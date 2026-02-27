S-au tras la sorți optimile Conference League. Tabloul complet al meciurilor

Tragerea la sorți pentru optimile de finală din Conference League a fost în direct, astăzi, la DigiSport1.
În optimile cele de-a treia competiție intercluburi din Europa erau deja calificate AEK Atena (Răzvan Marin), AEK Larnaca, Mainz, Rakow (Bogdan Racovițan), Rayo Vallecano (Andrei Rațiu), Șahtior, Sparta Praga și Strasbourg.
Apoi, din play-off-ul de calificare au mai ajuns în actuala fază Celje, Fiorentina, Rijeka și Samsunspor. Apoi au urmat și AZ Alkmaar, Crystal Palace, Sigma Olomouc și Lech Poznan, scrie DigiSport.
Rezultatele celor opt meciuri jucate în play-off-ul optimilor Europa League:
- Celje - Drita 3-2 (6-4 la general)
- Fiorentina - Jagiellonia 0-3 (2-4, după prelungiri, 5-4 la general)
- Rijeka - Omonia 3-1 (4-1 la general)
- Samsunspor - Shkendija 4-0 (5-0 la general)
- AZ Alkmaar - Noah 4-0 (4-1 la general)
- Crystal Palace - Zrinjski 2-0 (3-1 la general)
- Lausanne - Sigma Olomouc 1-2 (2-3 la general)
- Lech Poznan - KuPS 1-0 (3-0 la general)
Meciurile din optimile de finală din Conference League sunt:
Lech Poznan vs Șahtior
AZ Alkmaar vs Sparta Praga
Crystal Palace vs AEK Larnaca
Fiorentina vs Rakow
Samsunspor vs Rayo Vallecano
Celje vs AEK Atena
Sigma Olomouc vs Mainz
Rijeka vs Strasbourg
