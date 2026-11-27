Un incident neobișnuit a avut loc într-un meci din AFC Champions League Two, competiția asiatică echivalentă Europa League. Arbitrul sirian Hanna Hattab, în vârstă de 37 de ani, a fost înlocuit la pauza partidei dintre Gol Gohar, din Iran, și Al Jazira, din Emiratele Arabe Unite, după o serie de decizii controversate. Antrenorul formației iraniene a susținut că centralul ar fi fost în stare de ebrietate, însă ulterior au apărut informații potrivit cărora acesta ar fi suferit o scădere severă a glicemiei, relatează Focus Online.

Partida disputată miercuri, 25 noiembrie, în faza grupelor AFC Champions League Two, a fost marcată de incidente rar întâlnite pe un teren de fotbal.

În centrul atenției s-a aflat arbitrul Hanna Hattab, ale cărui decizii au provocat nedumerirea fotbaliștilor și protestele reprezentanților ambelor echipe.

În cele din urmă, oficialii au decis să îl înlocuiască la pauză, după numai 45 de minute.

A acordat cartonaș galben unui portar care nu participase la fază

Unul dintre cele mai controversate momente s-a produs în minutul 32.

În urma unui fault comis în zona centrală a terenului, arbitrul sirian a intervenit pentru a calma spiritele.

În mod surprinzător, Hattab i-a arătat cartonașul galben portarului formației Al Jazira, Ersin Destanoglu, deși goalkeeperul turc nu avusese nicio implicare în incident.

Decizia a provocat reacții de uimire în rândul jucătorilor.

După o discuție prelungită cu al patrulea oficial, arbitrul a revenit asupra hotărârii și a anulat avertismentul.

Incidentul nu a fost însă unul izolat.

Până la finalul primei reprize, Hattab a acordat nu mai puțin de șapte cartonașe galbene, iar mai multe dintre deciziile sale au fost contestate.

„Arbitrul este beat!”. Antrenorul iranienilor a protestat vehement

Comportamentul centralului l-a înfuriat pe Mehdi Rahmati, antrenorul formației Gol Gohar.

Tehnicianul iranian a protestat la marginea terenului, adresându-se celui de-al patrulea oficial.

Imaginile transmise de televiziune l-au surprins pe Rahmati strigând:

„Arbitrul este beat!”

Nemulțumirea nu a dispărut nici după terminarea meciului.

Directorul echipei iraniene, Heydar Afsari, a declarat că arbitrul nu părea să se afle într-o stare normală.

„Arbitrul din meciul cu Al Jazira nu era într-o stare normală. Chiar și jucătorii de la Al Jazira ne-au spus același lucru”, a afirmat oficialul.

Potrivit lui Afsari, reprezentanții clubului Gol Gohar au informat imediat oficialii competiției despre situația de pe teren.

Mai mult, iranienii ar fi fost pregătiți să refuze continuarea partidei dacă Hanna Hattab ar fi rămas la centru și în repriza secundă.

Arbitrul a fost înlocuit la pauză

În urma protestelor și a semnelor de întrebare privind starea centralului, a fost luată o decizie neobișnuită.

Hanna Hattab nu a mai revenit pe teren după pauză.

Locul său a fost luat de Ammar Abu Alou, arbitrul de rezervă, care a condus repriza a doua.

Alcool sau o problemă medicală? Ce informații au apărut ulterior

Deși antrenorul iranienilor a afirmat că arbitrul ar fi fost beat, nu există dovezi care să confirme această acuzație.

O explicație diferită a fost prezentată de Issa Said, un reprezentant al presei din Oman.

Potrivit informațiilor acestuia, Hanna Hattab ar fi suferit o scădere severă a nivelului zahărului din sânge, care i-ar fi afectat capacitatea de concentrare.

De asemenea, Said susține că arbitrul a fost examinat ulterior de medici și că verificările nu au indicat prezența alcoolului în sânge.

Aceste informații nu au fost însă confirmate definitiv de organizatorii competiției.

Editor : Sebastian Eduard