România, învinsă de Bosnia în preliminariile CM 2026. „Tricolorii” vor avea un adversar foarte greu în barajul din martie

Reprezentativa României a fost învinsă, sâmbătă seară, la Zenica, scor 3-1 (0-1), de selecţionata din Bosnia-Herţegovina, în penultima etapă a grupei H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026. Ca urmare a acestui rezultat, naţionala tricoloră a pierdut şansa de a ajunge în play-off din grupele preliminare. Tricolorii mai au şansa barajului CM 2026 prin traseul Ligii Naţiunilor, în urma performanţelor de anul trecut.

Fanii bosniaci au dominat sonor startul de meci de pe stadionul Bilino Polje, din Zenica, fluierând imnul României şi scandând ˷ţiganii, ţiganii”.

Pe teren, tricolorii au avut prima ocazie importantă, în minutul 14, când Mihăilă a scăpat pe contraatac şi a şutat din careu, trimiţând mingea puţin pe lângă poarta lui Vasilj. Elevii lui Lucescu au deschis scorul în minutul 18. Mihăilă a insistat la o minge pe partea stângă, a centrat în careu, de unde Bîrligea a înscris cu stângul, cu o scăriţă peste Vasilj.

Gazdele au replicat prin lovitura de cap a lui Bazdar, care s-a dus peste bara transversală, în minutul 20.

Partida a fost echilibrată, iar Memic a încercat poarta noastră cu un şut de la distanţă, în minutul 35, însă balonul s-a scurs pe lângă bara din dreapta lui Ionuţ Radu.

Minutul 42 a adus o altă fază periculoasă a tricolorilor. Mihăilă şi Bîrligea au luptat şi l-au pus pe Man într-o poziţie bună, însă atacantul lui PSV a şutat cu stângul, peste poartă. Un minut mai târziu gazdele au avut primul şut pe spaţiul porţii, prin Dedic, iar prima parte s-a încheiat cu bara transversală lovită de Tahirovic, din lovitură liberă – cea mai mare ocazie a bosniacilor.

Totul s-a întors însă în defavoarea noastră în partea secundă. Bosniacii au egalat în minutul 49, când Racoviţan a greşit şi Dzeko a profitat, înscriind.

În minutul 56 Marius Marin a fost lovit de Tabakovic şi umplut de sânge, dar arbitrul Michael Oliver nu a dat decât fault, apoi i-a atenţionat pe oficialii celor două echipe privitor la scandările din tribune.

Gazdele au dominat jocul, iar Drăguş, abia intrat, a primit cartonaş roşu pentru joc periculos, lăsându-şi echipa în zece.

Minutul 80 a adus golul senzaţional al lui Bajraktarevic, şut direct la vinclu, şi Bosnia a preluat conducerea.

Lucescu şi tricolorii nu au avut reacţie, iar bosniacii au mai înscris odată, Tabakovic, în minutul 90+4 desăvârşind dezastrul de la Zenica.

Bosnia – România s-a terminat 3-1, iar în clasamentul grupei H conduce Austria, cu 18 puncte, urmată de Bosnia, cu 16 puncte. România e a treia, cu 10 puncte.

Marţi, tricolorii joacă împotriva naţionalei din San Marino, la Ploieşti, în ultimul meci al grupei.

Drumul României către Cupa Mondială trece acum prin barajul de pe filiera Ligii Naţiunilor.

BOSNIA: Vasilj – Malic (Alajbegovic 46), Katic, Burnic (Basic 70), Muharemovic – Bazdar (Tabakovic 46), Tahirovic (Hadziahmetovic 83), Bajraktarevic – Dedic, Dzeko (Gigovic 90), Memic.

Selecționer: Sergej Barbarez

ROMÂNIA: I. Radu – Raţiu, Ghiţă, Racoviţan, Chipciu – I. Hagi (Miculescu 75), M. Marin, V. Dragomir (R. Marin 75) – Man (Fl. Tănase 90+3), Bîrligea (Drăguş 65), Mihăilă.

Selecționer: Mircea Lucescu

Cartonaşe galbene: Katic 7, Dedic 36, Muharemovic 44, Burnic 65 / Racoviţan 45+2, Man 90+2

Cartonaş roşu: Denis Drăguş (România) min. 68

Arbitri: Michael Oliver - Stuart Burt, James Mainwaring – Chris Kavanagh

Arbitri VAR: Michael Salisbury - Peter Bankes (toţi din Anglia)

Baraj greu pentru „Tricolori”

Pentru trupa pregătită de Mircea Lucescu lucrurile sunt clare: va merge la baraj, dar din postura de câștigătoare a grupei din Liga Națiunilor, ceea ce înseamnă că România va fi în urna a patra la tragerea la sorți și va întâlni în semifinalele play-off-ului un adversar puternic, din prima urnă, scrie Digi Sport.

De asemenea, „Tricolorii” vor juca în deplasare. În acest moment, cele 4 formații din prima urnă sunt: Italia, Turcia, Ucraina și Polonia. Există șanse mici să se mai schimbe ceva, astfel pe elevii lui Lucescu îi așteaptă o misiune foarte grea.

În cazul în care va trece de primul meci, naționala noastră va da în finala pentru calificarea la CM 2026 peste una dintre câștigătoarele partidelor dintre echipele din urna a doua și a treia. Gazda acelui duel va fi stabilită prin tragere la sorți.

Cum arată urnele în acest moment pentru tragerea la sorți a meciurilor de baraj pentru CM 2026:

Urna 1: Italia, Turcia, Ucraina, Polonia

Italia, Turcia, Ucraina, Polonia Urna 2: Ungaria, Scoția, Cehia, Slovacia

Ungaria, Scoția, Cehia, Slovacia Urna 3: Albania, Macedonia de Nord, Kosovo, Bosnia și Herțegovina

Albania, Macedonia de Nord, Kosovo, Bosnia și Herțegovina Urna 4: Țara Galilor, Suedia, România , Irlanda de Nord

Clasamentul Grupei H din preliminariile CM 2026

Ianis Hagi: I-am transmis arbitrului că la nivelul acesta n-ai cum la o fază să nu dai nimic şi la cealaltă să fie roşu. A zis că îi pare rău, dar asta a fost decizia lui

Ianis Hagi a declarat, sâmbătă seară, după meciul cu Bosnia, pierdut cu scorul de 1-3, că i-a spus arbitrului că nu se poate ca la acest nivel să elimine un jucător la o fază şi la alta, mai gravă, să nu dea nimic.

„Două reprize total diferite. În prima ne-a ieşit totul, fix cum am lucrat la antrenament. Trebuia câştigat meciul în prima repriză. Repriza a doua am început mai bine, dar apoi s-a rupt la acel roşu. I-am transmis arbitrului că la nivelul acesta n-ai cum la o fază să nu dai nimic şi la cealaltă să fie roşu. Am vrut, ne-am dorit. Ne pare rău.

Noi ce auzim transmitem, dar puterea este altundeva.

Drăguş – şi el este conştient de greşeală, dar greşelile fac parte din meci. Au fost două faze, la Marius (Marin) a ieşit cu capul spart, nu s-a dat nimic. La noi s-a dat roşu. A zis că îi pare rău, dar asta a fost decizia lui.

Vom lupta, nu renunţăm şi în martie vom da totul ca să ajungem în America”, a spus Ianis Hagi la Prima TV, potrivit News.ro.

