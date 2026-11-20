Naționala României va înfrunta echipa Estoniei în barajul de menținere/promovare în Liga B din Liga Națiunilor, o echipă neînvinsă în această ediție a competiției.

Balticii au încheiat pe locul doi în Grupa C4 din Liga Națiunilor, cu 12 puncte acumulate din șase jocuri, trei victorii și trei egaluri. Grupa a fost câștigată de Islanda, cu 14 puncte, iar în spatele Estoniei s-au clasat Bulgaria, cu patru puncte, și Luxemburg, trrei puncte, scrie Digisport.ro.

Naționala lui Hagi a ajuns la baraj pentru că a terminat pe ultimul loc, cu doar trei puncte, în Grupa B4, din care au mai făcut parte echipele Suediei, Bosniei și Poloniei.

Potrivit sursei citate, Estonia a înregistrat în grupa de Liga Națiunilor victorii cu Luxemburg, în dublă manșă, de fiecare dată cu 1-0, și cu Bulgaria, 2-1, și remize cu Islanda, 1-1 și 0-0, și în Bulgaria, 0-0.

Portarul Karl Hein este cel mai bine cotat jucător din lotul estonian. Fotbalistul joacă la Werder Breme și e evaluat la 4 milioane de euro.

O altă vedetă a Estoniei este stoperul Maksim Paskotsi, de la Gent, cu o cotă de piață de 3,5 milioane de euro.

Naționala baltică îl are ca selecționer pe Jurgen Henn, în vârstă de 39 de ani, care se ocupa de națională din vara lui 2024, când a fost promovat ca principal, după ce fusese asistentul lui Thomas Haberli.

România și Estonia au mai jucat de patru ori, tricolorii câștigand ultimele trei meciuri de fiecare dată cu 2-0. Estonia a bătut România în primul meci direct, cu 2-1, în 1937.

Editor : B.E.