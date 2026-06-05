România - Țara Galilor. Decizie surpinzătoare a selecționerului Gheorghe Hagi: Ianis e OUT

Gică Hagi a anunțat vineri lotul României pentru meciul cu Țara Galilor. Cu o zi înainte de debutul pe teren propriu din al doilea mandat, „Regele” a decis să excludă din lot șapte jucători, iar unul dintre aceștia este fiul său.

Ianis Hagi se numără printre cei care nu vor juca în meciul de pe Ghencea, alături de Florin Tănase, Radu Drăgușin, Răzvan Marin, Virgil Ghiță, Valentin Mihăilă și Alex Cicâldău, informează Digi Sport.

Dacă Tănase a acuzat probleme medicale, iar absența lui Marin, Ghiță, Mihăilă și Cicâldău poate fi pusă pe seama unui sezon încărcat la echipa de club, cea a lui Hagi este cel puțin surprinzătoare la prima vedere.

Ianis Hagi a preluat numărul 10 și a purtat și banderola de căpitan în meciul cu Georgia, semn că va fi unul dintre oamenii de bază din mandatul „Regelui”.

Surprinzătoare este și absența lui Drăgușin, care a jucat chiar și mai puțin decât Hagi la echipa de club. Fundașul central a evoluat aproximativ 15 minute pe finalul sezonului de la Tottenham.

Lipsește și Aioani

Gică Hagi l-a titularizat pe Marioa Aioani în poarta României la meciul cu Georgia. Fostul său elev de la Farul, actual la Rapid, a gafat în prima repriză și le-a permis adversarilor să marcheze.

Contra naționalei din Țara Galilor, Gică Hagi nu va mai miza pe Marian Aioani. Selecționerul României a dezvăluit că titular va fi Otto Hindrich, iar la pauză va fi introdus Ștefan Târnovanu.

„Portarii greșesc, trebuia să fie mai concentrat. Nu avea voie să facă acea greșeală. La meciul cu Țara Galilor o să fie Hindrich titular, apoi Târnovanu. Vor juca 45 de minute cu 45 de minute, amândoi vor primi șanse”, a spus Gică Hagi, la conferința de presă.

În vârstă de 23 de ani, Otto Hindrich a plecat de la CFR la Legia la începutul anului 2026. În Polonia, portarul a jucat 13 meciuri și a încasat 11 goluri.

Meciul România - Țara Galilor se joacă sâmbătă, 6 iunie, de la ora 20:45 pe stadionul „Steaua” din Ghencea.

Lotul României pentru meciul amical cu Țara Galilor

PORTARI: Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 1/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 4/0);

FUNDAȘI: Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 24/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 2/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Matei ILIE (CFR Cluj, 1/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 7/1), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 1/0);

MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 13/0), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 1/0), Darius OLARU (FCSB, 27/0), Cătălin CÎRJAN (FC Dinamo, 1/0);

ATACANȚI: Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 7/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 5/3), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 21/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7).

Editor : Sebastian Eduard