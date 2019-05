Spectacolul UEFA Champions League revine, de marți seară, la Digi Sport 1

Spectacolul Ligii Campionilor revine marţi seară la Digi Sport, când Liverpool şi Barcelona se vor întâlni în returul semifinalelor UCL pe Anfield Road, de la ora 22:00, în direct la Digi Sport 1 şi Digi 4K. Abonații Digi | RCS & RDS pot urmări transmisiunea și pe digisport.ro.

După victoria catalanilor cu 3-0 în prima manşă, misiunea "cormoranilor" de a se califica în a doua finală consecutivă de UEFA Champions League a devenit una extrem de dificilă. În pofida problemelor de lot şi a scorului din tur, englezii visează la producerea unei surprize de proporţii. Considerat de specialişti cel mai bun fundaş al momentului, olandezul Van Dijk e mai mult decât mulţumit de traseul lui Liverpool din acest sezon:

"Trebuie să fim mândri de noi. Jucăm împotriva uneia dintre cele mai bune echipe din lume şi mai avem şansa noastră. În campionat la fel, ne luptăm pentru titlu cu una dintre cele mai bune formaţii din lume".

La rândul lor, după ce şi-au asigurat matematic titlul de campioni în Primera, catalanii şi-au permis să se concentreze exclusiv pe returul cu Liverpool. Ernesto Valverde şi-a menajat nu mai puţin de opt dintre titulari în ultima etapă din La Liga, când Barcelona pierdut cu 0-2 pe terenul celor de la Celta Vigo. Tehnicianul Barcelonei consideră că soarta calificării nu este decisă, avertizând asupra forţei ofensive a celor de la Liverpool:

"În tur am fost surprinşi de ocaziile lor şi, dacă privim în urmă, Liverpool a avut opţiuni. A fost un meci dificil, care ne-a făcut să dăm totul. Am obţinut un rezultat mare împotriva unei echipe puternice, dar trebuie să fim atenţi în returul de pe Anfield. Şi anul trecut am avut un avantaj de trei goluri şi ştim foarte bine ce s-a întâmplat, am fost eliminaţi. Calificarea este deschisă, nu avem motive să nu fim precauți".

