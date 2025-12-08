Scandalul pariurilor sportive din Turcia: Mandate de arestare emise pentru 46 de persoane. 27 sunt fotbaliști

Preşedintele Federaţiei Turce de Fotbal (TFF), Ibrahim Haciosmanoglu, a anunţat că Parchetul din Istanbul a emis 46 de mandate de arestare în legătură cu pariuri pe meciuri.

Printre aceştia se numără 27 de jucători, între care şi Metehan Baltac, fundaş central rezervă la Galatasaray, vinovat de pariuri pe unul dintre propriile meciuri. De asemenea, au fost arestaţi şi conducători şi jucători pentru că au aranjat un meci din Divizia a II-a şi altul din Divizia a III-a.

Mai mult, arbitrul Zorbay Kuçuk, foarte cunoscut şi vizat de prima serie de dezvăluiri, apoi achitat, a fost în cele din urmă arestat pentru corupţie, la fel ca fostul preşedinte al Adana Demirspor, Murat Sancak, care a dus clubul la faliment după ce a recrutat nume mari precum Mario Balotelli (2023-2024) sau Younès Belhanda (2021-2024). Astăzi, clubul se află pe locul 20 în Divizia a II-a, cu un total de -22 puncte, din cauza sancţiunilor.

Editor : Liviu Cojan