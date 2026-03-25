Turcia-Romania, barajul pentru CM 2026. Când se joacă și ce urmează dacă învingem. Mircea Lucescu: Cred în jucătorii mei

Jucătorii naționalei României, la antrenament, în Turcia. Foto: Profimedia
Joi, naţionala României va disputa semifinala play-off-ului pentru Cupa Mondială, cu Turcia, pe Beşiktaş Park din Istanbul, cu începere de la ora 19:00 (20:00 ora locală).

Lotul echipei naţionale pregătit de Mircea Lucescu a plecat, miercuri dimineață, la IstanbulDin Generaţia de Aur, Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu, Adrian Ilie, Tibor Selymes şi Florin Răducioiu au făcut de asemenea deplasarea în Turcia.

La finalul acestei luni sunt programate meciurile din play-off-ul Cupei Mondiale 2026, turneu final găzduit de SUA, Mexic și Canada.

În cazul victoriei, „Tricolorii” vor juca apoi finala play-off-ului, în deplasare, în Slovacia sau Kosovo, marți, 31 martie, cu începere de la ora 21:45.

Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat miercuri într-o conferinţă de presă, că partida cu Turcia, din play-off-ul pentru Cupa Mondială, este extrem de importantă şi că el crede în jucătorii selecționați.

„E un joc extrem de important. Vom face tot ce e posibil să merităm calificarea. Ambianţa din jurul acestui meci este extraodinară. Sigur că mă aşteptam să li se dea mai mult dreptul suporterilor români să vină aici, pentru că totuşi e un joc de baraj. Aş fi sperat ca cel puţin 30% - 35% din public să fie din România, pentru că am meritat să ajungem aici, Turcia a meritat să ajungă aici şi cred că stadionul oricum s-ar fi umplut”, a spus Lucescu, potrivit News.ro.

El a precizat că iubeşte Turcia. „Iubesc mult Turcia, mi-a adus multe satisfacţii, m-am simţit foarte bine în mijlocul suporterilor turci, îi respect pe toţi, dar profesia este cu totul altceva. Suntem aici pentru a pregăti o echipă bună, a României, şi pentru a încerca să câştige acest meci. Într-adevăr sunt foarte mulţi jucători care au debutat cu mine, pe vremea când am luat echipa Turciei era cea mai bătrână echipă din Europa. Am luat jucători tineri care astăzi, după 5-6 ani, sunt titulari în echipa Turciei şi sunt bucuros pentru ce au reuşit”.

Lucescu a vorbit şi despre momentul despărţirii de Beşiktaş. „Să nu uităm că stadionul Beşiktaş... Când am plecat mai aveam doi ani de contract cu Beşiktaş. S-a hotărât să ne despărţim. Şi am zis: Toţi banii care rămân să fie folosiţi pentru adâncirea stadionului. A fost adâncit, apoi a fost refăcut. Este unul dintre cele mai frumoase stadioane din lume”.

„Arda Guler este o figură emblematică pentru echipa Turciei în momentul de faţă, se poate vorbi însă şi despre Yildiz, şi despre Demiral, şi despre Zeki. Sunt jucători tineri care au reuşit să ajungă în echipe puternice şi să dea valoare echipei naţionale.

Respect echipa Turciei, am cuvinte extraordinare pentru Montella, îl cunosc de foarte mult timp, a debutat într-un meci ca antrenor al Romei împotriva lui Şahtior şi de atunci am rămas în relaţii foarte bune. Am un respect extraordinar pentru Fatih Terim, care a fost omul care a adus fotbalul turcesc spre fotbalul profesionist vest-european. Tot fotbalul turcesc trebuie să îi aprecieze performanţele. A adus şi jucători români mulţi, care au ajutat enorm în acea perioadă fotbalul turcesc să crească”, a mai afirmat selecţionerul.

Lucescu este de părere că ambele echipe care se vor înfrunta joi sunt valoroase. “Echipa Turciei este o echipă valoroasă. Şi echipa României este o echipă foarte valoroasă. Am avut nişte ghinioane cu accidentările jucătorilor, cu lipsa lor de formă sau schimbările, dar eu cred în jucătorii mei, cred în jucătorii români şi în talentul lor. Aşa cum cred în talentul jucătorilor turci”.

PORTARI

Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova, 0/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin Căbuz (FC Argeș, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANȚI

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).

Turcia-România, barajul pentru CM 2026. Mircea Lucescu, meci cu demisia pe masă

Top Citite
botgros
1
Dirijorul Nicolae Botgros și-a dat demisia din funcția de deputat în Parlamentul...
Aur
2
Pentru prima dată, după aproape 25 de ani, Rusia își vinde aurul pentru a acoperi...
oameni in ploaie mergând pe strada
3
Meteorologii au emis o informare de ploi, vânt puternic și ninsori. Care sunt zonele...
Vila din Dubai a influencerului Sam Gowland. Foto Instagram
4
Prețurile caselor de lux din Dubai scad vertiginos. Vile scoase la vânzare cu 25% mai...
Razboi SUA IRan drapel
5
„Oameni ca noi nu se vor înțelege niciodată cu oameni ca voi”. Primul răspuns al Iranului...
Te-ar putea interesa și:
mircea lucescu la conferinta de presa
Turcia-România, barajul pentru CM 2026. Mircea Lucescu, meci cu demisia pe masă
Vincenzo Montella
Turcia-România, barajul pentru CM 2026. Vincenzo Montella: „Mă motivează să jucăm împotriva unei echipe antrenate de Mircea Lucescu”
Mingi
CM 2026: Noua Zeelandă este dispusă să joace meciul împotriva Iranului în afara Statelor Unite
Echipa națională
Turcia-Romania, barajul pentru CM 2026. Echipa naţională a plecat la Istanbul. Generaţia de Aur, alături de Generaţia de Suflet
ionut radu in meci
Turcia-România, barajul pentru CM 2026. Ionuț Radu a ajuns în țară: „Sunt bine”
Recomandările redacţiei
Donald Trump dublu
„Sunt mândru de refuzul nostru”. Aliații SUA, complet debusolați de...
raisa enachi
Singurul deputat care a votat împotriva Legii femicidului este o...
Kuwait Iran War
Război în Orientul Mijlociu, ziua 26. Casa Albă: Trump poartă...
melania trump alaturi de un robot umanoid
Partenera lui Nicușor Dan, martoră la o premieră în SUA: Melania...
Ultimele știri
Iranul amenință că deschide „un nou front” dacă SUA trimit trupe terestre. Ținta vizată, una dintre „cele mai strategice din lume”
Zelenski, solidar cu poporul bielorus de Ziua Libertății: „Belarusul nu poate fi pierdut”
Marina iraniană anunță că a lansat rachete asupra portavionului american Abraham Lincoln
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Keith Urban are un job „modest” după divorțul de Nicole Kidman. Ce face acum artistul pentru a-și plăti...
Cancan
Copiii, motivul despărțirii Codruței Filip de Valentin Sanfira? Ce s-a întâmplat după Desafio, de fapt
Fanatik.ro
Edi Iordănescu rupe tăcerea! Cu cine ar juca în Turcia – Romania fostul selecționer de la EURO
editiadedimineata.ro
Bulgaria activează sistemul UE de combatere a dezinformării, înaintea alegerilor parlamentare
Fanatik.ro
Ce primă colosală au tricolorii pentru calificarea la CM 2026 din Statele Unite
Adevărul
Războiul și inflația ar trebui să fie „prietenii” aurului. De ce a scăzut cotația metalului prețios
Playtech
Ce înseamnă penurie de carburanți pentru cetățenii de rând? Vom fi afectaţi chiar de lună viitoare
Digi FM
Alan Ritchson, starul din „Reacher”, acuzat că și-a bătut vecinul. Scenele teribile s-ar fi desfășurat sub...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
TAS a confirmat decizia, după ce Senegalul a amenințat cu ”al Treilea Război Mondial”
Pro FM
Nu trece neobservată! Antonia și-a arătat bronzul într-un top scurt și foarte decupat, dar a plusat și cu...
Film Now
5 lucruri mai puțin cunoscute despre „Moulin Rouge!”: Nicole Kidman s-a rănit grav la filmări și a ratat un...
Adevarul
Culisele eliminării infanteriei ruse cu ajutorul dronelor. Prețul uciderii unui singur soldat rus
Newsweek
Ajutoarele la pensie vor ajunge abia în luna mai la pensionari. De ce nu se mai dau în aprilie?
Digi FM
Cum a ajuns Ceaușescu la curtea Reginei ca să cumpere un avion „expirat”. Povestea ROMBAC 1-11, mândria...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul de alcool și legătura directă cu îmbătrânirea. Cum îți afectează ADN-ul fiecare pahar băut
Digi Animal World
Reacția unui Golden Retriever când stăpâna sa schimbă scutecul bebelușului. Imaginile sunt virale
Film Now
El a cucerit-o cu un ceai, ea cu glume obraznice. Soția lui Tom Hardy face comentarii rare despre căsnicia lor
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”