„Sunt cele mai grele zile din viaţa mea”. Prima declarație publică a portarului care l-a faultat mortal pe fotbalistul Jesus de Miguel

Portarul echipei Andorra FC, Jesus Owono, a rupt tăcerea miercuri, afirmând că trăieşte „cele mai grele zile” din viaţa sa, la o zi după moartea atacantului formaţiei Tenerife, Jesus de Miguel, pe care l-a lovit violent în timpul meciului de luni, relatează AFP și News.ro.

„Sunt cele mai grele zile din viaţa mea. Mi-e greu să găsesc cuvintele potrivite şi îmi vine foarte greu să accept tot ce s-a întâmplat. Simt o durere imensă în faţa pierderii lui Jesus. Mă gândesc la el, la familia lui şi la toţi cei care l-au iubit”, a declarat Owono.

Portarul din Guineea Ecuatorială, în vârstă de 25 de ani, care a fost nevoit să-şi dezactiveze contul de Instagram marţi după ce a primit un val de insulte şi comentarii în care era numit „ucigaş”, s-a declarat conştient de „problemele care vor trebui abordate” în zilele următoare, dar afirmă că le va înfrunta „cu cel mai mare respect”. „Dar în acest moment, sincer, nu mă pot gândi la nimic altceva decât la Jesus şi la durerea pe care o simţim. Odihneşte-te în pace, Jesus”, a precizat el.

Potrivit presei spaniole, Owono riscă o suspendare sportivă severă şi ar putea fi trimis în judecată pentru„ omor din culpă”. Interogată de AFP, o sursă din cadrul poliţiei a confirmat marţi deschiderea unei anchete, sub supraveghere judiciară, fără a preciza însă dacă aceasta îl vizează direct pe Jesus Owono.

Portarul echipei naţionale a Guineei Ecuatoriale a primit marţi sprijinul preşedintelui federaţiei, Venancio Tomas Micha. „Ştim că, în calitate de protagonist involuntar al acestui incident tragic petrecut în timpul meciului, Jesus trăieşte această situaţie cu o profundă tristeţe şi o mare suferinţă”, a scris acesta într-o scrisoare. „În numele Federaţiei de Fotbal din Guineea Ecuatorială, îi oferim tot sprijinul nostru uman şi profesional, fiind pe deplin conştienţi de gravitatea acestui eveniment, cu care nimeni din lumea sportului nostru nu ar dori să se confrunte vreodată”, a asigurat el.

Editor : A.P.