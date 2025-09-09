Live TV

România, doar egal în Cipru, în preliminariile CM 2026. Am început tare, dar am terminat prost. Ce șanse de calificare mai avem

denis dragus
Denis Drăguș, autorul celor două goluri ale României. Foto: Profimedia

Naţionala de fotbal a României a terminat la egalitate cu echipa Ciprului, 2-2 (2-1), marţi seara, pe GSP Stadium din Nicosia, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026.

Mircea Lucescu a surprins la Nicosia, folosind exact acelaşi unsprezece din catastrofalul meci împotriva Canadei, dar minutul 2 a adus dechiderea scorului. Drăguş a alergat şi a trecut de portarul Fabiano, înscriind în poarta goală.

În minutul 8, acelaşi Drăguş a şutat destul de slab şi Fabiano a reţinut, dar în minutul 18 tot Drăguş a înscris superb, cu un lob, şi românii conduceau cu 2-0.

Bancu a luat apoi un galben care îl va ţine în tribună pentru meciul cu Austria, şi Tzionis, atacantul de la UTA Arad, a avut prima mare ocazie a ciprioţilor, şutând în minutul 24, dar Horaţiu Moldovan a scos.

Gazdele au egalat în minutul 29, prin Loizou, după ce Kastanos făcuse şah-mat defensiva tricoloră. În minutul 41 Dennis Man a scăpat singur cu portarul Fabiano, dar a vrut să lobeze şi cipriotul a apărat.

Tzionis a mai adus o ocazie în contul gazdelor, în miutul 52, şi jucătorii lui Mantzios au început să pună stăpânire pe teren şi pe joc. Pittas a încercat să înscrie spectaculos, din foarfecă, în minutul 70, iar Charalampous a egalat în minutul 76.

Lucescu a efectuat schimbări defensive la 2-2, însă Adrian Şut, abia intrat, se accidentează şi iese de pe teren în minutul 85, înlocuit de colegul de la FCSB, Florin Tănase. Gazdele au trecut pe lângă victorie în minutul 90+2, când Pittas a scăpat singur cu Moldovan, dar portarul nostru a reuşit să scoată in extremis şutul cipriotului.

România a condus cu 2-0 în Cipru, dar a terminat la egalitate, 2-2. Austria a câştigat cu 2-1 în Bosnia şi în clasamentul grupei H prima este Bosnia, cu 12 puncte, urmată de Austria – cu 12 puncte.

România are 7 puncte şi este pe trei, cu puţine şanse de calificare la Cupa Mondială din America de Nord.

CIPRU: Fabiano – Shikkis, Shelis, Laifis, Pileas (Anderson Correia 46) – Kastanos, Kousoulos (Charalampous 62) – Costi (Kyriakou 68) – Tzionis (Koutsakos 87), Pittas, Loizou (Kakoulli 62).
Selecționer: Apostolos Mantzios

ROMÂNIA: H. Moldovan – Raţiu, V. Ghiţă, A. Burcă, Bancu – R. Marin (Şut 80; Fl. Tănase 85), M. Marin, Stanciu – Man (Sorescu 80), Drăguş, Al. Dobre (Miculescu 65).
Selecționer: Mircea Lucescu

Cartonaşe galbene: Kousoulos 48, Pittas 54, Charalampou 90+1 / Bancu 21, A. Burcă 44, Mircea Lucescu 90+3

Arbitri: Matej Jug - Matej Zunic, Manuel Vidali - Rade Obrenovic

Arbitri VAR: Asmir Sagrkovic - Alen Borosak (toţi din Slovenia)

