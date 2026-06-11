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România a urcat în clasamentul FIFA, după primele două meciuri din noul mandat al lui Hagi. Locul ocupat acum de „tricolori”

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Emblema echipei naționale de fotbal a României.
Foto: FRF.ro

Echipa României a urcat două poziţii şi este pe locul 54 în clasamentul FIFA dat publicităţii joi, în ziua în care începe Cupa Mondială de fotbal.

România are 1455.89 puncte.

Naţionala tricoloră a disputat în această lună două meciuri amicale, primele din noul mandat de selecţioner al lui Gheorghe Hagi: scor 1-1 cu Georgia şi scor 2-1 cu Ţara Galilor.

Astfel, România a depășit în clasament echipele din Mali și Qatar.

Lider în clasamentul mondial este Argentina, cu 1877.27 puncte. Pe locul doi este Spania, cu 1874.71 puncte, iar pe trei se află Franţa, cu 1870.70 puncte.

Adversarele României din grupa Ligii Naţiunilor ocupă următoarele poziţii: Polonia – locul 36, Bosnia – 64, Suedia - 38.

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Editor : Sebastian Eduard

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