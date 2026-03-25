Turcia-Romania, barajul pentru CM 2026. Când se joacă și ce urmează dacă învingem. Mircea Lucescu: Cred în jucătorii mei

Joi, naţionala României va disputa semifinala play-off-ului pentru Cupa Mondială, cu Turcia, pe Beşiktaş Park din Istanbul, cu începere de la ora 19:00 (20:00 ora locală).

Lotul echipei naţionale pregătit de Mircea Lucescu a plecat, miercuri dimineață, la Istanbul. Din Generaţia de Aur, Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu, Adrian Ilie, Tibor Selymes şi Florin Răducioiu au făcut de asemenea deplasarea în Turcia.

La finalul acestei luni sunt programate meciurile din play-off-ul Cupei Mondiale 2026, turneu final găzduit de SUA, Mexic și Canada.

În cazul victoriei, „Tricolorii” vor juca apoi finala play-off-ului, în deplasare, în Slovacia sau Kosovo, marți, 31 martie, cu începere de la ora 21:45.

Mircea Lucescu: Echipa Turciei este valoroasă. Şi echipa României este foarte valoroasă. Cred în jucătorii mei

Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat miercuri într-o conferinţă de presă, că partida cu Turcia, din play-off-ul pentru Cupa Mondială, este extrem de importantă şi că el crede în jucătorii selecționați.

„E un joc extrem de important. Vom face tot ce e posibil să merităm calificarea. Ambianţa din jurul acestui meci este extraodinară. Sigur că mă aşteptam să li se dea mai mult dreptul suporterilor români să vină aici, pentru că totuşi e un joc de baraj. Aş fi sperat ca cel puţin 30% - 35% din public să fie din România, pentru că am meritat să ajungem aici, Turcia a meritat să ajungă aici şi cred că stadionul oricum s-ar fi umplut”, a spus Lucescu, potrivit News.ro.

El a precizat că iubeşte Turcia. „Iubesc mult Turcia, mi-a adus multe satisfacţii, m-am simţit foarte bine în mijlocul suporterilor turci, îi respect pe toţi, dar profesia este cu totul altceva. Suntem aici pentru a pregăti o echipă bună, a României, şi pentru a încerca să câştige acest meci. Într-adevăr sunt foarte mulţi jucători care au debutat cu mine, pe vremea când am luat echipa Turciei era cea mai bătrână echipă din Europa. Am luat jucători tineri care astăzi, după 5-6 ani, sunt titulari în echipa Turciei şi sunt bucuros pentru ce au reuşit”.

Lucescu a vorbit şi despre momentul despărţirii de Beşiktaş. „Să nu uităm că stadionul Beşiktaş... Când am plecat mai aveam doi ani de contract cu Beşiktaş. S-a hotărât să ne despărţim. Şi am zis: Toţi banii care rămân să fie folosiţi pentru adâncirea stadionului. A fost adâncit, apoi a fost refăcut. Este unul dintre cele mai frumoase stadioane din lume”.

„Jucătorii noştri au valoarea necesară ca să-şi domine adversarii direcţi”

„Arda Guler este o figură emblematică pentru echipa Turciei în momentul de faţă, se poate vorbi însă şi despre Yildiz, şi despre Demiral, şi despre Zeki. Sunt jucători tineri care au reuşit să ajungă în echipe puternice şi să dea valoare echipei naţionale.

Respect echipa Turciei, am cuvinte extraordinare pentru Montella, îl cunosc de foarte mult timp, a debutat într-un meci ca antrenor al Romei împotriva lui Şahtior şi de atunci am rămas în relaţii foarte bune. Am un respect extraordinar pentru Fatih Terim, care a fost omul care a adus fotbalul turcesc spre fotbalul profesionist vest-european. Tot fotbalul turcesc trebuie să îi aprecieze performanţele. A adus şi jucători români mulţi, care au ajutat enorm în acea perioadă fotbalul turcesc să crească”, a mai afirmat selecţionerul.

Lucescu este de părere că ambele echipe care se vor înfrunta joi sunt valoroase. “Echipa Turciei este o echipă valoroasă. Şi echipa României este o echipă foarte valoroasă. Am avut nişte ghinioane cu accidentările jucătorilor, cu lipsa lor de formă sau schimbările, dar eu cred în jucătorii mei, cred în jucătorii români şi în talentul lor. Aşa cum cred în talentul jucătorilor turci”.

Lotul României pentru barajul CM 2026 cu Turcia

PORTARI

Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova, 0/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin Căbuz (FC Argeș, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANȚI

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).

Editor : Liviu Cojan