S-au tras la sorți optimile Europa League. Meci de foc pentru Ionuț Radu. Tabloul complet al meciurilor

Europa League
Tragerea la sorți pentru optimile de finală din Europa League a fost în direct, astăzi, la DigiSport1.

În urma rezultatelor din play-off, în optimile de finală s-au calificat Ferencvaros, Panathinaikos, Lille, Stuttgart, Bologna, Celta Vigo, Genk și Nottingham Forest, acolo unde deja erau Lyon, Aston Villa, FC Porto, Braga, Midtjylland, Real Betis, Freiburg și AS Roma.

Meciurile din optimile de finală din Europa League sunt:

  • Genk - Freiburg
  • Bologna - AS Roma
  • Ferencvaros - Braga
  • VfB Stuttgart - FC Porto
  • Panathinaikos - Real Betis
  • Nottingham Forest - Midtjylland
  • Celta Vigo - Lyon
  • Lille - Aston Villa

Ionuț Radu e singurul român rămas în Europa League în acest sezon, cu cei de la Celta Vigo.

