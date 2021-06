Situație controversată la EURO 2020: Jucători ai Generației de Aur, precum Hagi, trimiși la tribuna a doua, iar politicienii la VIP

Situație controversată la primul meci de la Euro2020, disputat pe Arena Națională, între Macedonia de Nord și Austria. Jucători ai Generației de Aur, precum Gheorghe Hagi, Dorinel Munteanu și Gică Popescu au fost trimiși să urmărească meciul din tribuna a doua a stadionului, alături de suporteri. În tot acest timp, reprezentanții Federației Române de Fotbal, împreună cu Nicușor Dan, Ludovic Orban și Anca Dragu au stat în zona VIP.

Situația stânjenitoare a fost reclamată chiar de foștii jucători ai României care au adus țării noastre numeroase titluri în perioada lor de glorie.

Dorinel Munteanu a transmis, în direct la Digi Sport, că s-a simțit dezamăgit de modul cum a fost tratat. „Pentru mine a fost o surpriză foarte mare că am primit un loc la tribuna a doua. Ce să spun? Nu am cuvinte. Din păcate, am fost repartizat în acea zonă. Chiar l-am sunat pe Gică Popescu și l-am întrebat unde are bilet. Mi-a zis că la tribuna a doua. La un asemenea eveniment... ce să facem.. Am zis că mă duc pentru fotbal. Pentru mine nu înseamnă nimic un loc pe fotoliu sau la VIP. Ce să spun, așa am fost repartizat, tratat. Mă doare sufletul, dar ce să facem”, a declarat Dorinel Munteanu la Liga Digi Sport.

Reacția FRF

Federația Română de Fotbal spune că: „Întregul proces de ticketing la EURO 2020 este gestionat de UEFA, care nu oferă invitații. Federația Română de Fotbal a făcut o cerere de cumpărare de bilete la UEFA, pentru a oferi locuri în tribună fostelor glorii fotbalistice, și a primit bilete de categoria I. Prețul este tipărit pe bilet. FRF a făcut acest demers pentru 60 de glorii ale fotbalului românesc, oferindu-le cea mai bună variantă avută la dispoziție la meciurile organizate de UEFA. În privința locurilor VIP, facem precizarea că FRF nu a deținut locuri în acest sector. UEFA a avut invitați proprii, străini și români, printre care conducerea FRF (președinte, secretar general, secretar general adjunct, director tehnic) și managerul Structurii Locale de Organizare a EURO 2020 la București.

Totodată, este util de știut că UEFA are un alt criteriu de împărțire a locurilor în tribune, diferit de sistemul Tribuna I, Tribuna II și Peluze. Cele 3 categorii UEFA sunt:

• Categoria 1 – central, între cele două careuri de 16 m, pe ambele părți ale stadionului

• Categoria 2 – colțurile terenului

• Categoria 3 – peluze”

Arena Națională va mai găzdui meciurile Ucraina - Macedonia de Nord și Ucraina - Austria, dar și un joc din cadrul optimilor de finală.

