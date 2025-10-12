Live TV

România - Austria, de la 21:45, în preliminariile CM 2026. Naționala are nevoie de un parcurs perfect în ultimele trei meciuri

Data publicării:
(SP)ROMANIA BUCHAREST FOOTBALL FRIENDLY MATCH ROMANIA VS MOLDOVA
Jucătorii din echipa titulară a României pozează înaintea meciului amical internațional de fotbal dintre România și Moldova, pe stadionul Arena Națională din București, România, 9 octombrie 2025. Foto: Profimedia
Din articol
Miza locului 2 în grupă pentru România Tot pe Arena Naţională a avut loc amicalul cu R. Moldova Lotul convocat de Lucescu pentru meciul cu Austria

Echipa națională de fotbal a României înfruntă astăzi Austria, în grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026, într-un meci organizat pe Arena Națională, de la ora 21:45.

Partida va fi arbitrată de italianul Davide Massa.

Clasamentul grupei:

  • Austria - 15 puncte (5 jocuri)
  • Bosnia-Herţegovina – 13 puncte (6 jocuri)
  • România – 7 puncte (5 jocuri)
  • Cipru – 5 puncte (6 jocuri)
  • San Marino - niciun punct (6 jocuri)

Tot azi are loc în grupa H şi partida San Marino – Cipru.

La 15 noiembrie, se vor disputa confruntările Cipru – Austria şi Bosnia – România, iar la 18 noimbrie vor avea loc meciurile Austria – Bosnia şi România – San Marino.

Echipa care va încheia pe primul loc se va califica direct la Cupa Mondială. Ocupanta locului doi va disputa play-off-ul pentru calificarea la CM.

Miza locului 2 în grupă pentru România

Tricolorii pot ajunge la barajul CM 2026 şi prin traseul Ligii Naţiunilor, în urma performanţelor de anul trecut, dar asta înseamnă că sigur nu ar fi cap de serie şi ar juca semifinala barajului, într-o singură manşă, în deplasare. Barajul e compus din semifinală şi finală, meciuri într-o singură manşă.

Dacă tricolorii termină pe locul 2 în grupă, toate locurile secunde din grupele preliminare CM 2026 vor fi ierarhizate pe baza clasamentului FIFA din noiembrie, astfel că primele 8 locuri secunde pe baza acestei ierarhii vor fi cap de serie, jucând semifinala barajului acasă. Şi împotriva unui adversar, teoretic, mai facil.

Tot pe Arena Naţională a avut loc amicalul cu R. Moldova

Joi, tot pe Arena Naţională, România a învins cu 2-1 Republica Moldova, într-un meci amical.

Lotul convocat de Lucescu pentru meciul cu Austria

Lotul convocat de selecţionerul Mircea Lucescu pentru partidele cu Moldova şi Austria este următorul:

PORTARI:

  • Ionuţ RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0),
  • Ştefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0),
  • Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAŞI:

  • Andrei RAŢIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1),
  • Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2),
  • Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1),
  • Virgil GHIŢĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0),
  • Bogdan RACOVIŢAN (Raków | Polonia, 4/0),
  • Mihai POPESCU (FCSB, 5/1),
  • Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0),
  • Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 47/6),
  • Raul OPRUŢ (Dinamo, 4/0),
  • Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 0/0);

MIJLOCAŞI

  • Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0),
  • Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0),
  • Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12),
  • Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0),
  • Dennis MAN (PSV | Ţările de Jos, 39/10),
  • Olimpiu MORUŢAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1),
  • Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6),
  • Florin TĂNASE (FCSB, 23/5),
  • Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 0/0),
  • Ştefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0),
  • Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5),
  • Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 4/0);

ATACANŢI

  • Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0),
  • Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1),
  • David MICULESCU (FCSB, 4/0).

După partida cu Moldova, Mircea Lucescu l-a chemat la lot pe Adrian Şut (FCSB). De asemenea, selecționerul a anunţat că Răzvan Marin nu va evolua, fiind accidentat.

Editor : B.E.

