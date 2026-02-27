S-au tras la sorți optimile Conference League. Tabloul complet al meciurilor

Tragerea la sorți pentru optimile de finală din Conference League a fost în direct, astăzi, la DigiSport1.

În optimile cele de-a treia competiție intercluburi din Europa erau deja calificate AEK Atena (Răzvan Marin), AEK Larnaca, Mainz, Rakow (Bogdan Racovițan), Rayo Vallecano (Andrei Rațiu), Șahtior, Sparta Praga și Strasbourg.

Apoi, din play-off-ul de calificare au mai ajuns în actuala fază Celje, Fiorentina, Rijeka și Samsunspor. Apoi au urmat și AZ Alkmaar, Crystal Palace, Sigma Olomouc și Lech Poznan, scrie DigiSport.

Rezultatele celor opt meciuri jucate în play-off-ul optimilor Europa League:

Celje - Drita 3-2 (6-4 la general)

- Drita 3-2 (6-4 la general) Fiorentina - Jagiellonia 0-3 (2-4, după prelungiri, 5-4 la general)

- Jagiellonia 0-3 (2-4, după prelungiri, 5-4 la general) Rijeka - Omonia 3-1 (4-1 la general)

- Omonia 3-1 (4-1 la general) Samsunspor - Shkendija 4-0 (5-0 la general)

- Shkendija 4-0 (5-0 la general) AZ Alkmaar - Noah 4-0 (4-1 la general)

- Noah 4-0 (4-1 la general) Crystal Palace - Zrinjski 2-0 (3-1 la general)

- Zrinjski 2-0 (3-1 la general) Lausanne - Sigma Olomouc 1-2 (2-3 la general)

1-2 (2-3 la general) Lech Poznan - KuPS 1-0 (3-0 la general)

Meciurile din optimile de finală din Conference League sunt:

Lech Poznan vs Șahtior

AZ Alkmaar vs Sparta Praga

Crystal Palace vs AEK Larnaca

Fiorentina vs Rakow

Samsunspor vs Rayo Vallecano

Celje vs AEK Atena

Sigma Olomouc vs Mainz

Rijeka vs Strasbourg

