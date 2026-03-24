Live TV

Turcia-România, barajul pentru CM 2026. Veste proastă pentru „tricolori”: vedeta Turciei, recuperată pentru meciul cu noi

Data actualizării: Data publicării:
Hakan Calhanoglu. Foto: Profimedia
Din articol
Ambele echipe naționale se confruntă cu probleme de lot înainte de meciul Turcia - România, programat pe 26 martie, de la 19:00, în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială, scrie digisport.ro

De aproape o lună, turcii nu știau dacă se vor putea baza pe Hakan Calhanoglu, probabil cel mai important jucător din lot, atât pentru că poartă numărul 10 și e coordonator de joc, cât și pentru că e căpitan. 

Marți, cu doar două zile înaintea meciului de la Istanbul, presa din Turcia a făcut un anunț pe cât de bun pentru naționala lui Vincenzo Montella, pe atât de rău pentru cea condusă de Mircea Lucescu. 

Concret, în urma ultimelor teste efectuate de staff-ul medical al Turciei, mijlocașul central de 32 de ani a fost declarat apt de joc. Mai mult, Calhanoglu va putea fi folosit chiar din primul minut, dacă selecționerul italian decide acest lucru. 

În urmă cu două zile, după ce ratase două meciuri ale lui Inter, Calhanoglu a fost titularizat de Cristi Chivu în cel cu Fiorentina, scor 1-1, însă nu a putut juca decât 70 de minute. De asemenea, mijlocașul a ratat în total 12 meciuri în acest an, din cauza accidentărilor repetate. 

Acum, turcii sunt optimiști că Calhanoglu va putea fi integralist în meciul cu România, deoarece problemele musculare de la coapsă par să fie depășite complet. 

Astfel, adversara țării noastre a reușit să evite absența lui Calhanoglu, ceea ce ar fi fost o lovitură de proporții pentru Montella, care va miza în primul rând pe starul lui Inter pentru a învinge România joi seară, așa cum au anunțat jurnaliștii turci. 

Calhanoglu are nu mai puțin de 102 meciuri jucate pentru naționala Turciei, cu 22 de goluri și 21 de pase decisive. 

Născut în Mannheim, mijlocașul central ar fi avut calitatea necesară să joace și pentru naționala Germaniei, însă a ales încă din perioada junioratului să joace pentru Turcia. 

Înainte de Inter, unde e om de bază sub comanda lui Chivu, Calhanoglu a mai jucat pentru AC Milan, Bayer Leverkusen, Karlsruher și Hamburg. 

Lotul pe care mizează Turcia la meciul de baraj cu România:

Portari: Altay Bayindir (Manchester United), Mert Gunok (Fenerbahce), Muhammed Şengezer (Başakșehir), Ugurcan Cakir (Galatasaray)

Fundași: Abdulkerim Bardakci (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (NEC), Eren Elmali (Galatasaray), Ferdi Kadioglu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Muldur (Fenerbahce), Mustafa Eskihellac (Trabzonspor), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Caykur Rizespor), Zeki Celik (AS Roma)

Mijlocași: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Calhanoglu (Inter), Ismail Yuksek (Fenerbahce), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kokcu (Beșiktaș), Salih Ozcan (Borussia Dortmund)

Atacanți: Arda Guler (Real Madrid), Baris Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gul (FC Porto), Irfan Can Kahveci (Kasımpașa), Kenan Yildiz (Juventus), Kerem Akturkoglu (Fenerbahce), Oguz Aydin (Fenerbahce), Semih Kilicsoy (Beșiktaș), Yunus Akgun (Galatasaray)

Portari: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Mihai POPA (CFR Cluj, 0/0);

Fundași:  Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

Mijlocași: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

Atacanți: Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
dacian ciolos la parlament
1
Nicuşor Dan îl propune pe Dacian Cioloş pentru o funcţie importantă la nivel...
Angela Similea
2
Angela Similea: Nu mi s-a cerut acordul de folosire a piesei „Casa mea” în clipul...
Submarin iranian
3
Povestea celor trei submarine pe care Iranul le-a luat din Rusia. Unul tocmai a fost...
Scumpire caburanti
4
Guvernul urmează să declare stare de criză pe piața carburanților. Ministrul Energiei...
soldați din armata finlandeză
5
Una dintre cele mai puternice țări din NATO și-a schimbat radical doctrina militară și va...
Interzis pentru români! Decizia radicală luată în Turcia: "Ne pare rău"
Digi Sport
Interzis pentru români! Decizia radicală luată în Turcia: "Ne pare rău"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ionut radu pe teren
Turcia-România, barajul pentru CM 2026. Răsturnare de situație în cazul lui Ionuț Radu: Va ajunge în cantonamentul naționalei
Naționala de fotbal a Iranului
Iranul vrea să schimbe locul de desfășurare a unor meciuri din CM 2026. Unde ar trebui să se joace partidele
Mircea Lucescu Foto FRF
Ce stranieri convoacă de principiu Mircea Lucescu pentru meciul cu Turcia de pe 26 martie
suporteri-romania-2024 Foto- FRF
Biletele pentru meciul Turcia - România s-au vândut în 20 de secunde. Anunțul FRF pentru microbiștii români
trofeul cupei mondiale de fotbal
La ce ore va juca România, dacă se califică la Campionatul Mondial din SUA. Programul meciurilor din Grupa D
Recomandările redacţiei
bolojn mineri
Mesajul lui Ilie Bolojan pentru minerii protestatari: „Înțeleg...
mineri si jandarmi se imbrancesc in pta victoriei
Minerii din Gorj s-au îmbrâncit cu jandarmii în Piața Victoriei...
remorcherul astana
Poziţia remorcherului Astana, scufundat în zona Midia, a fost...
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto Facebook
România ajută cu energie electrică și apă potabilă Republica Moldova...
Ultimele știri
Diana Buzoianu anunță condiții noi pentru proiectul Surduc–Siriu: risc pentru comunități, sub monitorizare strictă
Război în Orientul Mijlociu, ziua 25. Casa Albă afirmă că eventualele discuții cu Iranul reprezintă o „situație în continuă schimbare”
Centura Azuga-Buşteni va avea 10 kilometri și va costa 843 de milioane de lei. Autoritățile locale au aprobat documentația
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii sunt forțate să ia atitudine din 25 martie. Sentimente ascunse ies la suprafață, iar emoțiile...
Cancan
De asta l-a părăsit Codruța Filip pe Valentin Sanfira?! 😲 'N-aș ierta NICIODATĂ infidelitatea și violența'
Fanatik.ro
Cine comentează, de fapt, Turcia – România. Decizia luată de conducerea postului Prima TV
editiadedimineata.ro
Una din patru postări de pe TikTok conține dezinformare
Fanatik.ro
Urmărire ca-n filme pe șoselele din Argeș: focuri de armă, mașini lovite și o descoperire surprinzătoare...
Adevărul
Kovesi, dezvăluiri despre presiunile la șefia EPPO: un oficial UE i-a cerut să tempereze mesajele despre...
Playtech
Butonul de pe tabloul electric pe care ar trebui să-l apeși măcar o dată la 30 de zile. Te salvează de multe...
Digi FM
Cine este și cu ce se ocupă logodnica lui Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. Maria este mai tânără decât...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ion Țiriac a dat lovitura! Proprietate cât toată suprafața Bucureștiului
Pro FM
Cum reușește Loredana Groza să arate impecabil. Dieta care i-a schimbat complet viața: „Mănânc orice, mai...
Film Now
Shia LaBeouf, protagonistul unui nou incident teribil, în Roma. Imagini cu actorul din „Fury” în timp ce țipă...
Adevarul
Lidera de la Chișinău îndeamnă moldovenii să economisească curentul după atacul Rusiei asupra liniei...
Newsweek
Casa de Pensii schimbă din nou ziua în care virează pensiile pe card. Se întâmplă pentru prima oară...
Digi FM
Codruța Filip și Valentin Sanfira au divorțat după patru ani de căsnicie. Cântăreața, primele declarații: „Am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vrei un creier ager și după 60 de ani? Știința spune că trebuie să începi aceste obiceiuri de tânăr
Digi Animal World
Rechini „drogați” în Bahamas: cocaină și cafeină găsite în organismul lor. Poluarea umană ajunge până în...
Film Now
Ce spune Rosie Huntington-Whiteley despre relația cu Jason Statham. Detalii rare după 16 ani împreună
UTV
Bruce Willis apare în imagini rare alături de nepoata sa. Demi Moore a publicat fotografii emoționante de...