Site-ul FIFA îi dedică un material aniversar lui Hagi

Ediţia în limba franceză a site-ului Federaţiei Internaţionale de Fotbal, fifa.com, îi dedică, luni, un material aniversar lui Gheorghe Hagi, în care arată că fostul căpitan al naţionalei României a transformat extraordinarul în obişnuit, prin prin tehnica sa, prin viziunea jocului, prin şuturile sale redutabile şi prin creativitatea sa.

Foto: Guliver/GettyImages

„Ca majoritatea fotbaliştilor de geniu, Gheorghe Hagi are mai multe supranume. Majoritatea îl cunoaşte ca «Maradona din Carpaţi». Dar pentru fanii lui Galatasaray, el este înainte de toate «Comandantul». În România supranumele său este simplu, «Regele». În ţara sa natală, Hagi este considerat de departe cel mai bun jucător din istorie. De-a lungul întregii sale cariere - în anii 1980 şi 1990 - el a declanşat pasiuni în România, datorită puterii sale de a transforma extraordinarul în obişnuit, prin tehnica sa, prin viziunea jocului, prin şuturile sale redutabile şi prin creativitatea sa. Pe teren, el era autoritar şi nu ezita să-şi certe coechipierii. În acelaşi timp, bucuria sa de a juca era contagioasă. Hagi iubea să controleze balonul şi tot ce făcea era marcat de sigiliul acestei iubiri”, se arată pe site-ul fifa.com.

Sursa citată trece apoi momentel importante din cariera lui Hagi, insistând asupra evoluţiile sale extraordinare de la Cupa Mondială din 1994. „A arătat o clasă care îl plasează printre cei mai buni jucători din lume”, a precizat fifa.com.

„A fost perfect pentru mine. Am marcat goluri care se numără printre cele mai frumoase din istoria Cupei Mondiale. Am fost lipsiţi de şansă. România a fost eliminată în sferturi de Suedia, la loviturile de departajre. Până atunci, eram cel mai bun jucător al turneului. După eliminarea noastră, am pierdut acest statut”, a declarat Hagi.

Fostul internaţional şi selecţioner al României Gheorhe Hagi împlineşte, luni, 53 de ani. Supranumit „Regele”, Hagi este considerat cel mai bun fotbalist român al tuturor timpurilor, fiind liderul promoţiei sale, denumită „Generaţia de Aur”.

Sursa: News.ro