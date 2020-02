Slavko Perovic, jucătorul lui Dinamo, spune că nu știe exact câte minute a fost inconștient și că își aduce aminte totul până în momentul impactului. Sârbul a fost lovit în timpul derby-ului dintre Dinamo și FCSB în zona capului de Iulian Cristea.

În minutul 44 al derby-ului dintre Dinamo Bucureşti şi FCSB, scor 2-1, Cristea l-a lovit grav pe Perovic în zona capului, iar sârbul s-a prăbuşit la pământ. Medicii au intervenit rapid şi i-au acordat îngrijiri medicale atacantului dinamovist.

Slavko Perovic a fost scos de pe gazon, pe targă, după ce i s-a pus un guler cervical. Arbitrul a decis ca Iulian Cristea să primească cartonaş roşu pentru faultul comis asupra lui Perovic.

Foto: InquamPhotos/Octav Ganea

„Doar o ambulanţă îmi amintesc. Eram nervos că voiam să ies şi să joc, dar ei îmi spuneau să stau nemişcat. Nu ştiu exact câte minute am fost inconştient. Am văzut filmările după aceea şi îmi amintesc totul până în momentul impactului. Acolo se termină filmul. Cred că am o gaură de memorie de aproximativ 15-20 de minute. Aş spune, după imaginile pe care le-am urmărit, că a fost cam dramatic când au intrat două ambulanţe în teren”, a spus Perovic, pentru kurir.rs, citat de Mediafax.

Dinamovistul a ţinut să le mulţumească lui Andrei Sin, Cristian Bălgrădean şi Bogdan Planic pentru că au fost primii care s-au dus să-l ajute.

Foto: InquamPhotos/Octav Ganea

„Planic m-a sunat imediat încă de duminică seara, în timp ce eram în spital. Dar este logic şi având în vedere că suntem conaţionali şi ne înţelegem bine”, a mai spus dinamovistul.

Sârbul spune că Iulian Cristea, cel care l-a lovit, nu l-a contactat şi nu şi-a cerut scuze. De asemenea, Perovic a menţionat că nu este supărat pe jucătorul FCSB-ului.

„Nu am nevoie de scuzele lui sau de vizită. Suntem sportivi, iar în sport, în special în fotbal, asta se întâmplă. De fiecare dată când ieşim pe teren suntem pregătiţi să se întâmple aşa ceva. Deci nu sunt supărat pe Cristea”, a mai spus Slavko Perovic.