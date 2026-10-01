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Selecționerul Gică Hagi a decis lotul pentru meciul cu Polonia. Cine nu se mai regăsește pe foaia de joc

Data publicării:
Gheorghe Hagi
Inquam Photos / George Călin
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Din articol
Gică Hagi a renunțat la șase dintre jucătorii din meciul cu Bosnia Lotul naționalei României pentru meciul cu Polonia

Gică Hagi (61 de ani) a decis lotul echipei naționale pentru meciul Polonia - România, care va avea loc la Varșovia, în a treia etapă de Liga Națiunilor, Grupa B4. 

Meciul Polonia - România se joacă vineri, de la ora 21:45, anunță DigiSport.

Gică Hagi a renunțat la șase dintre jucătorii din meciul cu Bosnia

Potrivit anunțului făcut pe pagina oficială de Facebook a echipei naționale a României, Gică Hagi a renunțat în total la patru fundași și patru mijlocași. 

În apărare au fost „sacrificați” Matei Ilie, Andrei Burcă și Lisav Eissat, titulari în meciul precedent, 2-4 cu Bosnia, precum și Raul Opruț. Ultimul este singurul care nu a prins lotul la niciun meci din această campanie de Liga Națiunilor. 

În compartimentul median au pierdut lotul Vladimir Screciu, Vlad Dragomir și Darius Olaru, și ei titulari cu Bosnia, precum și David Matei, care a intrat în repriza a doua. 

Astfel, "Regele" a lăsat pe tușă nu mai puțin de șase titulari din meciul anterior. Din formula de start s-au salvat Ionuț Radu, Andrei Coubiș, Nicolae Stanciu, Daniel Bîrligea și Valentin Mihăilă. 

De asemenea, Marius Marin se află pentru prima dată pe foaia de joc în această campanie. 

De pe lista absențelor mai fac parte Denis Drăguș și Louis Munteanu, ambii accidentați. 

Lotul naționalei României pentru meciul cu Polonia

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitoria Guimaraes | Portugalia, 1/0), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Bogdan RACOVIȚAN (Rakow | Polonia, 5/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Corum | Turcia, 2/0)

MIJLOCAȘI

Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0);

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 36/5), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2).

Editor : Sebastian Eduard

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