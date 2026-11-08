Surprizele din lotul lui Gheorghe Hagi pentru „dubla” cu Polonia și Bosnia-Herțegovina. Cine lipsește

Naţionala României încheie partidele din grupa de Liga Naţiunilor prin „dubla” programată în luna noiembrie, cu Polonia şi Bosnia-Herțegovina. Pentru aceste două jocuri, selecţionerul Gheorghe Hagi a convocat un lot format din 26 de jucători, 18 dintre aceştia evoluează la cluburi din străinătate şi 8 din campionatul intern, potrivit FRF.
Lotul convocat pentru partidele cu Polonia şi Bosnia-Herţegovina este următorul:
Portari:
Otto Hindrich (Legia Varşovia | Polonia, 4/0)
Ştefan Târnovanu (FCSB, 5/0)
Laurenţiu Popescu (Universitatea Craiova, 0/0);
Fundași:
Andrei Rațiu (Rayo Vallecano | Spania, 41/2)
Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0)
Radu Drăgușin (Fiorentina | Italia, 32/1)
Andrei Coubiș (Lincoln City | Anglia, 7/0)
Virgil Ghiță (Hannover 96 | Germania, 12/1)
Matei Ilie (Kasımpaşa | Turcia, 4/0)
Vladimir Screciu (Universitatea Craiova, 10/0)
Nicuşor Bancu (Universitatea Craiova, 55/2)
Lisav Eissat (Bristol City, 6/0)
Mijlocași:
Tudor Băluță (Universitatea Craiova, 16/0)
Răzvan Marin (AEK Atena | Grecia, 78/12)
Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova, 41/5)
Marius Corbu (Ferencváros | Ungaria, 0/0)
Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo | China, 90/15)
Vlad Dragomir (Pafos | Cipru, 11/0)
Cătălin Cîrjan (Dinamo, 4/0)
Atacanți:
Dennis Man (PSV | Ţările de Jos, 48/12)
Olimpiu Moruțan (FC Rapid 1923, 19/1),
Rareș Ilie (Mantova | Italia, 0/0)
Valentin Mihăilă (Çaykur Rizespor | Turcia, 40/5)
Ianis Stoica (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0)
Ianis Hagi (Alanyaspor | Turcia, 57/8)
Florinel Coman (Al-Gharafa | Qatar, 22/3)
Daniel Bîrligea (Frosinone | Italia, 11/3).
Nicolae Stanciu și Valentin Mihăilă au acuzat probleme musculare și sunt indisponibili pentru meciurile din această lună. Ca urmare, selecționerul Gheorghe Hagi a decis să îl convoace pe Rareș Ilie.
Luni, 9 noiembrie, de la ora 12:30, la CNF Mogoşoaia, selecţionerul Gheorghe Hagi va susţine o conferinţă de presă. La întâlnirea cu mass-media vor participa şi jucătorii Matei Ilie şi Florinel Coman.
Partidele au loc după următorul program:
Sâmbătă, 14 noiembrie, 21:45, Arena Naţională (Bucureşti): ROMÂNIA - Polonia
Marţi, 17 noiembrie, 21:45, Stadion Bilino Polje (Zenica): Bosnia-Herţegovina - ROMÂNIA.
Editor : Ș.R.