Stadioanele pentru EURO 2020, promisiune greu de ținut. Gică Popescu, consilierul premierului: Nu vor fi gata la timp

Campionatul European de Fotbal din 2020 bate la uşă, însă România bate pasul pe loc. Lucrările pe cele patru stadioane cerute de UEFA şi promise de autorităţile noastre se desfăşoară în ritm de melc sau chiar deloc. Grav este că nu s-au dat nici măcar autorizaţiile de construire. O echipă Digi24 a inspectat cele patru arene şi iată ce a găsit.

Stadionul Ghencea, cândva neîncăpător pentru miile de suporteri care trăiau, respirau pentru Steaua e acum o umbră.

Locul fostei arene din Ghencea trebuie să se transforme într-un stadion de 70.000 de metri pătrați peste un an și 6 luni. Am putea să-l comparăm cu Arena Națională, care are cu 30.000 de metri pătrați mai mult, iar construcția sa a durat 4 ani.

E unul dintre cele patru stadioane pe care România trebuie să le reconstruiască pentru Europeanul de fotbal din 2020. În Ghencea, fosta arenă a fost demolată în urmă cu două luni. Şi, cam atât. Muncitorii au pus lopata-n cui. Proiectul nu a primit autorizaţie de construire. Şi, deşi pare imposibil, lucrările din Ghencea au avansat cel mai mult, în comparaţie cu celelalte trei stadioane. Pe stadionul Rapid, treaba a început să se urnească acum câteva zile.

Pe stadionul din Giulești se lucrează din greu. Suntem în ianuarie 2019, iar abia acum se demontează scaunele din tribună. Sunt peste 10.000, iar aceasta este prima etapă a modernizarii stadionului.

Nici arena Rapidului nu are autorizaţie de construire, dar nici stadionul Arcul de Triumf.

Alin Petrache, președintele Federației Române de Rugby: Eu sper ca la sfârșitul lunii martie construcția să poată începe. Mai avem de desființat câteva construcții - tribuna oficială, avem sala de sport din partea stângă, instalația de nocturnă va trebui clar dată jos. Din discuțiile pe care le-am avut cu constructorul înțeleg că se va încadra în timp.

De departe, situaţia cea mai critică este la stadionul Dinamo. Acolo, încă nu a fost aprobat nici Planul Urbanistic Zonal.

Noul stadion Dinamo nu va fi construit in locul actualei aerene, ci pe terenul velodromului de lângă. Aici însă nu am găsit niciun muncitor, iar zona pare complet abandonată.

În cazul în care cele patru stadioane nu vor fi gata până în 2020, Federaţia Română de Fotbal spune că are două soluţii de rezervă. Este vorba despre baza din Berceni a echipei FCSB şi cea din Voluntari. Construcţia noilor arene va costa statul 700 de milioane de lei.

Popescu, admite că stadioanele pentru Euro nu vor fi gata la timp: Echipele se vor putea antrena, dar arenele nu vor fi gata sută la sută

Gheorghe Popescu, consilierul premierului pentru Euro-2020, a admis faptul că stadioanele Steaua, Rapid şi Arcul de Triumf ar putea să nu fie gata până al Campionatul European. Cu toate acestea, el spune că echipele se vor putea antrena pe aceste arene. „Mai mult ca sigur că nicunul nu va fi gata sută la sută”, a precizat el.

„Vor fi gata... Se vor antrena şi pe Ghencea, şi pe Guleşti şi pe Arcul de Triumf. S-ar putea să nu fie gata hotelurile, pentru că fiecare stadion are înglobat câte un mini-hotel. S-ar putea ca respectivele camere să nu fie dotate. Dar se vor putea antrena (n.r. - echipele participante la Euro). Proiectul de la Ghencea a fost îmbunătăţit şi a fost schimbat aspectul. Sunt mai multe spaţii de închiriere, mai multe locuri de parcare în subteran, de la 150 la 300 sau 350. A fost modificat în bine. În perioada aceasta nu se putea lucra, nu poţi pune betoane. Vor fi gata într-un an şi jumătate. Sunt de acord că lucrările au început târziu, foarte târziu. Dar acum totul este la turaţie maximă. Firmele respective sunt obligate să lucreze în două schimburi. Sunt stadioane de antrenament, nu sunt stadioane despre care UEFA să spună că dacă nu le ai nu organizezi. Eu cred că niciunul nu va fi gata sută la sută, vor 99, vor fi 98, 95, dar se vor putea antrena. Ceea ce este important. Eu am preluat conducerea acestui proiect anul trecut, în ianuarie şi din 2018 suntem la turaţie maximă. Mie îmi pare rău că s-au pierdut patru ani, în care se puteau face lucruri... Acum trebuie să ne rugăm să ne lase timpul, pentru că prindem două ierni. La Dinamo trebuie terminat PUZ-ul”, a declarat Popescu, la Digi Sport.

România a primit în 2014 dreptul de a organiza trei meciuri din cadrul fazei grupelor CE din 2020 şi o partidă din optimile de finală. Conform cerinţelor UEFA, România trebuie să modernizeze patru stadioane în Bucureşti pe care echipele participante să desfăşoare antrenamentele. Trei dintre acestea, Steaua, Rapid şi Arcul de Triumf, se află în diferite faze de demolare, în timp ce arena Dinamo a întâmpinat dificultăţi din cauza unor probleme juridice.

Popescu, despre calea ferată Bucureşti-Otopeni: Autorizaţia de construcţie e aproape obţinută. Trenul va face 16 minute

Popescu a mai declarat că autorizaţia de construcţie pentru linia de cale ferată Gara de Nord - Aeroportul Internaţional Otopeni este aproape de a fi emisă. Fostul fotbalist spune că linia va fi gata la timp, iar trenul va parcurge traseul în 16 minute. "Ne facem de mare râs, ne facem de băşcălie" dacă nu va fi gata, a adăuat Popescu.

"Nu ştiu dacă s-a obţinut, dar suntem foarte aproape cu obţinerea autorizaţiei de construcţie. Pe durata anului care a început, aproape se vor finaliza lucrările. Lucrările vor dura opt luni. Existră şi proiectul, există şi traseul. Va fi suprateran. Trebuie să mergem la Euro pe calea ferată, să fie gata în mai 2020. Trebuie să avem mai multe posibilităţi de a scoate oamenii din aeroport şi de a-i duce către Bucureşti. Ne facem de mare râs, nu de râs (n.r. - dacă nu e gata), de băşcălie ne facem. Primăria Capitalei este pregătită cu autobuze, există un plan de mobilitate. Nu ştim ce echipe vor veni la Bucureşti, dar noi trebuie să fim pregătiţi pentru scenariul cel mai negativ sau cel mai pretenţios din punct de vedere al suporterilor care vor veni la Bucureşti. Când ei îşi vor lua bagajele şi vor ieşi în sala de aşteptare vor dori să găsească aceeaşi infrastructură ca în ţara lor, tren, metrou - nu-l avem, că nu toate aeroporturile îl au, puţine au şi metrou - autobuze. Dacă vom face calea ferată ne vom prezenta foarte bine din punct de vedere al transportului. Vor exista cred două staţii (n.r. - între aeroport şi Bucureşti). Se va face 16 minute de la aeroportul Otopeni până la gara centrală. Va fi folosit şi aeroportul Băneasa", a declarat Poepscu, la Digi Sport.

