Turcia-România, barajul pentru CM 2026. Veste proastă pentru „tricolori”: vedeta Turciei, recuperată pentru meciul cu noi

Ambele echipe naționale se confruntă cu probleme de lot înainte de meciul Turcia - România, programat pe 26 martie, de la 19:00, în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială, scrie digisport.ro.

De aproape o lună, turcii nu știau dacă se vor putea baza pe Hakan Calhanoglu, probabil cel mai important jucător din lot, atât pentru că poartă numărul 10 și e coordonator de joc, cât și pentru că e căpitan.

Hakan Calhanoglu a fost declarat apt să fie titular în meciul Turcia - România, de la barajul pentru Cupa Mondială

Marți, cu doar două zile înaintea meciului de la Istanbul, presa din Turcia a făcut un anunț pe cât de bun pentru naționala lui Vincenzo Montella, pe atât de rău pentru cea condusă de Mircea Lucescu.

Concret, în urma ultimelor teste efectuate de staff-ul medical al Turciei, mijlocașul central de 32 de ani a fost declarat apt de joc. Mai mult, Calhanoglu va putea fi folosit chiar din primul minut, dacă selecționerul italian decide acest lucru.

În urmă cu două zile, după ce ratase două meciuri ale lui Inter, Calhanoglu a fost titularizat de Cristi Chivu în cel cu Fiorentina, scor 1-1, însă nu a putut juca decât 70 de minute. De asemenea, mijlocașul a ratat în total 12 meciuri în acest an, din cauza accidentărilor repetate.

Acum, turcii sunt optimiști că Calhanoglu va putea fi integralist în meciul cu România, deoarece problemele musculare de la coapsă par să fie depășite complet.

Astfel, adversara țării noastre a reușit să evite absența lui Calhanoglu, ceea ce ar fi fost o lovitură de proporții pentru Montella, care va miza în primul rând pe starul lui Inter pentru a învinge România joi seară, așa cum au anunțat jurnaliștii turci.

Hakan Calhanoglu este unul dintre cei mai buni fotbaliști dați vreodată de Turcia

Calhanoglu are nu mai puțin de 102 meciuri jucate pentru naționala Turciei, cu 22 de goluri și 21 de pase decisive.

Născut în Mannheim, mijlocașul central ar fi avut calitatea necesară să joace și pentru naționala Germaniei, însă a ales încă din perioada junioratului să joace pentru Turcia.

Înainte de Inter, unde e om de bază sub comanda lui Chivu, Calhanoglu a mai jucat pentru AC Milan, Bayer Leverkusen, Karlsruher și Hamburg.

Lotul pe care mizează Turcia la meciul de baraj cu România:

Portari: Altay Bayindir (Manchester United), Mert Gunok (Fenerbahce), Muhammed Şengezer (Başakșehir), Ugurcan Cakir (Galatasaray)

Fundași: Abdulkerim Bardakci (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (NEC), Eren Elmali (Galatasaray), Ferdi Kadioglu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Muldur (Fenerbahce), Mustafa Eskihellac (Trabzonspor), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Caykur Rizespor), Zeki Celik (AS Roma)

Mijlocași: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Calhanoglu (Inter), Ismail Yuksek (Fenerbahce), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kokcu (Beșiktaș), Salih Ozcan (Borussia Dortmund)

Atacanți: Arda Guler (Real Madrid), Baris Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gul (FC Porto), Irfan Can Kahveci (Kasımpașa), Kenan Yildiz (Juventus), Kerem Akturkoglu (Fenerbahce), Oguz Aydin (Fenerbahce), Semih Kilicsoy (Beșiktaș), Yunus Akgun (Galatasaray)

Lotul final al României pentru barajul de calificare la Campionatul Mondial 2026. 7 jucători noi față de precedentul meci

Portari: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Mihai POPA (CFR Cluj, 0/0);

Fundași: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

Mijlocași: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

Atacanți: Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).

Editor : Liviu Cojan