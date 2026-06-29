Live TV

Tragedie în familia fotbalistului argentinian Lucas Trejo: soția și cei doi copii au murit în cutremurul din Venezuela

Data actualizării: Data publicării:
Fotbalistul, alături de soție și copii. Foto Instagram
Fotbalistul, alături de soție și copii. Foto: Instagram
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

O poveste cutremurătoare vine din Venezuela, alături de alte tragedii: familia fotbalistului Lucas Trejo a fost găsită fără viață după zile de căutări. Soția și cei doi copii ai săi au fost găsiți fără viață sub dărâmăturile unui bloc prăbușit în urma cutremurului devastator din Venezuela. După zile întregi de căutări și speranțe, vestea a fost confirmată oficial de clubul la care evoluează jucătorul, potrivit focus.de.

Timp de 72 de ore, echipele de salvare au căutat printre dărâmături familia lui Lucas Trejo (38). Acum este confirmat: soția sa, Yanina de Trejo, și cei doi copii ai lor, Aarón Trejo și Ainhoa ​​​​Trejo, au pierit în cutremurul devastator din Venezuela. Pentru ei, orice ajutor a venit prea târziu.

Cei trei au fost descoperiți decedați sub ruinele clădirii în care locuiau, în Playa Grande, una dintre cele mai afectate zone.

Operațiunea de salvare a durat peste 72 de ore și a fost desfășurată în condiții extrem de dificile, fiind îngreunată de lipsa echipamentelor și de problemele de comunicare din teren. Corpurile au fost găsite de o echipă de salvatori veniți din El Salvador.

Clădirea Cumanagotto, unde locuia familia, s-a prăbușit complet în urma cutremurului puternic.

Clubul său a făcut publică trista veste duminică. „Familia extinsă a Sport Marítimo de La Guaira își exprimă cele mai sincere condoleanțe pentru moartea persoanelor dragi, care a avut loc pe 24 iunie în timpul cutremurului care a zguduit întreaga țară”, se arată într-un comunicat. Clubul a subliniat: „Lucas, nu ești singur. Familia ta din Marítimo La Guaira este alături de tine.”

Venezuela a fost lovită de două cutremure puternice, cu magnitudini de 7,2 și 7,5, în succesiune rapidă. Orașul de coastă La Guaira a fost deosebit de afectat. Clădirea de apartamente în care locuia Yanina cu copiii ei s-a prăbușit acolo – clădirea a fost complet distrusă. Potrivit autorităților, 1.719 de persoane și-au pierdut viața în dezastrul natural.

În zilele care au urmat tragediei, Lucas Trejo a lansat un apel emoționant pe rețelele sociale, încercând să afle orice informație despre familia sa. Mesajul a fost distribuit masiv de colegi, prieteni și voluntari, care s-au mobilizat pentru a-l ajuta.

„Clădirea noastră din Playa Grande s-a prăbușit. Nu știu nimic despre familia mea. Vă rog să vă rugați pentru ei și să distribuiți acest mesaj”, scria fotbalistul pe Instagram, în speranța că cei dragi ar putea fi în viață.

Când a lovit dezastrul natural, Lucas Trejo nu era cu familia sa. Fotbalistul profesionist se afla în capitală, Caracas, la aproximativ 30 de kilometri distanță, unde se pregătea împreună cu clubul său, Club Sport Marítimo La Guaira, pentru un meci care urma să aibă loc. 

Colegul său de echipă, Edson Tortolero, a scris pe Instagram: „Informăm pe toți cei din Venezuela și Argentina că au fost găsite cadavrele membrilor familiei lui Lucas Trejo. Le mulțumim tuturor pentru sprijinul acordat și cerem respect deplin pentru familia sa în această perioadă.”

Cu doar câteva săptămâni înainte de tragicul accident, Lucas postase pe Instagram urări de ziua de naștere pentru soția sa. Alături de o fotografie de familie cu soția și cei doi copii ai lor, el a scris: „La mulți ani, dragostea mea. Este o binecuvântare pentru noi, ca familie, să te avem. Totul este mai ușor și mai frumos cu tine.”

Fotbalistul, originar din orașul argentinian Córdoba, a acumulat experiență în Superliga greacă la sfârșitul anilor 2000. După mai mulți ani petrecuți în Europa, s-a întors în America de Sud în 2012. S-a alăturat clubului venezuelean Sport Marítimo La Guaira abia în februarie.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Tradiții și obiceiuri de Sfinții Apostoli Petru și Pavel 2026. Foto Getty Images
2
Sfinții Apostoli Petru și Pavel 2026: Ce nu este bine să faci pe 29 iunie, potrivit...
bombardier B-52 în timpul realimentării cu combustibil în aer
3
Ziua în care patru bombe nucleare au căzut pe teritoriul Spaniei. O tragedie aviatică ale...
2025-09-16T165542Z_439040959_RC24TGABXFIX_RTRMADP_3_BELARUS-RUSSIA-DRILLS-PUTIN
4
Un demnitar rus acuză o țară europeană că „se transformă într-o a doua Ucraină”...
Subiecte limba română la bacalaureat 2026. Foto Getty Images
5
Subiectele la limba română de la Bacalaureat 2026 au fost publicate de Ministerul...
A divorțat în mare secret de fiul lui Ion Țiriac și a rupt tăcerea! L-a descris în doar patru cuvinte pe miliardar
Digi Sport
A divorțat în mare secret de fiul lui Ion Țiriac și a rupt tăcerea! L-a descris în doar patru cuvinte pe miliardar
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Search for Earthquake Survivors Continues in Venezuela
Cutremurele din Venezuela: bilanțul crește îngrijorător. Zeci de mii de dispăruți
Neymar
Gestul de generozitate al lui Neymar pentru victimele cutremurului din Venezuela
cutremur in venezuela
Un nou cutremur puternic a zguduit Venezuela, la cinci zile după seismul devastator care a ucis aproape 1.500 de oameni
Screenshot 2026-06-28 101534
„O sursă de speranță pentru Venezuela”. Povestea unui copil găsit viu după trei zile sub dărâmături
Venezuela Earthquake
„Îmi aud fiul plângând sub dărâmături”. Mărturia sfâșietoare a unei supraviețuitoare a cutremurelor din Venezuela
Recomandările redacţiei
alexandru nazare la guvern
Alexandru Nazare, după analiza Moody’s: „Miza economică majoră a...
romatsa
Ce a decis CSAT în cazul Romatsa. „O posibilă suspendare a...
INSTANT_VICEPREMIER_OANA_GHORGHIU_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Oana Gheorghiu demontează manipulările despre portofelul digital: „Nu...
tramvai TM
Cum arată șinele de tramvai la Timișoara, unde au fost peste 60 de...
Ultimele știri
CM 2026. Brazilia s-a calificat dramatic în optimi după ce a învins Japonia cu un gol marcat în ultimul minut al prelungirilor
Peste 200 de eurodeputați cer anchetă în PE asupra grupului „Europa Națiunilor Suverane” acuzat că încalcă valorile UE
Circulația rutieră pe Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse revine la normal. Lucrările de reparaţie au fost finalizate
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mircea Radu și soția sa, mai tânără cu 20 de ani decât el, au divorțat în secret. Primele declarații făcute...
Cancan
Cum a reușit Matei să copieze la Bacalaureat: 'Nici Einstein nu putea să vină cu asta'
Fanatik.ro
Previziune sumbră pentru FCSB. Ce se poate întâmpla cu echipa lui Gigi Becali în noul sezon
editiadedimineata.ro
Tot mai multe state impun restricții de vârstă pe social media pentru copii. Big Tech răspunde cu lobby masiv
Fanatik.ro
FRF, mână de ajutor unui club din SuperLiga. Regulamentul, schimbat în regim de urgență
Adevărul
Detaliul bizar observat în timpul unui interviu cu Putin. Cum a fost surprins dictatorul de la Kremlin
Playtech
Funcția ascunsă a aerului condiționat care scade factura la curent cu 30%. Mulţi români folosesc greşit...
Digi FM
Reacții ferme după proba la Limba română de la Bacalaureat 2026: „Tot ce s-a dat am făcut mai degrabă la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ronaldo: ”El e cel mai bun jucător alături de care am jucat vreodată! Era unic”
Pro FM
Oana Radu, criticată ferm pentru ținuta purtată la un botez: „Asta nu e rochie de biserică, trebuia să fii...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Primul soț al Angelinei Jolie, de nerecunoscut la 53 de ani. Cum a apărut Jonny Lee Miller alături de fiul său
Adevarul
Sesizare penală după controlul la complexul Cosmopolis: Ministrul Mediului reclamă un „atentat la sănătatea...
Newsweek
Casa de Pensii, învinsă în instanță! Un pensionar militar a primit înapoi banii reținuți ca impozit progresiv
Digi FM
Cum să supraviețuiești „iernii economice”: Adrian Asoltanie te învață cum să-ți salvezi banii în noul episod...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un nou studiu schimbă perspectiva asupra vaccinului anti-COVID. Rezultatele au atras atenția medicilor
Digi Animal World
Le este dor pisicilor de stăpâni când rămân singure? Ce spun specialiștii despre comportamentul lor
Film Now
Sharon Stone, mărturisire sfâșietoare despre ultimele clipe ale mamei sale: "Am înțeles că trebuie să o las...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...