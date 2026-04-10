Video „S-a simțit rău și a pierdut kilograme”. Jurnalistul care i-a luat ultimul interviu lui Mircea Lucescu povestește culisele întâlnirii

Emanuel Roşu, jurnalistul care i-a luat ultimul interviu lui Mircea Lucescu a declarat, la Digi24, că „s-a dus un univers de fotbal românesc şi nu avem cum să punem pe nimeni în locul lui”. Acesta a publicat interviul pentru The Guardian. A povestit câteva detalii din culisele întâlnirii, inclusiv despre starea de sănătate a antrenorului. Era slăbit, dar în continuare determinat ca România să câștige meciul cu Turcia, a povestit Emanuel Roșu. 

„Din păcate, așa a fost, l-am întâlnit cu aproape două săptămâni înainte de meciul cu Turcia. Mi s-a părut slăbit, dar foarte motivat. Mi-a spus că s-a simțit rău și că a pierdut kilograme, că are imunitatea foarte jos și asta îl încurcă. 

El chiar credea că asta e misiunea lui, să trăiască fotbal, și când nu va mai fi să trăiască, să moară acolo, în mijlocul bătăliei. 

L-am întrebat cum a trăit în spital... dacă s-a putut uita la meciuri, cum își procura informații. Acum e cunoscut că stătea pe telefon non sptop cu secunzii lui, cu oamenii din fotbal, își strângea informații. El zicea că asta e principala lui calitate – curiozitatea. Căuta tot timp, el mereu se informa, mereu încerca să găsească ceva ca să deblocheze și să surprindă adversarul”, a povestit jurnalistul Emanuel Roșu în platoul Digi24.

Mircea Lucescu, cel mai mare antrenor al României, a fost înmormântat cu onoruri la Cimitirul Bellu. „A trăit pentru fotbal" 

La 25 martie cotidianul britanic The Guardian publica, sub semnătura jurnalistului român Emanuel Roșu, ceea ce avea să fie ultimul interviu al regretatului antrenor. Vorbea acolo despre visul Cupei Mondiale, iar titlul preferat pentru publicare al cotidianului britanic fusese „Nu pot să plec ca un laș: Mircea Lucescu vorbește despre boală și visul său de a ajunge la Cupa Mondială la 80 de ani”.  

