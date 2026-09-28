România - Bosnia-Herţegovina, meci fără spectatori în tribune. Hagi a anunțat echipa de start

Naţionala României se întâlnește în această seară cu reprezentativa din Bosnia-Herţegovina, de la ora 21:45, în al doilea său meci din noua ediţie a Ligii Naţiunilor. Partida din Liga B, Grupa B4, este primul joc oficial pe teren propriu pentru Gheorghe Hagi în noul mandat de selecţioner. Meciul se joacă pe Arena Naţională, fără spectatori.

Selecţionerul Gheorghe Hagi a ales cei 23 de tricolori pe care va miza la meciul cu Bosnia-Herțegovina, anunță FRF.

Lotul României pentru meciul cu Bosnia-Herţegovina:

1. Ionuţ Radu

12. Otto Hindrich

16. Valentin Cojocaru

2.Tony Strata

3. Matei Ilie

4. Andrei Coubiş

5. Virgil Ghiţă

14. Andrei Borza

15. Andrei Burcă

17. Vladimir Screciu

23. Lisav Eissat

6. Tudor Băluţă

8. Alexandru Cicâldău

10. Nicolae Stanciu

18. Cătălin Cîrjan

19. David Matei

20. Darius Olaru

21. Olimpiu Moruţan

22. Vlad Dragomir

7. Florin Tănase

9. Louis Munteanu

11. Daniel Bîrligea

13. Valentin Mihăilă

Lipsesc din lot Ianis Hagi, Radu Drăguşin, Andrei Raţiu, Nicuşor Bancu, Răzvan Marin şi Dennis Man.

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Arbitri din Portugalia

Arbitrul portughez Luis Godinho va conduce meciul de pe Arena Naţională.

El va fi ajutat la cele două linii de Pedro Martins şi Pedro Almeida, în timp ce rezervă va fi Fabio Verissimo.

În Camera VAR se vor afla Fábio Oliveira Melo şi Helder Malheiro.

Hagi, primul meci oficial acasă

Gheorghe Hagi a fost numit în 20 aprilie la conducerea tehnică a echipei naţionale. Este al doilea său mandat de selecţioner, după cel din 2001.

Anunţul privind al doilea său mandat a venit în contextul în care Mircea Lucescu, selecţionerul României până la 2 aprilie, a încetat din viaţă în data de 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani.

Cu Gheorghe Hagi pe bancă, tricolorii au obţinut o remiză cu Georgia, scor 1-1, şi o victorie cu Ţara Galilor, scor 2-1, ambele în meciuri amicale, în iunie.

În primul meci oficial al lui, desfîșurat în deplasare, România a pierdut, vineri, cu Suedia, scor 1-2, în deplasare.

Astăzi, naționala joacă primul meci oficial acasă cu Hagi în rol de selecționer.

Partida România - Bosnia, din Liga Naţiunilor, are loc astăzi, de la ora 21:45, şi va fi transmisă de Antena 1.

Fără copii pe stadion

Meciul de astăzi se foacă fără spectatori în tribune. De această dată, nu va fi permis nici accesul copiilor.

Cu toate că în trecut, la partidele cu Norvegia şi Andorra, atmosfera a reprezentat un succes emoţional, decizia FRF pentru meciul de la finalul lunii septembrie are la bază concluzii trase din experienţele anterioare şi principii stricte de echitate şi siguranţă, potrivit News.ro.

Federaţia Română de Fotbal a anunţat că nu poate permite ca accesul să fie rezervat doar şcolilor şi academiilor din Bucureşti sau din proximitatea Capitalei, fiind obligată să asigure egalitatea de şanse pentru zeci de mii de copii care îşi doresc să vină din toate colţurile ţării, chiar şi din judeţe îndepărtate precum Bihor, Maramureş, Botoşani sau Suceava.

O astfel de desfăşurare logistică devine însă imposibil de gestionat în siguranţă deplină din cauza a două riscuri majore: pe de o parte, meciul se dispută la 21:45, iar a doua zi este zi de şcoală şi ar forţa copiii să lipsească, afectându-le programul educaţional; iar pe de altă parte, plecarea de la stadion după miezul nopţii şi parcurgerea drumului de întoarcere, chiar şi 9-10 ore pe timp de noapte, ar supune minorii şi însoţitorii lor unor riscuri majore de oboseală şi siguranţă rutieră, o responsabilitate pe care FRF consideră că nimeni nu ar trebui să şi-o asume, anunţă FRF.

Editor : B.P.