: Rohit Saggi – Anders Olav Dale, Alf Olav Rossland (toţi din Norvegia) – Szabolcs Kovacs (România)

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
explzoie drona port constanta
1
Ucraina a pierdut controlul a patru drone, una s-a autodetonat în Portul Constanța...
Iran Officials, Tehran, Iran - 04 Jun 2026
2
Consilierul militar al liderului suprem iranian Mojtaba Khamenei îi cere lui Trump 24 de...
AMBASADA RUSIEI
3
Prima reacție a Rusiei după explozia din Portul Constanța: Ambasada de la București...
BUCURESTI - ALEGERI 2025 - VICTOR PONTA - DEPUNERE CANDIDATURA -
4
Victor Ponta se rupe de PSD: a demisionat din grupul parlamentar al social-democraților...
Diana Șoșoacă la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, Rusia
5
Șoșoacă, față în față cu Putin la Sankt Petersburg: „Românii nu vă urăsc. Nu vrem să...
Camerele au surprins tot! Ce a făcut Gică Hagi, chiar înainte să se termine România - Țara Galilor 2-1
Digi Sport
Camerele au surprins tot! Ce a făcut Gică Hagi, chiar înainte să se termine România - Țara Galilor 2-1
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
gica hagi la o conferinta de presa
Hagi, după amicalul cu Georgia: Per ansamblu sunt mulţumit. Sunt fericit că sunt la echipa naţională
gheorghe hagi la o conferinta de presa
România, egal cu Georgia la Tbilisi, în primul meci de la revenirea lui Gheorghe Hagi la naţională
Gheorghe Hagi
Hagi a anunţat lotul pentru amicalurile cu Georgia şi Ţara Galilor. Ce nume noi a chemat selecționerul
Gheorghe Hagi
Gică Hagi a anunțat convocările preliminare pentru meciurile României cu Georgia și Țara Galilor
(SP)ROMANIA BUCHAREST FOOTBALL FRIENDLY MATCH ROMANIA VS MOLDOVA
Primul meci al echipei naționale de fotbal cu Gică Hagi pe bancă. Biletele pentru meciul cu Georgia se pun în vânzare de mâine
Recomandările redacţiei
eugen tomac
Cum ar putea arăta Guvernul Tomac. Numele vehiculate ale miniștrilor...
Nicușor Dan a avut o ședință, la Constanța, pentru a analiza incidentul provocat de dronele marine care au explodat în Port și în largul Mării Negre.
Primele concluzii după explozia dronei navale în Portul Constanța...
ilie bolojan in vizita la o firma
Ilie Bolojan a vizitat trei investiţii finanţate prin PNRR: Arată cum...
Radu Miruta
Miruţă spune că MApN nu face filtru şi pază în portul civil. Ce...
Ultimele știri
Efecte ale vremii nefavorabile în 10 județe și București: zeci de intervenții ale pompierilor pentru inundații și copaci căzuți
Un nou studiu ridică semne de întrebare privind încrederea în interviurile pentru tulburările mintale
Ministrul interimar al Economiei: Dezvoltarea regiunii Moldovei nu e doar o temă regională, ci una strategică pentru întreaga Românie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Adevărul despre viața la conacul lui Hugh Hefner. O fostă iubită a rupt tăcerea: ”Se întâmplau lucruri de...
Cancan
A murit Denis Macarie! Anunțul făcut în urmă cu puțin timp
Fanatik.ro
Câți bani plătește Nuno Campos pentru a o antrena pe Dinamo. Ungurii de la Zalaegerszeg i-au făcut o favoare...
editiadedimineata.ro
Chatboturile AI, vulnerabile la dezinformarea rusă. Limba schimbă „adevărul”
Fanatik.ro
Diletta Leotta, imagine spectaculoasă după ce a devenit mamă a doua oară. Complimentele au curs în valuri
Adevărul
Haos în lanțul de comandă. Cine răspunde pentru securitatea Portului Constanța în caz de criză?
Playtech
De ce nu poate România să doboare toate dronele rusești care îi încalcă spațiul aerian. Ce sisteme de apărare...
Digi FM
Cum a încercat un bărbat să ascundă uciderea iubitei însărcinate. S-a eschivat ani întregi
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Bojana Popovic, siderată după Metz - CSM București: "Nu înțeleg!". Cum și-a numit jucătoarele
Pro FM
Val de reacții după ce Bianca Censori a apărut într-o nouă ținută provocatoare. Topul nu i-a acoperit bustul...
Film Now
Toți au vorbit despre J.LO la premiera noului ei film. Detaliul care a declanșat zvonuri despre operații...
Adevarul
Haos în lanțul de comandă. Cine răspunde pentru securitatea Portului Constanța în caz de criză?
Newsweek
Ajutor la pensie de la Înalta Curte. Avocat: Cresc șansele ca pensionarii să ia bani în plus în instanță
Digi FM
Solistul de la Imagine Dragons și iubita sa au strălucit la prima apariție oficială de când formează un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu creierul tău când stai pe telefon până târziu în noapte. Medicii avertizează asupra unui...
Digi Animal World
Ce a găsit un bărbat când se pregătea să-și spele rufele: „Era în haine, am rămas traumatizat”
Film Now
Quentin Tarantino atacă Hollywood-ul și dezvăluie singurul film care l-a impresionat în ultimii șase ani...
UTV
Jennifer Lopez a întors toate privirile la premiera filmului „Office Romance”. Artista a apărut alături de...