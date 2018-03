Surpriza din Israel. România face o figură frumoasă în amicalul de la Netanya

Reprezentativa de fotbal a României a obţinut victoria în primul său meci din 2018, un amical disputat, sâmbătă, la Netanya, cu naţionala Israelului. Tricolorii au revenit spectaculos de la 0-1 și au câștigat partida cu 2 la 1.

Foto: digisport.ro

Au marcat Tomer Hemed ’60 pentru gazde şi Stanciu ’63 şi Ţucudean ‘82 pentru România.

La partida de la Netanya, Alexandru Mitriţă, Paul Anton şi Alexandru Cicâldău au debutat în prima reprezentativă.

Stanciu a marcat primul gol al tricolorilor, în minutul 63, cu un şut din afara careului, de la aproximativ 28 de metri, o execuție ce poate concura cu brio într-un clasament al celor mai frumoase reușite. El a spus că dedică golul viitoarei sale soţii.

În minutul 82, Ţucudean a înscris cu o „scăriţă” peste portarul Israelului, după o pasă a lui Mitriţă.

Meciul a fost arbitrat de cipriotul Masias Dimitrios, ajutat de asistenţii Georgiu Charalampos şi Kalogeru Marios. Arbitru de rezervă a fost israelianul Orel Greenfeld.

Iată care au fost echipele:

România: 16. Niţă - 2. Benzar, 22. Săpunaru, 21. Grigore, 11. Bancu - 8. Pintilii (6. Anton ‘72), 18. Marin (20. Cicâldău ‘83) - 17. Deac (7. Chipciu ’61), 10. Grozav (28. Mitriţă ’61), 14. Budescu (23. Stanciu ’61) - 13. Keşeru (19. Ţucudean ’70). Selecţioner: Cosmin Contra.

Israel: 1. Ariel Harush - 2. Ben Bitton, 20. Loai Taha, 21. Eytan Tibi, 13. Taleb Tawatha - 7. Barem Kayal (8. Almong Cohen ’46), 6. Birbas Natcho (16. Hanan Maman ’80), 15. Dor Micha (17. Dia Sabia ‘46), 5. Maor Melikson (9. Eran Levy ‘46) - 12. Tal Ben Chaim (11. Dan Einibinder ’68), 10. Tomer Hemed (19. Alon Turgeman ’61). Selecţioner: Alon Hazan

Reprezentativa României mai are programată o partidă amicală, marţi, la Craiova, cu echipa Suediei.

Tinerele speranțe ale României au reușit, sâmbătă, să bată Suedia într-un meci oficial însă. România U19 a obținut a doua victorie la Turul de Elită, 2-1 împotriva Suediei, și se află la doar un punct de calificarea la campionatul european din aceasta vară. Pentru a ne califica la turneul final ne ajunge și un egal în meciul cu Ucraina de marți, scrie digisport.ro.

Mijlocaşul Nicolae Stanciu a declarat, sâmbătă seară, că victoria cu Israel este una importantă pentru moralul jucătorilor români şi a afirmat că dedică golul viitoarei sale soţii.

„Important este că am câştigat, nu că am marcat eu, este important pentru moralul nostru. Am intrat cu poftă de joc, de fiecare dată când vin la naţională îmi doresc să dau totul pentru ţara mea. Terenul a fost extraordinar şi fiecare şi-ar dori să joace pe asemenea gazon. E foarte bine că am câştigat aici, ne aşteaptă un meci greu cu Suedia. Majoritatea golurilor le dedic viitoarei mele soţii, dar sunt si pentru bunica mea, familie, pentru cei apropiaţi şi cei care mă susţin necondiţionat”, a declarat Stanciu la Pro X.

(surse: digisport.ro, news.ro)