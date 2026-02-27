Live TV

S-au tras la sorți optimile Conference League. Tabloul complet al meciurilor

Data publicării:
Stadion
Foto: Profimedia

Tragerea la sorți pentru optimile de finală din Conference League a fost în direct, astăzi, la DigiSport1.

În optimile cele de-a treia competiție intercluburi din Europa erau deja calificate AEK Atena (Răzvan Marin), AEK Larnaca, Mainz, Rakow (Bogdan Racovițan), Rayo Vallecano (Andrei Rațiu), Șahtior, Sparta Praga și Strasbourg.

Apoi, din play-off-ul de calificare au mai ajuns în actuala fază Celje, Fiorentina, Rijeka și Samsunspor. Apoi au urmat și AZ Alkmaar, Crystal Palace, Sigma Olomouc și Lech Poznan, scrie DigiSport.

Rezultatele celor opt meciuri jucate în play-off-ul optimilor Europa League:

  • Celje - Drita 3-2 (6-4 la general)
  • Fiorentina - Jagiellonia 0-3 (2-4, după prelungiri, 5-4 la general) 
  • Rijeka - Omonia 3-1 (4-1 la general)
  • Samsunspor - Shkendija 4-0 (5-0 la general)
  • AZ Alkmaar - Noah 4-0 (4-1 la general) 
  • Crystal Palace - Zrinjski 2-0 (3-1 la general) 
  • Lausanne - Sigma Olomouc  1-2 (2-3 la general) 
  • Lech Poznan - KuPS 1-0 (3-0 la general)

 

Meciurile din optimile de finală din Conference League sunt:

Lech Poznan vs Șahtior

AZ Alkmaar vs Sparta Praga

Crystal Palace vs AEK Larnaca

Fiorentina  vs Rakow

Samsunspor vs Rayo Vallecano

Celje vs AEK Atena

Sigma Olomouc vs Mainz

Rijeka vs Strasbourg

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
firma anaf la intrarea in institutie
1
Guvernul vrea să suspende până la finalul lui 2026 dreptul de a solicita de la ANAF...
steagurile sua si cuba
2
Canada anunță că va acorda „imediat” Cubei 5,8 milioane de dolari sub formă de ajutor...
U.S. President Donald Trump meets with North Korean leader Kim Jong Un in Hanoi
3
Recunoașterea Coreei de Nord ca putere nucleară, condiția lui Kim Jong Un pentru o...
Starlink elon musk
4
Ce s-a întâmplat după ce Elon Musk a deconectat armata rusă de la rețeaua Starlink
Nicușor Dan și Maia Sandu la Chișinău.
5
Cum ar vota cetăţenii Republicii Moldova dacă s-ar organiza un referendum privind unirea...
Gestul făcut de Alexandru Țiriac, când Sorana Cîrstea s-a îndreptat către el. Imaginile surprinse după despărțire
Digi Sport
Gestul făcut de Alexandru Țiriac, când Sorana Cîrstea s-a îndreptat către el. Imaginile surprinse după despărțire
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Europa League
S-au tras la sorți optimile Europa League. Meci de foc pentru Ionuț Radu. Tabloul complet al meciurilor
Pescăruș
Turcia: Un jucător a resuscitat un pescăruş lovit de minge în timpul unui meci de fotbal
Mircea Lucescu Foto FRF
Selecționerul Mircea Lucescu va conduce naționala României la meciul de baraj cu Turcia
curtea penala internationala
FIFA şi UEFA, acuzate de „complicitate la crime de război” într-o plângere depusă la Curtea Penală Internaţională
Stadionul werder Bremen
Echipă de fotbal germană de top anulează un amical în SUA: Să jucăm unde au fost împușcați oameni nu se potrivește cu valorile noastre
Recomandările redacţiei
Russia Nemtsov Anniversary
România l-a sfidat pe Putin. Ambasadorul român din Rusia a depus...
stefan cel mare, judetul olt
Comună fără canalizare și asfalt, dar cu cheltuieli de 60% din buget...
Portavionul francez Charles de Gaulle
Incident militar în Malmo: Suedia a interceptat o dronă rusă în...
peisaj de primavara
Cum se anunță vremea în țară și în București în weekend, la debutul...
Ultimele știri
Întâlnire crucială săptămâna viitoare la Casa Albă. Mesajul pe care Merz i-l duce lui Trump despre tarifele vamale
ANPC a verificat peste 1.900 de operatori din țară și a dat amenzi de aproape şase milioane de lei. Ce nereguli au găsit comisarii
Instituțiile statului vor trebui să transmită digital, la ANI, declarațiile privind respectarea restricțiilor pre/post-angajare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O avocată a promis 5.000 $ oricui îi va face cunoștință cu bărbatul vieții ei. Ce s-a petrecut la scurt timp...
Cancan
Capitala a fost bombardată! Un avion a fost doborât în această dimineață. A început războiul dintre cele două...
Fanatik.ro
O putere nucleară anunță că e în război cu țara vecină și i-a bombardat masiv capitala. Lumea este zguduită...
editiadedimineata.ro
CNN și HBO, mai aproape de a fi câștigate de miliardari pro-Trump
Fanatik.ro
Ce salariu avea Gabi Matei, fostul jucător de la FCSB, audiat pentru pariuri. Suma ridicolă pe care o încasa...
Adevărul
Bulgării uriași de aur din Apuseni, irezistibili pentru mineri. Femeia care a ascuns aproape un kilogram de...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Părinții care au călătorit cu fiica lor în 17 țări înainte ca ea să împlinească un an. „Cu cât începi mai...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Irina Deleanu s-a săturat și pleacă din România: "Am fost jignită în fel și chip! Totul are o limită"
Pro FM
Pink, reacție după presa americană i-a pus divorțul pe prima pagină: „Le spuneți voi și copiilor noștri?”
Film Now
Când ar putea începe filmările la viitoarea peliculă cu James Bond. Noul favorit pentru rolul agentului 007
Adevarul
Cine este Vlad Marinescu, actorul reținut în ancheta care vizează clubul „The Buddhist” din Capitală, într-un...
Newsweek
Pensionar ajunge la CCR, după ce pensia i-a scăzut cu 1.100 lei. Formula de recalculare ar putea fi schimbată
Digi FM
Casa pe care Macaulay Culkin a cumpărat-o de la Kiefer Sutherland, vândută pentru o sumă impresionantă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Gaura gravitaţională" de sub Antarctica oferă o privire rară asupra interiorului profund al Terrei.Cum este...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Christina Applegate, fără ocolișuri despre copilăria în care a fost abuzată: "Între trei și șapte ani a fost...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...