Sepp Blatter se alătură celor care cer suporterilor să boicoteze Cupa Mondială: „Evitaţi Statele Unite”

Data publicării:
sepp blatter
Sepp Blatter. Foto: GettyImages

Sepp Blatter, fostul preşedinte al FIFA, s-a declarat, într-un mesaj publicat luni pe reţeaua de socializare X, în favoarea ideii ca suporterii să nu se deplaseze în Statele Unite în timpul Cupei Mondiale din 2026 (11 iunie-19 iulie) din motive de siguranţă.

„Pentru suporteri, un singur sfat: evitaţi Statele Unite! Cred că Mark Pieth are dreptate să pună sub semnul întrebării această Cupă Mondială”, a scris fostul şef al Federaţiei Internaţionale (1998-2015), citând fragmente dintr-un interviu acordat de un avocat anticorupţie ziarului elveţian Tagesanzeiger, relatează News.ro. „Ceea ce vedem pe plan intern – marginalizarea oponenţilor politici, abuzurile serviciilor de imigrare etc. – nu încurajează suporterii să se deplaseze acolo”, a afirmat Pieth joi, referindu-se la Statele Unite.

Avocatul elveţian, specialist în combaterea corupţiei şi mandatat de Blatter între 2011 şi 2014 să propună piste de reformă pentru FIFA, se exprimă mai clar câteva paragrafe mai jos. „Pentru suporteri, un singur sfat: evitaţi Statele Unite! Oricum, veţi vedea mai bine la televizor. La sosire, suporterii trebuie să se aştepte ca, dacă nu se comportă corect cu autorităţile, să fie imediat trimişi acasă. Dacă au noroc...”, a profeţit el.

Statele Unite vor organiza Cupa Mondială împreună cu Canada și Mexic, în perioada 11 iunie - 19 iulie.

Îngrijorările comunității internaționale de fotbal cu privire la Statele Unite provin din postura expansionistă a lui Trump față de Groenlanda, interdicțiile de călătorie și tacticile agresive în relația cu migranții și protestatarii împotriva imigrației în orașele americane, în special Minneapolis, scrie The Independent.

Blatter (89 de ani), foarte critic faţă de Gianni Infantino, actualul preşedinte al FIFA, a fost predecesorul său până în 2015, când a demisionat, în urma unei serii de scandaluri. Acuzat în special de fraudă, Blatter, împreună cu Michel Platini, a fost achitat definitiv în 2025 de justiţia elveţiană. Cei doi foşti lideri erau acuzaţi că „au obţinut ilegal, în detrimentul FIFA, o plată de 2 milioane de franci elveţieni” (1,8 milioane de euro) „în favoarea lui Michel Platini”, potrivit parchetului elveţian.

Editor : Liviu Cojan

