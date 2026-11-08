Surprizele din lotul lui Gheorghe Hagi pentru „dubla” cu Polonia și Bosnia-Herțegovina. Cine lipsește

Naţionala României încheie partidele din grupa de Liga Naţiunilor prin „dubla” programată în luna noiembrie, cu Polonia şi Bosnia-Herțegovina. Pentru aceste două jocuri, selecţionerul Gheorghe Hagi a convocat un lot format din 26 de jucători, 18 dintre aceştia evoluează la cluburi din străinătate şi 8 din campionatul intern, potrivit FRF.

Lotul convocat pentru partidele cu Polonia şi Bosnia-Herţegovina este următorul:

Portari:

Otto Hindrich (Legia Varşovia | Polonia, 4/0)

Ştefan Târnovanu (FCSB, 5/0)

Laurenţiu Popescu (Universitatea Craiova, 0/0);

Fundași:

Andrei Rațiu (Rayo Vallecano | Spania, 41/2)

Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0)

Radu Drăgușin (Fiorentina | Italia, 32/1)

Andrei Coubiș (Lincoln City | Anglia, 7/0)

Virgil Ghiță (Hannover 96 | Germania, 12/1)

Matei Ilie (Kasımpaşa | Turcia, 4/0)

Vladimir Screciu (Universitatea Craiova, 10/0)

Nicuşor Bancu (Universitatea Craiova, 55/2)

Lisav Eissat (Bristol City, 6/0)

Mijlocași:

Tudor Băluță (Universitatea Craiova, 16/0)

Răzvan Marin (AEK Atena | Grecia, 78/12)

Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova, 41/5)

Marius Corbu (Ferencváros | Ungaria, 0/0)

Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo | China, 90/15)

Vlad Dragomir (Pafos | Cipru, 11/0)

Cătălin Cîrjan (Dinamo, 4/0)

Atacanți:

Dennis Man (PSV | Ţările de Jos, 48/12)

Olimpiu Moruțan (FC Rapid 1923, 19/1),

Rareș Ilie (Mantova | Italia, 0/0)

Valentin Mihăilă (Çaykur Rizespor | Turcia, 40/5)

Ianis Stoica (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0)

Ianis Hagi (Alanyaspor | Turcia, 57/8)

Florinel Coman (Al-Gharafa | Qatar, 22/3)

Daniel Bîrligea (Frosinone | Italia, 11/3).

Nicolae Stanciu și Valentin Mihăilă au acuzat probleme musculare și sunt indisponibili pentru meciurile din această lună. Ca urmare, selecționerul Gheorghe Hagi a decis să îl convoace pe Rareș Ilie.

Luni, 9 noiembrie, de la ora 12:30, la CNF Mogoşoaia, selecţionerul Gheorghe Hagi va susţine o conferinţă de presă. La întâlnirea cu mass-media vor participa şi jucătorii Matei Ilie şi Florinel Coman.

Partidele au loc după următorul program:

Sâmbătă, 14 noiembrie, 21:45, Arena Naţională (Bucureşti): ROMÂNIA - Polonia

Marţi, 17 noiembrie, 21:45, Stadion Bilino Polje (Zenica): Bosnia-Herţegovina - ROMÂNIA.

Editor : Ș.R.