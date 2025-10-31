România vrea să găzduiască finala Europa League din 2028 sau 2029. Pe ce stadion ar urma să aibă loc evenimentul

Federația Română de Fotbal (FRF) anunță candidatura pentru organizarea finalei Europa League din 2028 sau 2029. Meciul ar urma să aibă loc pe Arena Națională din București.

“România a demonstrat că deține capacitatea de a organiza cu succes astfel de evenimente majore, fiind un partener competitiv pentru UEFA în circuitul fotbalului european, iar acum dorim să folosim moștenirea precedentelor turnee organizate în țara noastră pentru a crea un nou capitol impresionant în istoria fotbalului românesc. Ne propunem să utilizăm întregul proces de candidatură pentru găzduirea finalei Europa League ca un element declanșator, care să contribuie la construirea unui model organizațional de referință pentru cluburile de fotbal din România, în contextul Europei Centrale şi de Est, în jurul perspectivei Fotbal – Comunitate – Business – Sustenabilitate. Cu un număr ridicat de specialiști experimentați și dedicați, fotbalul românesc este pregătit să ofere cele mai bune condiții și să atingă cele mai înalte standarde în organizarea finalei Europa League”, a declarat Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, într-un comunicat de presă.

Arena Națională din Capitală a mai găzduit o finală a acestei competiții, în 2012, când Atletico Madrid s-a impus cu 3-0 în fața lui Atletico Bilbao.

Pentru următorii doi ani, orașele gazdă ale ultimului act al Europa League sunt Istanbul, în 2026, și Frankfurt, în 2027.

România a mai găzduit, de asemenea, și patru meciuri de la Campionatul European din 2020 și a organizat Campionatele Europene de fotbal Under 21 și Under 19.