Țările calificate la Campionatul Mondial din 2026. Care este cea mai mică națională care va merge la turneul final

Haiti a sfidat pronosticurile şi şi-a asigurat marţi un loc la Cupa Mondială de anul viitor, alături de Panama şi Curacao, care a devenit cea mai mică ţară care a obţinut vreodată un loc la turneul final.

Cele trei echipe s-au clasat pe primele locuri în grupele lor şi s-au calificat din CONCACAF la competiţia cu 48 de echipe din Canada, Mexic şi SUA, transmite News.ro.

Haiti a învins Nicaragua cu 2-0 în Curacao, unde a fost nevoită să joace meciurile de acasă din cauza conflictelor din ţara sa, şi a terminat pe primul loc în Grupa C, în timp ce Panama s-a impus cu 3-0 acasă în faţa El Salvadorului şi a terminat pe primul loc în Grupa A.

Curacao a terminat la egalitate, 0-0, cu Jamaica, rămânând cu un punct în faţa gazdelor în fruntea Grupei B, în ciuda absenţei antrenorului olandez Dick Advocaat, care s-a întors în Europa în weekend din motive familiale.

Curaçao a devenit cea mai mică ţară din punct de vedere al populaţiei care s-a calificat la Cupa Mondială.

Potrivit Biroului Central de Statistică din Curaçao, ţara avea o populaţie de 156.115 persoane în luna ianuarie a acestui an. Islanda, cu o populaţie de puţin peste 350.000 de locuitori, a fost până acum cea mai mică naţiune care a ajuns la Cupa Mondială, calificându-se pentru turneul din Rusia în 2018.

Dick Advocaat devine cel mai în vârstă antrenor de la Cupa Mondială

La vârsta de 78 de ani, Dick Advocaat va fi cel mai în vârstă antrenor la o Cupă Mondială, după ce echipa sa, Curacao, a obţinut un egal dramatic în Jamaica şi s-a calificat pentru prima dată la turneul final.

Advocaat, care a călătorit mult, a antrenat alte şapte echipe naţionale, inclusiv trei mandate la cârma echipei naţionale a ţării sale natale, Olanda, cu care a ajuns până în sferturile de finală ale Cupei Mondiale din 1994. Cu toate acestea, calificarea naţionalei din Curacao la Cupa Mondială ar putea fi cea mai mare realizare a sa.

Mica naţiune insulară, o parte autonomă a Olandei, cu o populaţie de puţin peste 150.000 de locuitori, este cea mai mică ţară care s-a calificat la cea mai importantă competiţie fotbalistică.

Cea mai în vârstă persoană care a fost la Cupa Mondială în calitate de selecţioner este germanul Otto Rehhagel, care avea 71 de ani şi 317 zile când a antrenat Grecia în ultimul meci din grupă împotriva Argentinei, în Africa de Sud, în 2010.

Însă dacă România va obţine calificarea la CM, recordul ar putea fi doborât de Mircea Lucescu, acum în vârstă de 80 de ani.

Lista echipelor calificate la Cupa Mondială din 2026

Statele Unite

Participă în calitate de gazdă / Cea mai bună performanţă: locul trei (1930)

Mexic

Participă în calitate de gazdă / Cea mai bună performanţă: sferturi de finală (1970, 1986)

Canada

Participă în calitate de gazdă / Cea mai bună performanţă: faza grupelor (1986, 2022)

Japonia

Calificată la 20 martie / Cea mai bună performanţă: optimile de finală (2002, 2010, 2018, 2022)

Noua Zeelandă

Calificată la 24 martie / Cea mai bună performanţă: faza grupelor (1982, 2010)

Iran

Calificată la 25 martie / Cea mai bună performanţă: faza grupelor (1978, 1998, 2006, 2014, 2018, 2022)

Argentina

Calificată la 25 martie / Cea mai bună performanţă: Câştigătoare (1978, 1986, 2022)

Uzbekistan

Calificată la 5 iunie / Cea mai bună performanţă: Nu s-a mai calificat niciodată până acum

Coreea de Sud

Calificată la 5 iunie / Cea mai bună performanţă: Locul patru (2002)

Iordania

Calificată la 5 iunie / Cea mai bună performanţă: Nu s-a calificat niciodată anterior

Australia

Calificată la 10 iunie / Cea mai bună performanţă: Optimi de finală (2006, 2022)

Brazilia

Calificată la 10 iunie / Cea mai bună performanţă: Câştigătoare (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

Ecuador

Calificată la 10 iunie / Cea mai bună performanţă: Optimi de finală (2006)

Uruguay

Calificată la 4 septembrie / Cea mai bună performanţă: Câştigătoare (1930, 1950)

Columbia

Calificată la 4 septembrie / Cea mai bună performanţă: sferturi de finală (2014)

Paraguay

Calificată la 4 septembrie / Cea mai bună performanţă: sferturi de finală (2010)

Maroc

Calificată la 5 septembrie / Cea mai bună performanţă: semifinale (2022)

Tunisia

Calificată la 8 septembrie / Cea mai bună performanţă: faza grupelor (1978, 1998, 2002, 2006, 2018, 2022)

Egipt

Calificată la 8 octombrie / Cea mai bună performanţă: optimile de finală (1934)

Algeria

Calificată la 9 octombrie / Cea mai bună performanţă: optimile de finală (2014)

Ghana

Calificată la 12 octombrie / Cea mai bună performanţă: sferturi de finală (2010)

Capul Verde

Calificată la 13 octombrie / Cea mai bună performanţă: nu s-a calificat niciodată până acum

Africa de Sud

Calificată la 14 octombrie / Cea mai bună performanţă: faza grupelor (1998, 2002, 2010)

Qatar

Calificată la 14 octombrie / Cea mai bună performanţă: faza grupelor (2022)

Anglia

Calificată la 14 octombrie / Cea mai bună performanţă: câştigătoare (1966)

Arabia Saudită

Calificată la 14 octombrie / Cea mai bună performanţă: optimile de finală (1994)

Coasta de Fildeş

Calificată la 14 octombrie / Cea mai bună performanţă: faza grupelor (2006, 2010, 2014)

Senegal

Calificată la 14 octombrie / Cea mai bună performanţă: sferturi de finală (2002)

Franţa

Calificată la 13 noiembrie / Cea mai bună performanţă: câştigătoare (1998, 2018)

Croaţia

Calificată la 14 noiembrie / Cea mai bună performanţă: Finalistă (2018)

Portugalia

Calificată la 16 noiembrie / Cea mai bună performanţă: Locul trei (1966)

Norvegia

Calificată la 16 noiembrie / Cea mai bună performanţă: Optimi de finală (1938, 1998)

Germania

Calificată la 17 noiembrie / Cea mai bună performanţă: Câştigătoare (1954, 1974, 1990, 2014)

Ţările de Jos (Olanda)

Calificată la 17 noiembrie / Cea mai bună performanţă: Finalistă (1974, 1978, 2010)

Belgia

Calificată la 18 noiembrie / Cea mai bună performanţă: locul trei (2018)

Austria

Calificată la 18 noiembrie / Cea mai bună performanţă: locul trei (1954)

Elveţia

Calificată la 18 noiembrie / Cea mai bună performanţă: sferturi de finală (1934, 1938, 1954)

Spania

Calificată la 18 noiembrie / Cea mai bună performanţă: Câştigătoare (2010)

Scoţia

Calificată la 18 noiembrie / Cea mai bună performanţă: Faza grupelor (1954, 1958, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1998)

Panama

Calificată la 19 noiembrie / Cea mai bună performanţă: faza grupelor (2018)

Haiti

Calificată la 19 noiembrie / Cea mai bună performanţă: faza grupelor (1974)

Curacao

Calificată la 19 noiembrie / Cea mai bună performanţă: nu s-a calificat niciodată până acum.

