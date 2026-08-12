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Scandal în UCL, cu arbitrul Istvan Kovacs în prim plan. Ce s-a întâmplat la finalul meciului Bodo/Glimt - Union Saint-Gilloise

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Bodo Glimt v Royale Union Saint-Gilloise - UEFA Champions League
Moment tensionat pe teren: Istvan Kovacs afișează cartonașul roșu jucătorilor Union Saint-Gilloise la finalul partidei dramatice din Norvegia. Foto: Profimedia
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Din articol
Ce scrie presa internațională Ce a făcut Darius Olaru

Meciul Bodo/Glimt - Union Saint-Gilloise 3-2 (6-5 la general) din turul trei preliminar al UEFA Champions League s-a încheiat cu scandal marți seara, după ce la finalul meciului belgienii l-au înconjurat pe arbitrul român și au început să-i reproșeze lucruri. Și asta nu a fost tot.

În minutul 90+6, Van De Perre de la Union Saint-Gilloise a avut o intrare cu talpa pe glezna adversarului, iar Istvan Kovacs a scos cartonașul galben și l-a eliminat pe cel care mai fusese avertizat în minutul 81! Rămasă în 10 oameni, gruparea din Belgia a primit lovitura în minutul 117 și astfel a fost eliminată din Champions League, scrie DigiSport.

La final s-a declanșat scandalul. Jucătorii lui Union Saint-Gilloise și patronul echipei s-au strâns în jurul lui Istvan Kovacs. Nemulțumirile belgienilor au ajuns la cote maxime vizavi de deciziile arbitrului pe parcursul jocului, iar centralul român n-a stat pe gânduri și le-a arătat cartonașul roșu și jucătorilor Raul Florucz și Adem Zorgane, care au fost printre cei mai vehemenți la finalul partidei din Norvegia.

Pe gazon și-a făcut apariția și Alex Muzio, patronul celor de la Union Saint-Gilloise, care l-ar fi atins la un moment dat pe Istvan Kovacs, potrivit belgienilor. Rămâne, totuși, de văzut ce a trecut Istvan Kovacs în raportul de meci și care vor fi sancțiunile dictate de UEFA pentru incidente.

Ce scrie presa internațională

„După fluierul de final, spiritele s-au încins serios. O altercație aprinsă s-a soldat cu alte două cartonașe roșii, pentru Zorgane și Florucz. Până și Alex Muzio și-a făcut simțită prezența.

Tensiunea a atins cote maxime în tabăra lui Union Saint-Gilloise, după deznodământul dramatic. Când arbitrul român Istvan Kovacs a fluierat finalul partidei, a fost imediat înconjurat de jucătorii lui Union, iar situația a degenerat rapid.

În urma altercației, Adem Zorgane și Raul Florucz au primit cartonașe roșii, după terminarea timpului regulamentar de joc. Chiar și Alex Muzio s-a implicat în incidente și, pentru scurt timp, a intrat chiar în contact fizic cu arbitrul”, au notat jurnaliștii de la Sporza.

Ce a făcut Darius Olaru

La Union Saint-Gilloise a jucat și Darius Olaru. El a luat nota 6,8, puțin sub media echipei. Mijlocașul a avut două șuturi, unul pe spațiul porții și celălalt blocat, a reușit 13 dintre cele 18 pase încercate (72%), cu 3 dintre ele și-a lăsat colegii în poziție de a șuta direct la poartă, a atins balonul în 32 de rânduri și a suferit un fault. Darius Olaru a pierdut posesia de 12 ori, nu a reușit niciun dribling, a avut 5 recuperări, a câștigat 3 dintre cele 10 dueluri în care a fost implicat și a comis un fault.

Union Saint-Gilloise merge direct în faza principală din Europa League.

Editor : Sebastian Eduard

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