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Schimbarea de regulament a UEFA care avantajează România: „Tricolorii” nu retrogradează direct nici dacă pierd toate meciurile

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Din articol
La baraj

România a început cum nu se putea mai rău Liga Națiunilor, cu trei eșecuri în primele trei etape: 1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și 0-6 cu Polonia. „Tricolorii” sunt pe ultimul loc în Grupa 4 din Liga B, cu zero puncte, patru sub Polonia, ocupanta poziției a treia, care asigură menținerea în Liga B, cu trei etape rămase de disputat, anunță DigiSport.

La baraj

Până la această ediție, clasarea pe ultimul loc într-o grupă din Liga B a Ligii Națiunilor era sinonimă cu retrogradarea directă în Liga C, adică ceea ce a trăit România în 2022. 

UEFA a schimbat însă regulamentul pentru această ediție și, dacă România termină pe ultimul loc în grupă, ceea ce e foarte probabil să se întâmple, nu va retrograda direct în Liga C, ci va disputa un baraj în martie, în dublă manșă.

Adversar ar fi una dintre echipele care încheie pe locul doi în Liga C. În acest moment, formațiile de pe pozițiile secunde în cele patru grupe din Liga C sunt Albania, Cipru, Moldova și Estonia, dar situația se poate schimba în funcție de rezultatele din ultimele runde. Pot apărea pe locurile doi echipe ca Belarus, Armenia, Insulele Feroe și Luxemburg.

Prin această modificare, UEFA pregătește, practic, viitorul format, în care vor fi doar trei ligi, primele două cu câte 18 echipe și a treia cu 19 formații.

Până atunci, România dispută ultima partidă a acestei acțiuni, cu Suedia, luni, de la ora 21:45, pe Arena Națională, care este așteptată să fie arhiplină, în ciuda parcursului modest al echipei naționale din această campanie.

Cu o înfrângere în fața Suediei, România va termina în proporție de 99% pe ultimul loc al grupei.

Editor : Sebastian Eduard

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