România, fără puncte în Liga Națiunilor: Clasamentul grupei și ce meciuri urmează pentru „Tricolori”

Reprezentativa României a fost învinsă, scor 4-2 (3-1), luni seară, de naţionala Bosniei-Herţegovina, în primul meci oficial pe teren propriu din al doilea mandat al lui Gheorghe Hagi. Partida de pe Arena Naţională, care a contat pentru Liga Naţiunilor, s-a disputat fără spectatori.
În celălalt meci al grupei, Suedia a învins Polonia cu 3-1 și a acumulat maximum de puncte în grupa B4.
Tricolorii sunt ultimii în grupa a 4-a din Divizia B, fără puncte. Următorul meci al României se va disputa vineri, cu Polonia, în deplasare.
Selecţionata României va mai juca două partide în Liga Naţiunilor în această fereastră internaţională, cu Polonia pe 2 octombrie (Stadion Narodowy - Varşovia) şi din nou cu Suedia pe 5 octombrie (Arena Naţională).