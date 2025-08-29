Live TV

Tragere la sorți. Cu cine joacă FCSB în Europa League: adversare și programul meciurilor

SuperLiga Romania 2024-2025 : FCSB-Universitatea Craiova
Foto: Profimedia Images

Pentru al doilea an consecutiv, FCSB a reușit să se califice în faza superioară a Europa League, fiind unica reprezentantă a României în această competiție.

În urma tragerii la sorți, FCSB  va întâlni următoarele adversare:

acasă: Feyenord, Fenerbahce, Young Boys Berna, Bologna

în deplasare: Dinamo Zagreb, Steaua Roșie Belgrad, FC Basel, Go Ahead Eagles

Cele 36 de echipe participante la tragerea la sorți au fost împărțite în patru urne valorice, în funcție de coeficientul UEFA, FCSB aflându-se în urna a treia.

Spre deosebire de sezonul trecut, când extragerea s-a făcut manual, de această dată procesul a fost complet automatizat: computerul fiind cel care a generat programul complet al fiecărei echipe, adversari și meciuri acasă/deplasare, dar acesta va fi dezvăluit treptat, trecând prin fiecare urnă valorică.

Programul final al competiției: locul, data și ora de desfășurare va fi făcut public de UEFA duminică, 31 august 2025.

Urnele valorice Europa League

Urna 1: Roma, Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Betis, Salzburg, Aston Villa

Urna 2: Fenerbahce, Braga, Steaua Roșie Belgrad, Lyon, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Celtic, PAOK, Maccabi Tel Aviv

Urna 3: Young Boys, Basel, Midtjylland, Freiburg, Ludogorets, Nottingham Forest, Sturm Graz, FCSB, Nice

Urna 4: Bologna, Celta Vigo, Stuttgart, Panathinaikos, Malmo, Go Ahead Eagles, Utrecht, Genk, Brann

Programul sezonului 2025-2026 de Europa League

Etapa 1: 24-25 septembrie

Etapa 2: 2 octombrie

Etapa 3: 23 octombrie

Etapa 4: 6 noiembrie

Etapa 5: 27 noiembrie

Etapa 6: 11 decembrie

Etapa 7: 22 ianuarie

Etapa 8: 29 ianuarie

Play-off: 19 și 26 februarie 2026

Optimi: 12 și 19 martie 2026

Sferturi: 9 și 16 aprilie 2026

Semifinale: 30 aprilie și 7 mai 2026

Finala: 20 mai 2026 (Istanbul)

