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Ronaldo, „suspendat provizoriu” după ce a plecat de la lotul național. Conflict cu antrenorul Jorge Jesus

Data publicării:
Cristiano Ronaldo
Foto: Profimedia
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Din articol
Conflict cu antrenorul

Federaţia Portugheză de Fotbal (FPF) a anunţat sâmbătă deschiderea unei proceduri disciplinare împotriva superstarului Cristiano Ronaldo, care a părăsit cantonamentul echipei naţionale în urma unui conflict cu antrenorul principal, pe 30 septembrie.

„Având în vedere caracterul urgent al procedurii, Ronaldo, în vârstă de 41 de ani, a fost «suspendat provizoriu» până la pronunţarea unei decizii”, a precizat FPF, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Federația a mai menţionat că jucătorul era deja vizat de o suspendare automată înainte de deschiderea cazului.

„Nu se vor mai face alte declaraţii până la finalizarea anchetei”, a indicat FPF.

Conform presei portugheze şi regulamentelor federaţiei, un jucător care absentează de la un antrenament, un meci sau o acţiune a echipei naţionale riscă o suspendare cuprinsă între una şi şase luni.

Conflictul a izbucnit pe 30 septembrie, când Ronaldo a părăsit lotul, furios după ce a aflat că nu va fi titular în meciul din Liga Naţiunilor împotriva Danemarcei, programat a doua zi la Copenhaga.

Cu câteva zile înainte, el îşi exprimase deja frustrarea după ce rămăsese pe banca de rezerve în partida cu Norvegia, disputată la Oslo.

Conflict cu antrenorul

Miercuri, Ronaldo a apelat la reţelele de socializare pentru a-şi cere scuze fanilor portughezi şi coechipierilor de la naţională, deschizând astfel calea unei reveniri la echipa Portugaliei „după ispăşirea suspendării care mi-a fost impusă”.

Totuşi, el l-a criticat dur şi pe selecţionerul Jorge Jesus - cu care colaborase în sezonul trecut la clubul saudit Al-Nassr, câştigând împreună titlul de campioni.

Nemulţumit de tonul autoritar al tehnicianului în vârstă de 72 de ani, Ronaldo l-a acuzat că „nu s-a ţinut de cuvânt” în două rânduri: mai întâi prin faptul că nu l-a introdus în joc împotriva Norvegiei şi, ulterior, prin nerespectarea unor puncte de discuţie convenite anterior, menite să aplaneze controversa în timpul unei conferinţe de presă.

Unul dintre aceste puncte prevedea ca Jorge Jesus să recunoască faptul că „a greşit cerând cuiva de talia lui Pele sau Maradona să se încălzească, pentru ca apoi să nu-l trimită în teren”.

Portugalia, care a câştigat toate cele patru meciuri din Liga Naţiunilor - inclusiv ultimele trei fără Ronaldo -, s-a calificat în sferturile de finală şi va juca pe teren propriu împotriva Danemarcei, pe 14 noiembrie.

Editor : B.P.

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