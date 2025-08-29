Tragere la sorți. Cu cine joacă FCSB în Europa League: adversare și programul meciurilor

Pentru al doilea an consecutiv, FCSB a reușit să se califice în faza superioară a Europa League, fiind unica reprezentantă a României în această competiție.
În urma tragerii la sorți, FCSB va întâlni următoarele adversare:
acasă: Feyenord, Fenerbahce, Young Boys Berna, Bologna
în deplasare: Dinamo Zagreb, Steaua Roșie Belgrad, FC Basel, Go Ahead Eagles
Cele 36 de echipe participante la tragerea la sorți au fost împărțite în patru urne valorice, în funcție de coeficientul UEFA, FCSB aflându-se în urna a treia.
Spre deosebire de sezonul trecut, când extragerea s-a făcut manual, de această dată procesul a fost complet automatizat: computerul fiind cel care a generat programul complet al fiecărei echipe, adversari și meciuri acasă/deplasare, dar acesta va fi dezvăluit treptat, trecând prin fiecare urnă valorică.
Programul final al competiției: locul, data și ora de desfășurare va fi făcut public de UEFA duminică, 31 august 2025.
Urnele valorice Europa League
Urna 1: Roma, Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Betis, Salzburg, Aston Villa
Urna 2: Fenerbahce, Braga, Steaua Roșie Belgrad, Lyon, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Celtic, PAOK, Maccabi Tel Aviv
Urna 3: Young Boys, Basel, Midtjylland, Freiburg, Ludogorets, Nottingham Forest, Sturm Graz, FCSB, Nice
Urna 4: Bologna, Celta Vigo, Stuttgart, Panathinaikos, Malmo, Go Ahead Eagles, Utrecht, Genk, Brann
Programul sezonului 2025-2026 de Europa League
Etapa 1: 24-25 septembrie
Etapa 2: 2 octombrie
Etapa 3: 23 octombrie
Etapa 4: 6 noiembrie
Etapa 5: 27 noiembrie
Etapa 6: 11 decembrie
Etapa 7: 22 ianuarie
Etapa 8: 29 ianuarie
Play-off: 19 și 26 februarie 2026
Optimi: 12 și 19 martie 2026
Sferturi: 9 și 16 aprilie 2026
Semifinale: 30 aprilie și 7 mai 2026
Finala: 20 mai 2026 (Istanbul)
