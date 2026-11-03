Clubul de fotbal Tenerife, din a doua ligă spaniolă, anunță că jucătorul Jesus de Miguel a murit, în urma accidentului grav suferit, ieri seară, într-un impact extrem de dur pe teren cu portarul Owono, în timpul meciului cu FC Andorra, potrivit Marca. Clubul a transmis tragica veste prin intermediul rețelelor sale sociale.

Clubul sportiv anunțase la primele ore ale dimineții, printr-o postare pe rețelele sociale, că „starea medicală a lui Jesús de Miguel s-a agravat din punct de vedere neurologic”, după ce fotbalistul rămăsese inițial sub observație la Spitalul Universitar Nuestra Señora de Candelaria.

Incidentul a avut loc luni, în prelungirile meciului contra formației FC Andorra disputat pe stadionul Heliodoro Rodríguez López, când atacantul celor de la Tenerife s-a ciocnit cu portarul oaspeților, Jesús Owono, într-un duel pentru minge.

Ciocnirea a dus la suspendarea definitivă a partidei în minutul 108, pentru a facilita intervenția pe teren a echipajelor medicale, care i-au acordat primul ajutor fotbalistului direct pe gazon înainte de a-l transporta de urgență cu ambulanța la spital, dar și pentru că jucătorii celor două echipe erau foarte afectați.

Comunicatul clubului:

Cuprinși de durere, cu un nod în gât și fără să putem crede că acest lucru este real, de la CD Tenerife transmitem tragicul deces, survenit marți, 3 noiembrie 2026, la ora 8:00, al lui Jesús de Miguel Alameda. Nu există cuvinte de alinare; nu există absolut nimic care să aline acest sentiment plin de tristețe. Suntem alături de familia sa devastată, alături de cei dragi și alături de întreaga suflare a clubului Tenerife, care astăzi plânge acest deznodământ crud. Familia lui Jesús de Miguel mulțumește pentru fiecare mesaj de sprijin primit și, în același timp, solicită din suflet respect maxim pentru viața privată în aceste momente cumplite.

Momentul cumplitei lovituri din timpul meciului:

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Editor : B. G.