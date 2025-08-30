Live TV

Suma uriașă încasată de Jose Mourinho din compensațiile de concediere de la debutul în antrenorat. Ultima demitere, la Fenerbahce

Jose Mourinho la o conferinta de presa
Jose Mourinho. Foto: Profimedia

Antrenorul portughez Jose Mourinho, proaspăt demis de pe banca tehnică a clubului Fenerbahce Istanbul, ar fi primit 15 milioane de euro pentru demiterea sa.

Conform cotidianului Record, Mourinho ar fi încasat aproximativ 108 milioane euro indemnizaţii de concediere de la debutul carierei sale de antrenor, în urmă cu 25 de ani.

În unsprezece experienţe în calitate de antrenor principal între Portugalia, Anglia, Italia, Spania şi Turcia, el şi-a construit un nume. Iar concedierea sa, de şapte ori până acum, a fost pe măsura numelui său, relatează Agerpres.

„Concedierea lui «Special One» costă scump”, conform Marca, care precizează că Fenerbahce va trebui să-i plătească suma colosală de 15 milioane euro pentru demiterea sa ca urmare a eliminării de către Benfica din play-off-ul Ligii Campionilor.

Conform cotidianului portughez Record, antrenorul de 62 de ani ar fi încasat după plecarea forţată de la Manchester United, în decembrie 2018, un cec în valoare de 22 milioane euro, cel mai mare până în acest moment, Chelsea i-ar fi plătit 20,9 milioane la concedierea în 2007, iar Real Madrid completează podiumul cu un cec de 19,7 milioane, şase ani mai târziu.

AS Roma ar fi plătit şi ea 3,5 milioane euro pentru a se separa de Mourinho în 2024.

