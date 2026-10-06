Live TV

România, zero puncte în Liga Națiunilor după patru partide. Clasamentul grupei B4 și meciurile rămase de disputat

Data actualizării: Data publicării:
romania suedia clasament profimedia-1140816580
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Clasamentul Grupei B4 Programul meciurilor din Grupa B4 a Ligii Națiunilor

Selecţionata României a fost învinsă de echipa Suediei cu scorul de 1-0 (1-0), luni seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în Grupa B4 a Ligii Naţiunilor la fotbal. Astfel, după primele patru meciuri, România este ultima în grupa condusă de Suedia, cu zero puncte.

Selecţionata României a pierdut toate cele patru partide din această fereastră internaţională a Ligii Naţiunilor: 1-2 cu Suedia pe 25 septembrie (Strawberry Arena - Solna), 2-4 cu Bosnia-Herţegovina pe 28 septembrie (Arena Naţională), 0-6 cu Polonia pe 2 octombrie (Stadion Naţional - Varşovia) și 0-1 cu Suedia pe 5 octombrie, acasă, pe Arena Naţională din Bucureşti.

Bilanțul tricolorilor după patru meciuri este unul neverosimil: au încasat 13 goluri și au marcat doar trei.

În celălalt meci al grupei, Bosnia-Herțegovina a învins Polonia cu 1-0.

Clasamentul Grupei B4

clasament
Captură flashscore.ro

Programul meciurilor din Grupa B4 a Ligii Națiunilor

Suedia – România: 25 septembrie - 2-1

Polonia – Bosnia și Herțegovina: 25 septembrie - 0-0

România – Bosnia și Herțegovina: 28 septembrie - 2-4

Suedia – Polonia: 28 septembrie - 3-1

Polonia – România: 2 octombrie - 6-0

Bosnia și Herțegovina – Suedia: 2 octombrie - 1-1

România – Suedia: 5 octombrie - 0-1

Bosnia și Herțegovina – Polonia: 5 octombrie - 1-0

România – Polonia: 14 noiembrie

Suedia – Bosnia și Herțegovina: 14 noiembrie

Polonia – Suedia: 17 noiembrie

Bosnia și Herțegovina – România: 17 noiembrie

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dmitri Medvedev
1
Medvedev amenință încă o țară „cu aceeași soartă ca a Ucrainei”: „E cel mai rău lucru...
nicusor dan profimedia
2
Nicușor Dan face a patra nominalizare de premier. Condițiile imposibile puse de partide...
BUCURESTI - COTROCENI - CONSULTARI PREMIER - 5 OCT 2026
3
Nicușor Dan pregătește a patra desemnare. Mesajele transmise de PSD, AUR, PNL, USR, UDMR...
simion si georgescu intr-o sectie de votare
4
Băsescu: AUR și-a terminat potențialul de creștere și o s-o ia în jos. Va trebui să dea...
Artificial Intelligence
5
Elon Musk se întoarce la Washington, iar odată cu el vin și suspiciunile privind...
Lucrul pe care puțini îl știu despre Luca Niculescu, premierul nominalizat de Nicușor Dan. ”Aveam asigurat locul”
Digi Sport
Lucrul pe care puțini îl știu despre Luca Niculescu, premierul nominalizat de Nicușor Dan. ”Aveam asigurat locul”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
romania - suedia profimedia-1140800698
Nicio revanșă. România a fost învinsă de Suedia și la București, în Liga Națiunilor
stalp linie electrica inquam ovidiu micsik
Ambasada SUA la Chişinău a lansat grupul de lucru pentru linia electrică „Trump Liberty Line”, proiect finanţat de Guvernul american
nationala tricolori
Schimbarea de regulament a UEFA care avantajează România: „Tricolorii” nu retrogradează direct nici dacă pierd toate meciurile
Football, Nations League, Romania, Press conference
Hagi, înaintea celui de-al patrulea meci la cârma Naționalei: Nu e un început bun, am ideile mele, vreau să le aduc şi necesită timp
SARULESTI - CALARASI - GARDA DE MEDIU - DESCINDERE - 22 SEPT 202
Exercițiu de amploare în România. Jandarmii au simulat proteste violente și intervenții sub foc de armă
Recomandările redacţiei
2026-10-05-3527
Cine este Luca Niculescu, a patra nominalizare a lui Nicușor Dan...
sorin grindeanu inquam
Reacția lui Sorin Grindeanu după nominalizarea lui Luca Niculescu: Nu...
victor ponta sustine un discurs
Ce spune Victor Ponta despre desemnarea lui Luca Niculescu și șansele...
Diana Iovanovici Șoșoacă.
Diana Şoşoacă susține că Luca Niculescu este „agentul Franţei” și că...
Ultimele știri
Reacția lui Trump după repatrierea bombardierelor americane din Regatul Unit. „Le-am mutat puţin, nu foarte departe”
Lituania avertizează că un milion de refugiați ar putea fugi în Polonia în cazul unui atac al Rusiei
Radu Miruţă: În timp ce în alte ţări pleacă militari americani, în România au venit vreo 440-450 suplimentar. Eu zic că e semnificativ
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii atrag banii ca un magnet pe 6 octombrie 2026. Norocul financiar se întoarce de partea lor
Cancan
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru...
Fanatik.ro
UEFA salvează România! Noul regulament din Liga Națiunilor ne poate scăpa de retrogradare
editiadedimineata.ro
Wikipedia afirmă că agenți AI, ce aparțin OpenAI, ar fi cauzat o întrerupere a site-ului
Fanatik.ro
Cu ce echipă ține Luca Niculescu, noua propunere de premier a președintelui Nicușor Dan. „Nu i-am dat pace...
Adevărul
Mamă amendată cu 1.200 de euro după ce și-a dus cei patru copii în vacanță în Grecia, în timpul școlii: „Nu...
Playtech
Salarii de 3.000 de euro brut pentru profesorii debutanți. Ce schimbări propune un expert în educație
Digi FM
Cine este Luca Niculescu, noul premier desemnat al României. Diplomat fără carnet de partid, fost jurnalist...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ce face Ionel Ganea în fiecare zi, de aproape un an și jumătate, după moartea fiului său: ”Chiar și în miez...
Pro FM
Una în rochie transparentă, cealaltă în roșu aprins. Dua Lipa și Shakira au făcut spectacol la Madrid
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Unul dintre marile eșecuri ale anului. Filmul lui Tom Cruise, „Digger”, încasări dezastruoase în primul...
Adevarul
„Afacerile” Stegarului Dac. Cezar Cătălin Avrămuță apare în istoricul a cel puțin 16 firme. A fost și...
Newsweek
Fostul judecător CCR Lăzăroiu, panicat că nu mai sunt bani de pensii. El are o pensie specială de 10.000 euro
Digi FM
Elena Udrea rupe tăcerea despre momentul în care a fost arestată în Costa Rica: „Fetița mea avea doar 13...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă obișnuiești să consumi scorțișoară în mod regulat. 5 efecte ale acestui condiment...
Digi Animal World
Nu-ți lăsa câinele să se joace în frunzele căzute. Pericolul pe care puțini proprietari îl cunosc
Film Now
Ben Affleck, primele declarații după moartea ambilor părinți. Ce a descoperit despre mama sa: „A fost foarte...
UTV
Raluca Bădulescu a transmis un mesaj dur pentru influenceri după protestul pentru drepturile animalelor...