Toate calculele calificării la Cupa Mondială. Cum poate prinde România locul doi în grupă și un adversar mai ușor la baraj

Naționala României a reintrat în lupta pentru locul doi în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026, după victoria dramatică, 1-0, cu Austria, obținută pe Arena Națională. „Tricolorii” sunt acum la trei puncte de Bosnia și păstrează șanse reale la o clasare pe poziția secundă, cu două meciuri rămase de disputat, potrivit Digi Sport.

Cum ajunge România pe locul doi în grupă

Pentru a fi sigură de locul doi, România trebuie să câștige meciurile cu Bosnia și San Marino, iar Bosnia să nu o învingă pe Austria în ultima etapă.

„Tricolorii” pot termina tot pe locul doi și dacă obțin șase puncte din ultimele două runde, iar Bosnia reușește să o învingă pe Austria, însă doar dacă România câștigă la scor cu San Marino. În acest caz, România și Bosnia ar avea câte 16 puncte, iar diferența s-ar face la golaveraj. În prezent, Bosnia are +8, iar România +5.

În cazul unui egal cu Bosnia, România păstrează șanse la locul doi, dar ar trebui să învingă la scor San Marino, iar Bosnia să piardă cu Austria.

Indiferent de clasarea finală, România este oricum calificată la barajul pentru Cupa Mondială, datorită câștigării grupei din Liga Națiunilor. Totuși, ocuparea locului doi în preliminarii i-ar putea aduce un adversar mai accesibil în semifinala barajului.

Programul Grupei H din preliminariile pentru Cupa Mondială 2026

21 martie

Cipru – San Marino 2-0

România – Bosnia și Herțegovina 0-1

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1

San Marino – România 1-5

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0

Austria – România 2-1

România – Cipru 2-0

San Marino – Austria 0-4

Austria – Cipru 1-0

San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2

Cipru – România 2-2

Austria – San Marino 10-0

Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

San Marino – Cipru 0-4

România – Austria 1-0

Cipru – Austria

Bosnia și Herțegovina – România

Austria – Bosnia și Herțegovina

România – San Marino

Editor : Ș.A.