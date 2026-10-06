România, zero puncte în Liga Națiunilor după patru partide. Clasamentul grupei B4 și meciurile rămase de disputat

Selecţionata României a fost învinsă de echipa Suediei cu scorul de 1-0 (1-0), luni seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în Grupa B4 a Ligii Naţiunilor la fotbal. Astfel, după primele patru meciuri, România este ultima în grupa condusă de Suedia, cu zero puncte.

Selecţionata României a pierdut toate cele patru partide din această fereastră internaţională a Ligii Naţiunilor: 1-2 cu Suedia pe 25 septembrie (Strawberry Arena - Solna), 2-4 cu Bosnia-Herţegovina pe 28 septembrie (Arena Naţională), 0-6 cu Polonia pe 2 octombrie (Stadion Naţional - Varşovia) și 0-1 cu Suedia pe 5 octombrie, acasă, pe Arena Naţională din Bucureşti.

Bilanțul tricolorilor după patru meciuri este unul neverosimil: au încasat 13 goluri și au marcat doar trei.

În celălalt meci al grupei, Bosnia-Herțegovina a învins Polonia cu 1-0.

Clasamentul Grupei B4

Captură flashscore.ro

Programul meciurilor din Grupa B4 a Ligii Națiunilor

Suedia – România: 25 septembrie - 2-1

Polonia – Bosnia și Herțegovina: 25 septembrie - 0-0

România – Bosnia și Herțegovina: 28 septembrie - 2-4

Suedia – Polonia: 28 septembrie - 3-1

Polonia – România: 2 octombrie - 6-0

Bosnia și Herțegovina – Suedia: 2 octombrie - 1-1

România – Suedia: 5 octombrie - 0-1

Bosnia și Herțegovina – Polonia: 5 octombrie - 1-0

România – Polonia: 14 noiembrie

Suedia – Bosnia și Herțegovina: 14 noiembrie

Polonia – Suedia: 17 noiembrie

Bosnia și Herțegovina – România: 17 noiembrie

Editor : Liviu Cojan