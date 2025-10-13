Live TV

Toate calculele calificării la Cupa Mondială. Cum poate prinde România locul doi în grupă și un adversar mai ușor la baraj

Romania v Austria - European Qualifiers Group H - FIFA World Cup 2026
Foto. Profimedia
Din articol
Cum ajunge România pe locul doi în grupă

Naționala României a reintrat în lupta pentru locul doi în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026, după victoria dramatică, 1-0, cu Austria, obținută pe Arena Națională. „Tricolorii” sunt acum la trei puncte de Bosnia și păstrează șanse reale la o clasare pe poziția secundă, cu două meciuri rămase de disputat, potrivit Digi Sport.

Pentru a fi sigură de locul doi, România trebuie să câștige meciurile cu Bosnia și San Marino, iar Bosnia să nu o învingă pe Austria în ultima etapă.

„Tricolorii” pot termina tot pe locul doi și dacă obțin șase puncte din ultimele două runde, iar Bosnia reușește să o învingă pe Austria, însă doar dacă România câștigă la scor cu San Marino. În acest caz, România și Bosnia ar avea câte 16 puncte, iar diferența s-ar face la golaveraj. În prezent, Bosnia are +8, iar România +5.

În cazul unui egal cu Bosnia, România păstrează șanse la locul doi, dar ar trebui să învingă la scor San Marino, iar Bosnia să piardă cu Austria.

Indiferent de clasarea finală, România este oricum calificată la barajul pentru Cupa Mondială, datorită câștigării grupei din Liga Națiunilor. Totuși, ocuparea locului doi în preliminarii i-ar putea aduce un adversar mai accesibil în semifinala barajului.

Programul Grupei H din preliminariile pentru Cupa Mondială 2026

  • 21 martie
    Cipru – San Marino 2-0
    România – Bosnia și Herțegovina 0-1
  • 24 martie
    Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1
    San Marino – România 1-5
  • 7 iunie
    Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0
    Austria – România 2-1
  • 10 iunie
    România – Cipru 2-0
    San Marino – Austria 0-4
  • 6 septembrie
    Austria – Cipru 1-0
    San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • 9 septembrie
    Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2
    Cipru – România 2-2
  • 9 octombrie
    Austria – San Marino 10-0
    Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
  • 12 octombrie
    San Marino – Cipru 0-4
    România – Austria 1-0
  • 15 noiembrie
    Cipru – Austria
    Bosnia și Herțegovina – România
  • 18 noiembrie
    Austria – Bosnia și Herțegovina
    România – San Marino

