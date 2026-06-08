Rusia va rămâne exclusă din competițiile UEFA în sezonul viitor

Cluburile și echipele naționale ruse vor rămâne excluse din competițiile UEFA în sezonul 2026/27, a anunțat forul de conducere al fotbalului european după revizuirea listei echipelor eligibile, relatează TVPWorld.

Menținerea interdicției înseamnă că echipele din Federația Rusă nu vor participa la turneele organizate de UEFA, inclusiv competițiile europene de cluburi, Liga Națiunilor și evenimentele de futsal.

„Lista de acces pentru 2026/27 a fost adaptată de Comitetul Executiv al UEFA pentru a se alinia la suspendarea în curs a echipelor reprezentative și a cluburilor ruse din competițiile UEFA”, a declarat UEFA într-un document publicat recent.

Ucraina solicită menținerea sancțiunilor

Atât UEFA, cât și FIFA, forul mondial de conducere al fotbalului, au suspendat Rusia la sfârșitul lunii februarie 2022, după ce Moscova a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei.

De atunci, Rusia a disputat doar meciuri amicale, printre adversarii recenți numărându-se Burkina Faso, Egipt, Mali și Nicaragua.

La începutul lunii iunie, Ucraina a făcut apel la FIFA și UEFA să nu modifice sancțiunile împotriva Rusiei și să impună restricții similare asupra Belarusului, un aliat cheie al Moscovei.

În ciuda interdicției de a participa la competiții, Rusia a rămas pe lista de clasament a UEFA, continuând, de asemenea, să primească fonduri de sprijin pentru fotbalul de tineret și de masă.

Belarus, între timp, rămâne eligibilă să participe la competițiile UEFA. Echipele și cluburile din Belarus pot participa la turneele de cluburi și la evenimentele echipei naționale, dar trebuie să-și joace meciurile „de acasă” pe terenuri neutre, fără spectatori, și nu pot fi repartizate în aceeași grupă cu Ucraina.

Editor : M.C