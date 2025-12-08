Live TV

Scandalul pariurilor sportive din Turcia: Mandate de arestare emise pentru 46 de persoane. 27 sunt fotbaliști

Data publicării:
barbat cu catuse la maini
Foto: GettyImages

Preşedintele Federaţiei Turce de Fotbal (TFF), Ibrahim Haciosmanoglu, a anunţat că Parchetul din Istanbul a emis 46 de mandate de arestare în legătură cu pariuri pe meciuri.

Printre aceştia se numără 27 de jucători, între care şi Metehan Baltac, fundaş central rezervă la Galatasaray, vinovat de pariuri pe unul dintre propriile meciuri. De asemenea, au fost arestaţi şi conducători şi jucători pentru că au aranjat un meci din Divizia a II-a şi altul din Divizia a III-a.

Mai mult, arbitrul Zorbay Kuçuk, foarte cunoscut şi vizat de prima serie de dezvăluiri, apoi achitat, a fost în cele din urmă arestat pentru corupţie, la fel ca fostul preşedinte al Adana Demirspor, Murat Sancak, care a dus clubul la faliment după ce a recrutat nume mari precum Mario Balotelli (2023-2024) sau Younès Belhanda (2021-2024). Astăzi, clubul se află pe locul 20 în Divizia a II-a, cu un total de -22 puncte, din cauza sancţiunilor.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2025-12-07-3981
1
Rezultate oficiale alegeri București 2025. S-a încheiat numărătoarea voturilor. Ciprian...
Alegeri locale București 2025, pentru funcția de primar general.
2
Alegeri București 2025: Primarul Capitalei, decis de o treime din bucureștenii cu drept...
candidati alegeri primaria capitalei 2025
3
Rezultate exit-poll, alegeri București 2025. Ciucu e pe primul loc, cu aproape 7 procente...
barajul paltinu a fost golit, femeie face poze
4
Apele Române a reacționat la imaginile apărute cu barajul Paltinu: „Nu există nicio...
Dmitri Medvedev
5
Reacția lui Dmitri Medvedev, după ce Elon Musk a cerut „abolirea” Uniunii Europene. I-a...
Ionel Ganea a luat decizia, la 6 luni după ce copilul său de 2 ani a murit. Mesajul transmis de fostul fotbalist
Digi Sport
Ionel Ganea a luat decizia, la 6 luni după ce copilul său de 2 ani a murit. Mesajul transmis de fostul fotbalist
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
tenerife
Tragedie în Tenerife. MAE confirmă că doi români au murit, după ce...
ID319341_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
Țipete și circ în Parlament. Diana Buzoianu, chemată la raport. AUR...
Keir Starmer - Volodimir Zelenski - Friederich Merz - Emmanuel Macron
Zelenski, întâlnire crucială la Londra cu aliații europeni. Germania...
traian basescu pe strada
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR...
Ultimele știri
Incendiu la Spitalul Judeţean Hunedoara: Planul roşu a fost activat. Zeci de pacienţi şi cadre medicale, evacuaţi
La Luvru, problemele se țin lanț: După jaful istoric și inundația catastrofală, angajații anunță acum că intră în grevă
Dronele ucrainene au distrus 70% din rezervoarele de combustibil din portul rusesc Temriuk
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
YWUzNDk5ZDc3NjhlMDI1NWM1NzA5ZGU3Zg==.thumb
MAE turc îi convoacă pe ambasadorii rus şi ucrainean, după atacurile asupra petrolierelor în Marea Neagră
corveta usoara clasa hisar
Ministerul Apărării anunță semnarea contractului de achiziție a corvetei ușoare din clasa HISAR din Turcia. Cât a costat achiziția
profimedia-0931048855
Erdogan reafirmă obiectivul aderării Turciei la UE, pe fondul tensiunilor crescânde la Marea Neagră
erdogan
Avertismentul lui Erdogan după atacurile ucrainene asupra petrolierelor ruseşti în Marea Neagră: „Nu le putem accepta”
hong kong X
Incendiul din Hong Kong, soldat cu 151 de morți: 13 persoane arestate. Val de critici după reținerea unor civili
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop săptămânal 8–14 decembrie 2025. O zodie are parte de tensiuni, altele descoperă succesul și se...
Cancan
Anunț de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu! Familia antrenorului a venit de urgență în țară
Fanatik.ro
Top 10 povești surprinzătoare cu Ciprian Ciucu: socrul său e instalator, Bolojan l-a învățat cum să nu ia...
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
Biroul Electoral Municipal a dispus eliminarea unei postări pro-Ciucu de pe contul lui Ilie Bolojan, chiar în...
Adevărul
Cum s-a transformat visul britanic al lui Ellen DeGeneres într-un coșmar: vedeta renunță la ferma pentru care...
Playtech
Tabel: pensia estimată pentru fiecare meserie după 35 de ani vechime. Cine câștigă cel mai bine la bătrânețe
Digi FM
Oana Roman, declarații despre fiica ei, care se confruntă cu probleme de sănătate înainte de Crăciun...
Digi Sport
K.O. în runda a 4-a! Reacția Anamariei Prodan, după ce l-a văzut pe Ronald Gavril
Pro FM
Alina Sorescu, despre coșmarul trăit în căsnicia cu Alexandru Ciucu: „Eram prizonieră și nu credeam că mai...
Film Now
Michael Caine, premiu onorific la 92 de ani, la Red Sea Festival. Vin Diesel: Unul dintre cei mai buni actori...
Adevarul
Avertismentul unui politolog: „În Federația Rusă se înmulțesc semnele unei mobilizări generale mascate”
Newsweek
Contabil a arătat în instanță că o pensie a fost greșit calculată de Casa de Pensii. Pensionarul, despăgubit
Digi FM
Un antrenor de fitness din Rusia a murit după un "maraton" de mâncare nesănătoasă. Ce a vrut să demonstreze...
Digi World
Ce se ascunde în spatele salutului însoțitorilor de bord. Fiecare pasager e atent analizat din mai multe...
Digi Animal World
Misterul câinilor „albaștri” de la Cernobîl, demontat de un om de știință. Explicația surprinzătoare nu are...
Film Now
Sylvester Stallone a stârnit îngrijorare după ce s-a ajutat de un baston, la o gală în Washington. Frumoasa...
UTV
Andra și Eva Măruță au emoționat publicul cu un duet surpriză. Cele două au interpretat melodia „Colindăm...