România, victorie la scor cu San Marino, ultima echipă din clasamentul mondial: 7-1

România a învins San Marino cu scorul de 7-1, marţi seară, pe Stadionul „Ilie Oană” din Ploieşti, în ultimul său meci din Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale de fotbal din 2026.

Pentru tricolori au înscris Dante Carlos Rossi (autogol, 13), Ştefan Baiaram (29), Dennis Man (42), Giacomo Valentini (autogol, 57), Ianis Hagi (76), Andrei Raţiu (82) şi Louis Munteanu (86 - penalty), în timp ce golul de onoare al oaspeţilor a fost reuşit de Nicolas Giacopetti (2).

Meciul a început practic de la 0-1, după ce San Marino (aflată pe locul 210 - ultimul - în clasamentul FIFA) a deschis scorul prin Nicolas Giacopetti (2), care a profitat de pasivitatea defensivei noastre, relatează Agerpres.

România a preluat controlul jocului şi a avut primele ocazii de gol, dar Colombo a respins şuturile lui Raţiu şi Bîrligea (5). Ghiţă (6) a trimis cu capul peste poartă din 6 metri.

În min. 13, la o centrare a lui Bîrligea, Rossi a deviat mingea în proprie poartă şi a restabilit egalitatea.

După ce Man (25) a şutat în plasa laterală, Baiaram (29) a marcat primul său gol la naţională, cu un şut pe sub portar, din pasa lui Tănase. Dragomir (38) a fost şi el aproape de primul gol, dar a trimis mingea cu capul în portar la centrarea perfectă a lui Bancu.

Man (42) a stabilit scorul primei reprize, după ce a fost lansat de Bancu. Zannoni (44) a fost aproape de autogol la centrarea lui Raţiu.

Repriza a doua

Primele zece minute ale reprizei secunde au consemnat mai multe ratări ale tricolorilor, prin Bîrligea (48), Tănase (50), Man (50, 55), dar s-a înscris la şutul-centrare al lui Bancu (57), deviat în propria poartă de Valentini.

Tănase (62) şi Munteanu (72) nu l-au putut învinge pe Colombo, însă Hagi (76) a marcat simplu din centrarea lui Baiaram. Louis Munteanu (78) a tras peste poartă, dar Raţiu a reuşit să fructifice acţiunea lui Bancu (82).

Petrila a obţinut un penalty, faultat de Riccardi, iar Louis Munteanu (86) a închis tabela.

România a încheiat preliminariile pe locul al treilea în grupă, după Austria şi Bosnia-Herţegovina, dar urmată de Cipru şi San Marino. Câştigătoarele celor 12 grupe preliminare s-au calificat direct la CM 2026. Pentru celelalte patru locuri disponibile pentru zona europeană se vor bate cele 12 formaţii clasate pe locul secund în grupe şi cele mai bine clasate câştigătoare de grupe din Liga Naţiunilor, ediţia 2024-25, care nu s-au calificat prin intermediul preliminariilor.

România îşi va afla joi, la tragerea la sorţi, adversara din semifinalele barajului pentru calificarea la CM 2026. România s-a calificat la baraj graţie câştigării grupei din Liga Naţiunilor.

România - San Marino 7-1 (3-1)

Au marcat: Dante Carlos Rossi (autogol, 13), Ştefan Baiaram (29), Dennis Man (42), Giacomo Valentini (autogol, 57), Ianis Hagi (76), Andrei Raţiu (82), Louis Munteanu (86 - penalty), respectiv Nicolas Giacopetti (2).

Ploieşti, Stadion „Ilie Oană”

Preliminariile Cupei Mondiale din 2026 - Grupa H

Au evoluat echipele:

România: 12. Ştefan Târnovanu - 2. Andrei Raţiu, 5. Virgil Ghiţă, 15. Lisav Naif Eissat, 11. Nicuşor Bancu - 19. Florin Tănase (10. Ianis Hagi, 63), 6. Vladimir Screciu (18. Răzvan Marin, 46), 22. Vlad Dragomir (14. Darius Olaru, 46) - 20. Dennis Man (căpitan; 21. Claudiu Petrila, 74), 9. Daniel Bîrligea (13. Louis Munteanu, 63), 7. Ştefan Baiaram. Selecţioner: Mircea Lucescu.

Rezerve neutilizate: 1. Ionuţ Radu, 16. Marian Aioani - 3. Bogdan Racoviţan, 4. Adrian Rus, 8. Alexandru Chipciu, 17. David Miculescu, 23. Deian Sorescu.

San Marino: 1. Edoardo Colombo - 4. Filippo Fabbri (12. Alessandro Tosi, 63), 14. Giacomo Valentini, 6. Dante Carlos Rossi (2. Giacomo Benvenuti, 46), 11. Alberto Riccardi - 17. Alessandro Golinucci (căpitan), 23. Matteo Valli Casadei, 22. Marcello Mularoni - 8. Samuel Pancotti (3. Gabriel Capicchioni, 87), 18. Samuele Zannoni - 19. Nicolas Giacopetti (7. Matteo Vitaioli, 75). Selecţioner: Roberto Cevoli.

Rezerve neutilizate: 13. Matteo Zavoli, 16. Mirco De Angelis - 5. Michele Cevoli, 10. Filippo Berardi, 20. Nicko Sensoli, 21. Lorenzo Lazzari.

Arbitru: Mohammad Al-Emara; arbitri asistenţi: Turkka Valjakka, Mika Lamppu; al patrulea oficial: Peiman Simani (toţi din Finlanda)

Arbitru video: Michael Fabbri; arbitru asistent video: Federico La Penna (ambii din Italia)

Observator UEFA pentru arbitri: Adam Farkas (Ungaria); Delegat UEFA: Siim Juks (Estonia)

Cartonaşe galbene: Pancotti (41), Giacopetti (41), Riccardi (84), Golinucci (89).

Clasament Grupa H

1. Austria - 19 p

2. Bosnia și Herțegovina - 17 p

3. România - 13 p

4. Cipru - 9 p

5. San Marino - 1 p

Editor : B.P.