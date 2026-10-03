România, la pământ în Liga Națiunilor: Clasamentul grupei și ce meciuri au mai rămas de jucat

Selecţionata României a fost zdrobită de formaţia Poloniei cu scorul de 6-0 (1-0), vineri seara, pe Stadionul Naţional din Varşovia, în Grupa B4 a Ligii Naţiunilor la fotbal. Astfel, România rămâne în continuare fără niciun punct acumulat în primele trei etape.

Dezastrul tricolorilor este unul complet din păcate, cu trei înfrângeri şi 12 goluri încasate, într-o grupă unde suntem pe ultimul loc.

Selecţionata României a pierdut primele sale trei partide din această fereastră internaţională a Ligii Naţiunilor: 1-2 cu Suedia pe 25 septembrie (Strawberry Arena - Solna), 2-4 cu Bosnia-Herţegovina pe 28 septembrie (Arena Naţională) şi 0-6 cu Polonia pe 2 octombrie (Stadion Naţional - Varşovia). În următorul meci, România va întâlni Suedia pe 5 octombrie, pe Arena Naţională din Bucureşti.

În celălalt meci al grupei, Bosnia-Herțegovina a remizat cu Suedia, scor 1-1.

Clasamentul Grupei B4

Foto: Flashscore.ro

Programul meciurilor din Grupa B4 a Ligii Națiunilor

Suedia – România: 25 septembrie - 2-1

Polonia – Bosnia și Herțegovina: 25 septembrie - 0-0

România – Bosnia și Herțegovina: 28 septembrie - 2-4

Suedia – Polonia: 28 septembrie - 3-1

Polonia – România: 2 octombrie - 6-0

Bosnia și Herțegovina – Suedia: 2 octombrie - 1-1

România – Suedia: 5 octombrie

Bosnia și Herțegovina – Polonia: 5 octombrie

România – Polonia: 14 noiembrie

Suedia – Bosnia și Herțegovina: 14 noiembrie

Polonia – Suedia: 17 noiembrie

Bosnia și Herțegovina – România: 17 noiembrie

Editor : Liviu Cojan