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Țările din UEFA sunt de acord să boicoteze Cupa Mondială dacă FIFA va merge mai departe cu planul de vânzare

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GER: Spain v England. UEFA EURO, EM, Europameisterschaft,Fussball 2024 Final UEFA President Alexander Ceferin during the
Președintele UEFA, Alexander Ceferin. Foto: Profimedia
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Națiunile europene au convenit să boicoteze Cupa Mondială dacă Gianni Infantino, șeful FIFA, va merge mai departe cu vânzarea unei părți din turneu către investitori privați, relatează Sky News și France Info.

Acordul, încheiat în cadrul unei ședințe de urgență a UEFA, vine la două zile după ce Sky News a dezvăluit existența unui plan de retragere din turneele emblematice ale FIFA, în semn de protest.

Cele 55 de țări membre ale UEFA au fost convocate joi la o ședință de urgență și au decis să-și exprime opoziția unanimă față de proiectul de înființare a unei filiale propus de Gianni Infantino, președintele FIFA.

Sky News a dezvăluit anterior că FIFA intenționează să primească prima finanțare de la investitori privați în mai puțin de 100 de zile, în cadrul unei lansări accelerate a noii sale inițiative.

A existat o reacție furioasă, condusă de UEFA și de mai mulți dintre membrii săi, față de faptul că președintele FIFA, Gianni Infantino, a lucrat în secret la vânzarea parțială a părților profitabile ale organismului de conducere către investitori externi.

Abia după ce UEFA și-a exprimat public îngrijorarea cu privire la planurile despre care auzise, FIFA a confirmat că președintele său, Infantino, dorește să înființeze o filială în valoare de 20 de miliarde de dolari și să vândă peste 20% din noua entitate „FIFA Forward Enterprise”, strângând astfel 4,2 miliarde de dolari.

FIFA nu a adus în discuție această strategie istorică în timpul întâlnirilor de la New York, din ajunul finalei Cupei Mondiale 2026. Planurile și modul în care au apărut acestea au provocat furie în UEFA, în special față de modul în care Infantino conduce FIFA.

Națiunile europene au discutat despre boicotarea Cupei Mondiale în cazul în care Infantino va merge mai departe cu aceste planuri.

„UEFA și cele 55 de federații membre ale sale vorbesc cu o singură voce”, scrie asociația europeană într-un comunicat. „Respingem în unanimitate și fără echivoc propunerea FIFA de a ceda acțiuni din Cupa Mondială și din alte competiții ale FIFA către investitori privați.”

Organizația mondială a acordat federațiilor naționale de fotbal termen până pe 19 septembrie pentru a se pronunța asupra propunerii, care trebuie să obțină o majoritate pentru a fi aprobată, promițând o sumă suplimentară de 20 de milioane de euro fiecărei națiuni care ar fi de acord cu aceasta. „Federațiile naționale din întreaga lume se confruntă acum cu un ultimatum: să accepte preluarea ireversibilă a controlului asupra celor mai mari competiții de fotbal sau să suporte consecințele. Nu este vorba de o «decizie democratică», ci de o guvernanță prin intimidare – un act de coerciție nedemn de o instituție însărcinată cu gestionarea fotbalului mondial”, consideră UEFA.

Editor : M.C

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