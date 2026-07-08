Trei jucători de la Universitatea Craiova nu au respectat protocolul UEFA înainte de meciul cu bielorușii, jucat în Ungaria

Trei jucători de la Universitatea Craiova au oferit imaginile serii în Ungaria, la meciul cu ML Vitebsk, din turul 1 preliminar al UEFA Champions League, disputat la Mezokovesd, relatează Digi Sport.

Formațiile din Belarus sunt obligate de UEFA să-și dispute meciurile europene pe teren neutru din cauza restricțiilor impuse prin prima susținerii Rusiei în războiul cu Ucraina.

Pentru a-și arăta poziția față de conflictul din estul Europei, Mekvabishvili, Romanchuk și Teles au decis să nu dea mâna cu jucătorii de la ML Vitebsk, la startul jocului din preliminariile Champions League.

Cu gestul făcut în Ungaria, cei trei jucători de la Universitatea Craiova au încălcat protocolul UEFA, care presupune salutul între cele două echipe, la începutul meciului.

În ultimii ani, mai mulți sportivi din state europene s-au poziționat printr-un astfel de gest față de sportivii din Rusia sau Belarus în competițiile în care s-au întâlnit cu aceștia, cel mai cunoscut exemplu fiind în tenis. Acolo, de altfel, rușii și bielorușii evoluează sub steag neutru.

Editor : Liviu Cojan