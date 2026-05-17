Superliga: Universitatea Craiova este noua campioană a României, după 5-0 cu Universitatea Cluj. Echipa craioveană a reuşit eventul

Echipa Universitatea Craiova a câştigat duminică seara titlul de campioană a României, după ce a învins, pe teren propriu, scor 5-0, formaţia Universitatea Cluj. Craiova a reuşit eventul în acest sezon.

Craiova a jucat cu sufletul ”finala campionatului” conştientizând că un eşec în Bănie ar fi însemnat ratarea încă unei ocazii de a câştiga mult doritul titlu. Şi oltenii nu au stat pe gânduri, asaltând poarta tânărului Lefter încă din start, potrivit News.ro. David Matei a deschis scorul în minutul 3, cu un şut superb, apoi Al-Hamlawi l-a executat pe goalkeeperul advers, în minutul 9, iar echipa lui Coelho lua un avantaj dădător de speranţe. Replica oaspeţilor a venit firav, de la lovitura de cap a lui Lukic, din minutul 30, însă David Matei a trecut pe lângă golul trei, în minutul 39, iar clujenii au rămas în zece trei minute mai târziu, după ce Mendy, care avea deja galben, a intrat dur şi a primit roşu, fiind eliminat.

Imediat după reluare Al Hamlawi a făcut 3-0 cu o execuţie de maestru. Mekvabishvili le-a adus fanilor certitudinea unei victorii fără probleme cu golul său din minutul 59, poate cel mai frumos al meciului. Finalul a mai adus un gol pentru tânărul Băsceanu, în minutul 79, şi Universitatea Craiova s-a impus cu 5-0 în faţa Clujului, declanşând nebunia în Oltenia. Este primul titlul care vine la Craiova după 35 de ani şi nimic numai contează.

UNIVERSITATEA CRAIOVA: L. Popescu – Romanchuk, Ad. Rus, Screciu (Mogoş 78) – Carlos Mora (Samuel Teles 46), Cicâldău, Mekvabishvili (T. Băluţă 65), Bancu – D. Matei (Băsceanu 70), Al Hamlawi (Nsimba 65), Baiaram. ANTRENOR: Filipe Coelho

U CLUJ: Lefter – Mikanovic, I. Cristea, Coubiş, Chipciu – Codrea (Drammeh 46), Bic (G. Simion 62) – Stanojev (Miguel Silva 62), Nistor (Macalou 46), O. Mendy – Lukic (A. Trică 76). ANTRENOR: Cristiano Bergodi

Cartonaşe galbene: Carlos Mora 45+1 / D. Nistor 10, O. Mendy 27, Coubiş 38, Chipciu 45+1

Cartonaş roşu: Oucasse Mendy (U Cluj) min. 42

Arbitri: Marcel Bârsan - Valentin Avram, Imre Bucsi

Arbitri VAR: Cătălin Popa - Vasile Marinescu

