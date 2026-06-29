Tragedie în familia fotbalistului argentinian Lucas Trejo: soția și cei doi copii au murit în cutremurul din Venezuela

O poveste cutremurătoare vine din Venezuela, alături de alte tragedii: familia fotbalistului Lucas Trejo a fost găsită fără viață după zile de căutări. Soția și cei doi copii ai săi au fost găsiți fără viață sub dărâmăturile unui bloc prăbușit în urma cutremurului devastator din Venezuela. După zile întregi de căutări și speranțe, vestea a fost confirmată oficial de clubul la care evoluează jucătorul, potrivit focus.de.

Timp de 72 de ore, echipele de salvare au căutat printre dărâmături familia lui Lucas Trejo (38). Acum este confirmat: soția sa, Yanina de Trejo, și cei doi copii ai lor, Aarón Trejo și Ainhoa ​​​​Trejo, au pierit în cutremurul devastator din Venezuela. Pentru ei, orice ajutor a venit prea târziu.

Cei trei au fost descoperiți decedați sub ruinele clădirii în care locuiau, în Playa Grande, una dintre cele mai afectate zone.

Operațiunea de salvare a durat peste 72 de ore și a fost desfășurată în condiții extrem de dificile, fiind îngreunată de lipsa echipamentelor și de problemele de comunicare din teren. Corpurile au fost găsite de o echipă de salvatori veniți din El Salvador.

Clădirea Cumanagotto, unde locuia familia, s-a prăbușit complet în urma cutremurului puternic.

Clubul său a făcut publică trista veste duminică. „Familia extinsă a Sport Marítimo de La Guaira își exprimă cele mai sincere condoleanțe pentru moartea persoanelor dragi, care a avut loc pe 24 iunie în timpul cutremurului care a zguduit întreaga țară”, se arată într-un comunicat. Clubul a subliniat: „Lucas, nu ești singur. Familia ta din Marítimo La Guaira este alături de tine.”

Venezuela a fost lovită de două cutremure puternice, cu magnitudini de 7,2 și 7,5, în succesiune rapidă. Orașul de coastă La Guaira a fost deosebit de afectat. Clădirea de apartamente în care locuia Yanina cu copiii ei s-a prăbușit acolo – clădirea a fost complet distrusă. Potrivit autorităților, 1.719 de persoane și-au pierdut viața în dezastrul natural.

În zilele care au urmat tragediei, Lucas Trejo a lansat un apel emoționant pe rețelele sociale, încercând să afle orice informație despre familia sa. Mesajul a fost distribuit masiv de colegi, prieteni și voluntari, care s-au mobilizat pentru a-l ajuta.

„Clădirea noastră din Playa Grande s-a prăbușit. Nu știu nimic despre familia mea. Vă rog să vă rugați pentru ei și să distribuiți acest mesaj”, scria fotbalistul pe Instagram, în speranța că cei dragi ar putea fi în viață.

Când a lovit dezastrul natural, Lucas Trejo nu era cu familia sa. Fotbalistul profesionist se afla în capitală, Caracas, la aproximativ 30 de kilometri distanță, unde se pregătea împreună cu clubul său, Club Sport Marítimo La Guaira, pentru un meci care urma să aibă loc.

Colegul său de echipă, Edson Tortolero, a scris pe Instagram: „Informăm pe toți cei din Venezuela și Argentina că au fost găsite cadavrele membrilor familiei lui Lucas Trejo. Le mulțumim tuturor pentru sprijinul acordat și cerem respect deplin pentru familia sa în această perioadă.”

Cu doar câteva săptămâni înainte de tragicul accident, Lucas postase pe Instagram urări de ziua de naștere pentru soția sa. Alături de o fotografie de familie cu soția și cei doi copii ai lor, el a scris: „La mulți ani, dragostea mea. Este o binecuvântare pentru noi, ca familie, să te avem. Totul este mai ușor și mai frumos cu tine.”