S-au tras la sorți optimile Europa League. Meci de foc pentru Ionuț Radu. Tabloul complet al meciurilor

Tragerea la sorți pentru optimile de finală din Europa League a fost în direct, astăzi, la DigiSport1.

În urma rezultatelor din play-off, în optimile de finală s-au calificat Ferencvaros, Panathinaikos, Lille, Stuttgart, Bologna, Celta Vigo, Genk și Nottingham Forest, acolo unde deja erau Lyon, Aston Villa, FC Porto, Braga, Midtjylland, Real Betis, Freiburg și AS Roma.

Meciurile din optimile de finală din Europa League sunt:

Genk - Freiburg

Bologna - AS Roma

Ferencvaros - Braga

VfB Stuttgart - FC Porto

Panathinaikos - Real Betis

Nottingham Forest - Midtjylland

Celta Vigo - Lyon

Lille - Aston Villa

Ionuț Radu e singurul român rămas în Europa League în acest sezon, cu cei de la Celta Vigo.

