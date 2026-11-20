Echipa națională de fotbal a României va întâlni Estonia în barajul pentru menținerea în Liga B din Nations League.

Prima partidă va avea loc în deplasare, urmând ca returul decisiv să aibă loc la București. Meciurile vor avea loc în perioada 25-27 martie 2027 (turul) și 28-30 martie 2027 (returul).

Naționala României a obținut doar trei puncte în Liga Națiunilor, reușind o singură victorie, 2-1 pe teren propriu cu Polonia. În rest, selecționata lui Gică Hagi a pierdut celelalte 5 meciuri (1-2 și 0-1 cu Suedia, 0-6 cu Polonia, 1-2 și 2-4 cu Bosnia).

Celelalte partide din barajul de menținere în Liga B sunt:

Cipru - Macedonia de Nord

Insulele Feroe - Georgia

Belarus - Israel

Editor : B. G.